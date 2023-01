Când scăpăm, de fapt, de ciclonul polar? ANM a anunţat cât va ţine frigul în România 25.01.2023

25.01.2023 Când scăpăm, de fapt, de ciclonul polar? ANM a anunţat cât va ţine frigul în România De curând, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat cum va fi vremea în perioada 23 ianuarie – 20 februarie 2023. Iată când vor fi nevoiți românii să scoată haine mai groase din garderobă. În […] The post Când



Când scăpăm, de fapt, de ciclonul polar? ANM a anunţat cât va ţine frigul în România

De curând, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat cum va fi vremea în perioada 23 ianuarie – 20 februarie 2023. Iată când vor fi nevoiți românii să scoată haine mai groase din garderobă. În […] The post Când scăpăm, de fapt, de ciclonul polar? ANM a anunţat cât va ţine frigul în România appeared first on Cancan.

Când scăpăm, de fapt, de ciclonul polar? ANM a anunţat cât va ţine frigul în România

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Pompierii greci au reluat sâmbătă dimineaţă operaţiunile de căutare a celor 12 oameni daţi dispăruţi după incendiul care a distrus un feribot în Marea

Flavius Stoican a rămas la stadion după victoria cu Gaz Metan (4-0) pentru a face poze cu suporterii și a oferi

Congresul Extraordinar al Partidului Mişcarea Populară (PMP), convocat de Eugen Tomac, fostul preşedinte al formaţiunii, şi susţinătorii săi, a început sâmbătă, la Sinaia, urmând să fie aleasă o nouă conducere a partidului. Actualul

NATO își închide, temporar, biroul din capitala Ucrainei și își va muta personalul la Bruxelles şi Lviv, oraș aflat la 70 de kilometri distanță de granița cu Polonia, informează Mediafax. „NATO şi statele sale membre monitorizează şi

Cheloo este unul dintre cele mai controversate personaje din showbiz-ul românesc. Acesta a fost implicat în multe proiecte de succes precum X Factor și The Four. În prezent, pe lângă muzică acesta este jurat împreună […] The post Îţi vei

În plin vârf al tensiunilor diplomatice cu statele NATO și cu Occidentul, Rusia a decis să mute zece bombardiere Su-24 din Peninsula Crimeea către alte baze aeriene. Mutarea pare să fie una de retragere a trupelor din apropierea Ucrainei, dar poate

Pe 15 martie 2022 începe culege­rea datelor de la populaţie în me­diul online pentru Recen­să­mân­tul Populaţiei şi Locuin­ţelor din Ro­mâ­nia, iar Tudorel Andrei, preşe­din­te­le Institutului Naţio­nal de Statistică (INS),

O schimbare de comportament ar putea preveni sute de mii de decese COVID, la fel cum se întâmplă în cazul fumatului, este analogia pe care o prezintă medicul Benjamin Mazer, într-o analiză publicată de The Atlantic. În cazul COVID schimbarea

Mai multe blocuri din Huedin, judeţul Cluj, două şcoli, Primăria, Finanţele, Policlinica, Trezorereia şi Judecătoria au rămas fără căldură şi apă caldă deoarece centrala pe rumeguş a oraşului s-a defectat. Primarul face apel la Guvern

Chinezii Sui Wenjing și Han Cong s-au impus sâmbătă în proba de perechi, aducând al nouălea titlu olimpic pentru țara gazdă la această ediție Jocurile Olimpice de la Beijing se încheie duminică, iar concursul de patinaj artistic a fost

Furtuna a biciuit necruțător zona costieră a insulei Wangerooge, iar nisipul fin a fost înghițit de Marea Nordului, a notat publicația germană Bild. Peste 90% din plajă a dispărut, au constatat autoritățile locale, sâmbătă, 20 februarie, de

Spaţiul Privat Virtual (SPV), serviciul prin care Fiscul comunică cu contri­bua­bilii, este obliga­toriu pentru firme şi pentru PFA-uri de la 1 martie 2022, potrivit unei ordonanţe de urgenţă publicate în august 2021 în Monitorul

FCSB s-a încurcat pe terenul lui CS Mioveni, 1-1, și a ratat șansa de a se apropia de liderul CFR Cluj FCSB a avut o prestație modestă și, deși a deschis rapid scorul, nu a reușit să-și impună jocul, fiind egalată de Mioveni, ratând astfel

Transportatorii în regim de taxi cer Guvernului măsuri urgente de plafonare a preţurilor la carburanţi, în condițiile în care au depășit pragul de 7 lei/litru, și avertizează că se pregătesc să protesteze, potrivit unui comunicat al

Platforma civică Aresel şi Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române au organizat duminică, 20 februarie, o slujbă de comemorare a robilor romi la Mănăstirea Pasărea, la 166 de ani de la Dezrobirea romilor în Principatele Române, informează

Tenismanul sârb Novak Djokovic, numărul unu mondial, îl va avea ca adversar pe italianul Lorenzo Musetti, în primul său meci oficial din 2022, la turneul ATP de la Dubai, pe care îl va disputa la o lună după ce a fost expulzat din Australia,

Eliminată de Jelena Ostapenko în semifinalele turneului de la Dubai, Simona Halep (30 de ani, 23 WTA) va lua startul luni în întrecerea WTA 1000 de la Doha, unde și-a aflat deja adversarele de pe tablou. Halep va participa la turneul de la Doha,

Dacă şi-ar realiza visul, Simone Tempestini ar obţine cea mai mare performanţă pe care o realizează un pilot român, în acest

CSU Craiova joacă în deplasare cu Academica Clinceni, de la ora 19:55, în etapa #27. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. Toate rezultatele etapei #27 aici Academica Clinceni - CSU Craiova, live de

Celine Dion are probleme grave de sănătate! Artista, care și-a anulat ultimele 16 spectacole rămase din turneul său mondial, a primit un verdict cumplit din partea medicilor. „Speram cu adevărat că voi fi bine, dar […] The post Celine Dion