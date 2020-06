Când se afişează rezultatele la Evaluarea Naţională. Edu.ro a făcut anunţul aşteptat de elevi şi părinţi. Schimbare importantă, în 2020 17.06.2020

17.06.2020 Când se afişează rezultatele la Evaluarea Naţională. Edu.ro a făcut anunţul aşteptat de elevi şi părinţi. Schimbare importantă, în 2020 Schimbări importante la Evaluarea Națională din 2020. Din princina pandemiei de coronavirus au fost modificate câteva aspecte esențiale alea examenului susținut de elevii școlilor generale. Rezultatele lucrărilor date vor fi afișate diferit, în



Când se afişează rezultatele la Evaluarea Naţională. Edu.ro a făcut anunţul aşteptat de elevi şi părinţi. Schimbare importantă, în 2020

Schimbări importante la Evaluarea Națională din 2020. Din princina pandemiei de coronavirus au fost modificate câteva aspecte esențiale alea examenului susținut de elevii școlilor generale. Rezultatele lucrărilor date vor fi afișate diferit, în premieră. În 2020, în premieră, susținerea examenelor de la Evaluarea Națională presupune schimbări importante. Copiii care așteaptă cu sufletul la gură rezultatele […] The post Când se afişează rezultatele la Evaluarea Naţională. Edu.ro a făcut anunţul aşteptat de elevi şi părinţi. Schimbare importantă, în 2020 appeared first on Cancan.ro.

Când se afişează rezultatele la Evaluarea Naţională. Edu.ro a făcut anunţul aşteptat de elevi şi părinţi. Schimbare importantă, în 2020

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Cheltuielile consumatorilor şi investiţiile au constituit cei mai importanţi driveri ai creşterii zonei euro la începutul acestui an, când economia acesteia a dat dovadă de o rezistenţă surprinzătoare, notează

Loto 6/49 din 2 iunie 2019. Loteria Română a organizat joi, 6 iunie, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super

Festivalul UNTOLD va avea loc în acest an în perioada 1-4 august, iar printre invitații-surpriză ai evenimentului se numără Robbie Williams. Artistul britanic este așteptat cu brațele deschise la Cluj, însă pretențiile sale dau mari bătăi de

Iulian Rotariu este pompier cu gradul de plutonier adjutant și ultramaratonist. Campionul care a parcurs 522 km prin arșița Australiei va reveni mâine, 1 iunie, acasă. La 11:55 va ateriza pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” Otopeni.

Numărul de clienţi ai Revolut care s-au trezit cu mai puţini bani după ce tranzacţiile de alimentare a contului Revolut realizate de pe alte carduri bancare în data de 3 iunie au fost dublate a afectat un grup “restrâns” de utilizatori iar

<p>La doar câteva zile după ce Răzvan Ciobanu a murit într-un cumplit accident rutier, în presă apăreau informaţii incredibile din trecutul designerului: obişnuia să se împrumute şi să nu mai returneze banii, iar din această cauză

Demisia lui Paul Stănescu din fruntea PSD are un efect dorit de Viorica Dăncilă. Confruntată cu un val de critici, ea a primit încă o veste. Este vorba de o nouă

Senatorul Paul Stănescu a demisionat din funcţia de preşedinte executiv al PSD din motive personale, a declarat, vineri, preşedintele interimar al partidului, Viorica Dăncilă, care a susţinut că a încercat

Horoscop 1 iunie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 1 iunie 2019 - Berbec: Ai multe dorințe, intenții și îți faci planuri, în mare viteză, ca să le vezi realizate. Problema e că vor apărea și obstacole, deși nici nu

Închis la Rahova, Radu Mazăre consideră că a fost răpit şi sechestrat de autorităţi pentru a fi adus înapoi în România, din Madagascar, deoarece nu a văzut nici până în prezent documentele i de extrădare, a precizat fratele fostului edil,

Christian Rodseth are o experiență consistentă, de peste 16 ani, în industria farmaceutică și în diferite sectoare de afaceri precum vânzări & marketing, health economics și management general, precum și în diverse regiuni geografice. În

Eden Hazard, mijlocașul belgian de 28 de ani, a semnat OFICIAL cu Real Madrid. Jucătorul, adus la insistența lui Zinedine Zidane, a semnat un contract pe 5 ani. Hazard va face vizita medicală și va fi prezentat pe 13 iunie.

Cosmin Contra, selecţionerul naţionalei României, a vorbit după egalul din deplasare, de la Oslo, 2-2 cu Norvegia, în preliminariile Euro 2020. Golul egalării a fost marcat, în prelungiri, de Claudiu Keseru. Citește

Ultima zi a campaniei Săptămâna Prevenirii Criminalităţii a fost dedicată, în judeţul Ialomiţa, siguranţei rutiere.Astfel, poliţiştii de la rutieră au fost prezenţi în unităţile de învăţământ din judeţ, unde au derulat activităţi

Actorul Nicolas Cage a primit Trofeul Transilvania pentru Contribuţia Adusă Cinematografiei Mondiale, la Cluj-Napoca. Americanul a participat la festivalul TIFF, și a primit trofeul înainte de proiecția filmului său Face Off, considerată una din

USR a validat afilierea la grupul ALDE+Renaissance+USR PLUS din Parlamentul European. La Comitetul Politic al Uniunii Salvaţi România, reunit sâmbătă la Brăila, afilierea a fost adoptată cu o largă majoritate: 84 de voturi

Melania Geymonat şi prietena sa, Chris, au publicat o poză cu feţele tumefiate şi cu nasurile sângerând. Aceasta a devenit virală: Ne-au înconjurat şi au început cu fraze agresive, să vorbească de poziţii sexuale şi ne-au ordonat să ne

Antrenorul italian Cristiano Bergodi şi-a prelungit contractul cu FC Voluntari pe încă un sezon, a anunţat, vineri, clubul ilfovean pe pagina sa de Facebook. Bergodi a preluat-o pe FC Voluntari în

Guvernul României face un apel la toate forţele politice din Republica Moldova să respecte procesul democratic şi voinţa cetăţenilor exprimată prin vot la alegerile din februarie 2019, în contextul evenimentelor politice de la

Viața sentimentală a lui Victor Slav rămâne un subiect de actualitate, fanii săi și toți apropiații ”cuplându-l” cu diferite frumuseți, la diferite intervale de timp. Totuși, informațiile circulă cu rapiditate, iar Victor Slav, în