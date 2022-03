Când se va termina războiul din Ucraina. Previziunile făcute de Baba Vanga: ”S-a descoperit data la care se va termina” 13.03.2022

Când se va termina războiul din Ucraina. Previziunile făcute de Baba Vanga: ”S-a descoperit data la care se va termina”

Astrologul Mădălina Manole îți prezintă horoscopul lunar mai 2021 pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul lunii mai 2021 vine cu sfaturi și

Chiar dacă Ana Bogdan (102 WTA) a fost învinsă, în turul I, joi, turneul patronat de Ion Ţiriac continuă să fie de mare interes pentru iubitorii sportului-alb din

Simona Halep (29 de ani, 3 WTA) joacă ACUM în primul tur al turneului de la Madrid împotriva Sarei Sorribes Tormó (24 de ani 46 WTA), o adversară în urcare. Meciul poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro și este televizat de Digi Sport

Luptătorul K1, Cătălin Moroșanu, a fost prins băut la volan, miercuri la prânz, pe Bulevardul Dacia din Capitală, informează G4media, care citează surse din Poliție. De asemenea, o sursă apropiată vedetei a confirmat informaţia pentru

Jose Mourinho, antrenorul în vârstă de 58 de ani concediat de Tottenham pe 19 aprilie, va comenta Euro pentru postul de radio talkSPORT și va scrie editoriale în The Sun. La nici două săptămâni după ce a fost demis de Tottenham, primind

Superproducția CANCAN NEWS vă aduce Paștele mai aproape! Dați click pe butonul PLAY și bucurați-vă de o ediție de sărbătoare. Iată, în câteva cuvinte, cu ce vă puteți delecta în minutele care urmează: SUNĂ SAU […] The post

Paştele din acest an stă tot sub semnul pandemiei de coronavirus, dar în comparaţie cu anul trecut, restricţiile sunt mult mai relaxate. Totuşi, chiar dacă autorităţile permit mai multă libertatea de mişcare, suntem obligaţi să ne supunem

Prim-vicepreşedintele executiv al Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc, Dragoş Răducan, a declarat pentru news.ro că hotelierii de pe litoral au pregătit 25.000 de locuri de cazare, iar alți aproximativ 10.000 de turiști vor sta

Sărbătoarea Paștelui nu vine doar cu bucurie, liniște și lumină, ci și cu tradiții, obiceiuri și superstiții străvechi care sporesc frumusețea și autenticitatea acestei sărbători. Iată câteva dintre cele mai cunoscute și inedite

Un student român a primit oficial titlul de „Tânărul European al Anului 2021“. Într-o ceremonie desfăşurată online, Alexandru Manda (22 ani) din Constanţa, fondator al Asociaţiei Elevilor din Constanţa, a fost desemnat cel mai valoros

Anamaria Prodan a povestit de curând că Lorena Balaci i-a furat bărbatul în urmă cu mai bine de 20 de ani. Cunoscuta impresară era complet îndrăgostită de fotbalistul Eugen Trică, când fiica lui Ilie Balaci […] The post Abia acum s-a

Guvernul olandez a suspendat sâmbătă planurile de a ridica mai multe restricţii anti-COVID, după ce ţara continuă să se confrunte cu o rată de infectare ridicată, transmite DPA, potrivit Agerpres. Olanda intenţiona să reducă restricţiile

Paisie Lugojanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Timişoara, a preluat Lumina Sfântă de la Ierusalim, care a fost adusă pe aeroport cu avion privat de mici

Astăzi în Liga 1 în cadrul rundei cu numărul cinci, este programat un meci în play-off și trei în play-out. Academica – Universitatea va avea loc de la ora 21:00, fiind singurul meci programat astăzi […] The post Zi de fotbal în Liga

Cele mai bogate şapte state ale lumii (G7) vor analiza propunerea de stabilire a unui mecanism de răspuns rapid pentru a contracara „propaganda” şi dezinformarea dinspre Rusia, a anunţat duminică ministrul de externe britanic, Dominic

FRIPTURA DE MIEL // În ciuda reputaţiei de carne pretenţioasă, carnea de miel este, în realitate, mai uşor de gătit decât ai

Pe numele violatorului fusese emis un mandat de arestare încă din vara anului trecut, însă a reuşit să dispară fără urmă. A fost prins tocmai la Târgu

Ana Maria German a investit 1.000 într-o cultură de lavandă din judeţul Mureş şi acum îşi trimit produsele sub marca Lavandă din Dumbravă în toată ţara. Antreprenoarea are în prezent o gamă de 15 produse cu lavandă, multe dintre ele fiind

Veste bună pentru Valentin Mihăilă (21 de ani). Parma va rămâne fără Gervinho (33) la finalul acestui sezon. Ivorianul era principalul rival pe post al jucătorului român. Iminenta retrogradare a Parmei a pus cluburile europene în alertă. Mai

Două autospeciale, un echipaj SMURD și unul SAJ, au fost alertate seara trecută, în jurul orei 18:40, pentru a gestiona o situație de urgență, ca urmare a unui accident rutier produs la ieșirea din localitatea Baciu (spre Zalău), relatează