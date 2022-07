Caniculă: Celulă de criză în Capitală, puncte de prim ajutor în zonele aglomerate - Prefectura 22.07.2022

Începând de joi, la nivelul Centrului Municipiului București de Coordonare și Conducere a Intervenției, în cadrul Secțiunii Management Operațional – Operații, s-a decis constituirea unei celule pentru monitorizarea efectelor caniculei, anunță Prefectura București.

