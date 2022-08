Când începe sezonul 13 al amisiunii iUmor de la Antena 1. Fanii sunt nerăbdători 26.08.2022

26.08.2022 Când începe sezonul 13 al amisiunii iUmor de la Antena 1. Fanii sunt nerăbdători iUmor revine pe micile ecrane la Antena 1 cu cel de-al 13-lea sezon! Premiera celui mai nou sezon iUmor va putea fi vizionată începând din 9 septembrie, vineri, de la 20:30 şi duminică, de la 20:00, […] The post Când începe sezonul 13 al



Când începe sezonul 13 al amisiunii iUmor de la Antena 1. Fanii sunt nerăbdători

iUmor revine pe micile ecrane la Antena 1 cu cel de-al 13-lea sezon! Premiera celui mai nou sezon iUmor va putea fi vizionată începând din 9 septembrie, vineri, de la 20:30 şi duminică, de la 20:00, […] The post Când începe sezonul 13 al amisiunii iUmor de la Antena 1. Fanii sunt nerăbdători appeared first on Cancan.

Când începe sezonul 13 al amisiunii iUmor de la Antena 1. Fanii sunt nerăbdători

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Românii evită restricţiile care apar în tot mai multe oraşe şi pleacă în vacanţă în ţări unde valul patru nu a existat sau a trecut, potrivit unei analize realizate de către unul dintre cei mai cunoscuţi touroperatori din ţara

Delia Matache a studiat muzica încă din liceu, însă studiile superioare le-a concretizat într-o ramură aparte muzicii. Abia acum, cântăreața a recunoscut că nu i s-ar fi potrivit cariera de profesoară de muzică. Jurata iUmor […] The

Dezvoltatorii au nevoie de susţinere atunci când investesc în imobile istorice, în condiţiile în care operaţiunile de renovare, consolidare şi modernizare a instalaţiilor necesită investiţii mai mari decât atunci când sunt construite

O nouă ediție a emisiunii Superstar de la PRO TV aduce noi emoţii pentru concurenți, dar și pentru jurați, Smiley, Raluka, Marius Moga și Carla’s Dreams. Miruna Sziklai are 22 de ani și este din […] The post Miruna Sziklai, pe scena

Premierul Florin Cîțu consideră că nu este nevoie, deocamdată, de activarea Mecanismului de Protecție Civilă, chiar în ziua în care România a atins un record absolut la îmbolnăvirile de COVID-19 în a treia zi de creștere accelerată a

Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal, nu e de acord cu Mihai Stoichiță, șeful Comisiei Tehnice. Crede că Sheriff Tiraspol, campioana Republicii Moldova, ar prinde un loc de play-off în Liga 1. Sheriff Tiraspol este

Mariana Marinescu, o cunoscută profesoară de Limba și literatură română, dar și de Franceză, din Caracal, a murit după ce a fost infectată cu COVID-19. Deşi ştia că este infectată, femeia a mers la spital […] The post O cunoscută

Odată cu retragerea autorizaţiei de funcţionare, constatarea insolvenţei şi deschiderea procedurii de faliment pentru liderului pieţei asigurărilor, City Insurance, care deţinea o cotă de piaţă totală de peste 20% şi 45% cotă doar pe zona

Revenirea lui Rednic în prima divizie completează o echipă de antrenori de top din fotbalul intern, alături de Petrescu, Hagi, Reghe și Edi Iordănescu, tehnicieni cu trofee în palmares. Trei sezoane integral, unul parțial, o nouă revenire en

Rapidul merge în deplasare la Sfântu Gheorghe în cea de-a 11-a etapa din Liga

Am intrat a doua lună de toamnă, iar pentru că vremea încă ţine cu noi, gândurile ne zboară la câteva zile de relaxare. Muntele este o alegere perfectă, iar traseele uşoare, care pot fi parcurse atât de adulţi cât şi de copii, sunt de

Un tip de îngheţată vândut într-un lanț de magazine din România, contaminat cu oxid de etilenă, este retras de pe piaţă. Potrivit ANSVSA, ca urmare a notificării primite din partea producătorului,

Andra, o tânără în vârstă de 14 ani, s-a imunizat anti-COVID şi a transmis un mesaj pe pagina oficială de Facebook a Comitetului Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare în care speră ca exemplul său cât mai mulţi colegi şi

Datoria externă a băncilor - care include liniile de finanţare pe termen scurt şi pe termen lung acordate subsidiarelor locale de către băncile -mamă - s-a ma­jorat în primele şapte luni din 2021 cu doar 278,2 mil. euro, respectiv cu 3,85%,

FC Voluntari joacă ACUM cu Farul Constanța. Meciul a început la 16:00 și e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. Programul complet al etapei #11 live » FC Voluntari - Farul 0-0 Click AICI pentru

5 milioane de oameni au murit din cauza COVID-19, până acum, la nivel mondial, conform unor calcule făcute de Reuters. În ultimele 8 luni au avut loc 2,5 milioane de decese în întreaga lume. Concret, cele

Numele premierului apare în acheta jurnalistică Pandora Papers. Averile secrete şi relaţiile dintre liderii mondiali, politicieni şi miliardari au fost expuse într-una dintre cele mai mari scurgeri de date referitoare la documente

Anca Dragu, preşedintele Senatului şi vicepreşedinte USR, a declarat luni, 4 octombrie, că toţi parlamentarii USR vor fi prezenţi în sală şi vor vota marţi moţiunea de cenzură iniţiată de PSD, însă nu au decis în partid dacă votul va fi

Un motocilcist a gost grav rănit, sâmbătă seară, într-un accident rutier produs pe DN 1, în zona localităţii prahovene

O româncă a fost plasată în arest la domiciliu sub acuzaţia de furt la Napoli. Poliţiştii italieni au găsit în maşina femeii multe din bunurile furate din magazine, precum şi un cărucior de copii care fusese modificat pentru comiterea