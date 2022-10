Când începe pelerinajul de la moaştele Sfintei Parascheva, din Iaşi? Ce se întâmplă acum, în oraş 05.10.2022

05.10.2022 Când începe pelerinajul de la moaştele Sfintei Parascheva, din Iaşi? Ce se întâmplă acum, în oraş Capitala Moldovei se îmbracă, din nou, în straie de sărbătoare. Sâmbătă, 8 octombrie, la Iași, va începe pelerinajul la moaștele Sf. Cuvioase Parascheva. Mii de credincioși, din toată țara, sunt așteptați să se închine la



Când începe pelerinajul de la moaştele Sfintei Parascheva, din Iaşi? Ce se întâmplă acum, în oraş

Capitala Moldovei se îmbracă, din nou, în straie de sărbătoare. Sâmbătă, 8 octombrie, la Iași, va începe pelerinajul la moaștele Sf. Cuvioase Parascheva. Mii de credincioși, din toată țara, sunt așteptați să se închine la […] The post Când începe pelerinajul de la moaştele Sfintei Parascheva, din Iaşi? Ce se întâmplă acum, în oraş appeared first on Cancan.

Când începe pelerinajul de la moaştele Sfintei Parascheva, din Iaşi? Ce se întâmplă acum, în oraş

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Cele 81 de goluri ale lui Lewa și recordul lui Ronaldo în Liga Campionilor Fiind un emotiv nerușinat de emoțiile mele, obișnuiesc, la meciurile din Premier League, să stau până la ultimele secunde, fiindcă mă încântă felicitările finale.

Pentru al 2-lea an consecutiv, producătorul român de încălţăminte din piele, Marelbo, surprinde clienţii cu o serie de reduceri la toată gama de ghete pentru bărbați. Modelele călduroase, uşor de integrat în ţinute diverse şi numai bune

Un cartof uriaş de 7,9 kilograme, găsit în grădina plină de vegetaţie a unui cuplu din Noua Zeelandă, ar putea stabili un nou record mondial pentru cel mai mare cartof de acest tip descoperit

Horoscopul zilei de 6 noiembrie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Scorpion se bucură de intrarea lui Mercur chiar în zodia lor, cu impact asupra modului […] The

Sorin Cîmpeanu a anunţat că la începutul săptămânii viitoare vor fi încheiate contractele subsecvente pentru trei tranşe de teste rapide din salivă folosite pentru depistarea infecţiei cu virusul SARS-CoV-2. Raed Arafat a precizat astăzi cum

O femeie din Craiova și-a găsit vecina la 3 noaptea în fața blocului, după ce tânăra a sărit de la etajul trei, ca să scape de un bărbat despre care susține că ar fi violat-o, scrie Adevărul. Dusă la spital, fata a aflat că e infectată cu

După o perioadă de pauză în care s-a ocupat exclusiv de micuța Josephine, a venit momentul ca Gina Pistol să se reîntoarcă la Antena1. Aceasta a publicat pe rețelele de socializare câteva imagini direct de […] The post Gina Pistol se

Petrică Mâțu Stoian s-a stins din viață seara trecută, la vârsta de 61 de ani. Acesta se confrunta cu mai multe probleme de sănătate, iar decesul a survenit în urma unui șoc septic. Vesta trecerii […] The post Premoniţia macabră a lui

De la data de 30 octombrie a anului trecut până la finalul lunii octombrie a anului 2021, preţul grâului a crescut cu 100 de euro/tonă, adică cu 50%, până la 290 de euro/tonă, arată un raport Romanian

Testele clinice realizate în urma administrării medicamentul antiviral pentru tratarea Covid-19 al companiei americane Pfizer au fost oprite mai devreme după ce acesta a arătat că reduce cu 89% riscul de spitalizare sau deces la adulții expuși la

Gigantul ceh din domeniul energiei CEZ a anunţat că va majora preţurile la electricitate cu apro­ximativ o treime de anul viitor, anunţul companiei fiind urmat de veşti similare din partea altor furnizori, cum ar fi E.ON şi Nano Energies, scrie

Vestea că Petrică Mîțu Stoian s-a stins din viață a adus o mare durere în lumea muzicii populare din România. Artiștii au recunoscut că suferă după pierderea celebrului interpret, iar unii dintre ei au precizat […] The post Veşti

Opt cămile şi o lamă au fost interceptate, vineri, de poliţia spaniolă, în timp ce rătăceau pe străzile Madridului. Acestea au evadat de la un circ, care a denunţat un act de sabotaj şi a acuzat grupurile pentru protecţia

Hotelierii de pe Valea Prahovei au pregătit pachetele turistice pentru Crăciun, preţul unei vacanţe de trei nopţi cu demipensiune şi cină festivă pornind de la 800 de lei de persoană la o pensiune în staţiunea Buşteni şi ajungând la câteva

Suceava este singurul judeţ din ţară care a reintrat în scenariul galben în valul patru al pandemiei de coronavirus, toate celelalte judeţe din ţară fiind în continuare în scenariul rosu. Grupul de Comunicare Strategică a raportat luni, 8

69.900 de persoane au fost vaccinate anti-COVID, în ultimele 24 de ore, dintre care peste 28.000 cu prima doză, conform datelor transmise luni de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV).

Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 faţă de ultima raportare au fost înregistrate în Bucureşti - 635 şi în judeţele Cluj - 331, Galaţi - 325, Ilfov - 261, Timiş - 230, a informat, luni,

Simona Halep (30 de ani, 22 WTA) va evolua, marţi, în turul doi al turneului de la Linz. Fostul lider mondial o va întâlni mâine, în jurul orei 17:00, pe sportiva din Belarus Aliaksandra Sasnovich (27 de ani, 88 WTA) în „optimile”

Lavinia Pîrva a dat detalii neştiute despre viaţa sa. În cadrul unui interviu recent, partenera lui Ştefan Bănică Jr. a mărturisit că este o persoană cheltuitoare. Bruneta a dezvăluit faptul că nu se uită la […] The post Lavinia Pîrva

69.900 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, din care peste 28.600 cu prima doză. Alte 24.186 de persoane s-au vaccinat cu doza a treia, a anunţat, luni, Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva