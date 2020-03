Când sunt îndreptăţiţi poliţiştii să folosească cătuşele sau alte mijloace de imobilizare 11.03.2020

11.03.2020 Când sunt îndreptăţiţi poliţiştii să folosească cătuşele sau alte mijloace de imobilizare Cătuşele se mai pot utiliza şi în scopul prevenirii autovătămării persoanei ori apariţiei unei stări de pericol la adresa vieţii, sănătăţii sau integrităţii corporale a poliţistului sau a altei



Când sunt îndreptăţiţi poliţiştii să folosească cătuşele sau alte mijloace de imobilizare

Cătuşele se mai pot utiliza şi în scopul prevenirii autovătămării persoanei ori apariţiei unei stări de pericol la adresa vieţii, sănătăţii sau integrităţii corporale a poliţistului sau a altei persoane.

Când sunt îndreptăţiţi poliţiştii să folosească cătuşele sau alte mijloace de imobilizare

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Incendiu devasatator, sâmbătă după-amiază, într-o autogară din Târgovişte. Doar intervenţia promptă a pompierilor a făcut ca amploarea incendiului să fie limitată. Citește mai

Horoscopul de weekend 6-7 aprilie aduce mult noroc pentru Gemeni. Ei vor reuşi să ducă la bun sfârşit toate lucrurile pe care şi le propun. Pentru Vărsători însă, primul weekend din luna aprilie aduce probleme la capitolul

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a publicat, sâmbătă seară, pe contul său de Facebook, un mesaj despre ordonanţele de urgenţă, sub titlul pe care îl utilizează adesea, „simplă precizare“. textul pare a fi un răspuns la criticile pe

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că nu are paşaport unguresc şi nu a mai incercat să intre în Ucraina, aşa cum susţine ambasadorul ucrainean la Bucureşti, informează

Accidentul din seara de sâmbătă, 6 aprilie, s-a produs în jurul orei 22.00, când un autoturism a intrat în două maşini aflate în parcarea de la Poarta 1. Între cele două maşini se afla o femeie, care a fost

Azi s-au jucat șase meciuri din etapa a 28-a din Liga 2. Cel mai tensionat a fost la Cluj. Universitatea a pierdut un meci important pentru lupta la promovarea în Liga 1, cu CS Mioveni, scor 1-2 (Gavra 89 / Rădescu 66, Balint 81 pen.). Portarul

Premier League 2019, etapa a 33-a. Liderul Liverpool a bătut la Southampton. City a trecut de Cardiff. Rezultatele rundei. Sâmbătă, 6 aprilie Semifinalele Cupei Angliei, pe Wembley: Manchester City - Brighton 1-0 (sâmbătă, 19.30) Florin Andone a

Un şoferul în vârstă de 73 de ani, care a provocat un grav accident la ieșire din, a murit, iar alte două persoane au fost rănite, anunță polițiștii. Citește mai

Ambasadorul Ucrainei în România a explicat de ce liderul UDMR Kelemen Hunor n-a fost lăsat să intre în ţară. Citește mai

După ce șeful de partid a dat semnalul că Tudorel Toader este indezirabil la ministerul Justiției, unul dintre miniștrii PSD cu rol-cheie în Guvern sare să puncteze la capitolul imagine și face declarație critică împotriva

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, le-a transmis sâmbătă primarilor liberali că are încredere în ei, însă, în caz de trădare, "nu iartă şi nu uită". Citește mai

Cartofii ţărăneşti, care pot fi serviţi ca garnitură sau ca fel de mâncare de sine stătător, se prepară rapid şi sunt deosebit de gustoşi. Reţeta poate fi găsită în lucrarea „Bucate, vinuri şi obiceiuri româneşti“, aparţinând

Skytrax, o firmă de consultanţă din Regatul Unit, a făcut topul celor mai frumoase aeroporturi din lume. Aeroportul Changi din Singapore a fost numit cel mai frumos din lume pentru al şaptelea an

Actrița Maria Magdalena Chihaia a fost protagonista unei scenete care a primit numai aprecieri din partea juriului iUmor. Momentul pregătit de Magdalena Chihaia începe promițător: un sicriu, un bărbat în sicriu. Pe fundal, „bocete”: „Unde

In timp ce la noi copacii sunt in floare, in vestul si centrul Europei ninge ca in mijlocul iernii. In Spania, 35 de oameni au ajuns la spital in urma unui carambol provocat de stratul gros de zapada depus pe o autostrada. Probleme au fost si pe mai

Fiul lui Andrei Pleşu, Mihai Pleşu, implicat într-un dosar de trafic şi consum de droguri, a fost eliberat şi va fi cercetat sub control judiciar.Măsura a fost dispusă pentru 60 de zile. Judecătorii au respins măsura arestului preventiv pentru

Din ianuarie 2017, România şi românii cinstiţi trăiesc cu spaima iminenţei emiterii de guvernarea PSD-ALDE a unei sau mai multor ordonanţe de urgenţă al căror scop ar fi modificarea din temelii şi cu dedicaţie, în folosul preşedintelui

Autoturismul era condus de un tânăr de 26 de ani, din Republica Moldova, dar care are şi cetăţenie română. În baza de date a Europol, maşina figurează ca fiind furată din noiembrie anul trecut, aşa că a fost confiscată, iar basarabeanul

O călătorie în nordul judeţului Neamţ, în localităţile din vecinătatea oraşului Târgu Neamţ, oferă ocazia unor experienţe inedite şi şansa de a vedea locuri încărcate de

Guvernul României şi-a asumat în mod responsabil obligaţiile care revin în cadrul NATO, a declarat duminică premierul Viorica Dăncilă cu prilejul participării la o ceremonie militară organizată la