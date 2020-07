Când începe, de fapt, Puterea Dragostei, sezonul 3. Surpriză de proporţii pentru fanii Kanal D 22.07.2020

22.07.2020 Când începe, de fapt, Puterea Dragostei, sezonul 3. Surpriză de proporţii pentru fanii Kanal D Bucurie pentru fanii emisiunii Puterea Dragostei, care de-abia așteaptă marea finală de la Kanal D. Mult a fost, puțin a rămas, așa că în curând, telespectatorii vor putea să fie martorii unor noi povești de iubire. Marea finală a emisiunii



Când începe, de fapt, Puterea Dragostei, sezonul 3. Surpriză de proporţii pentru fanii Kanal D

Bucurie pentru fanii emisiunii Puterea Dragostei, care de-abia așteaptă marea finală de la Kanal D. Mult a fost, puțin a rămas, așa că în curând, telespectatorii vor putea să fie martorii unor noi povești de iubire. Marea finală a emisiunii Puterea Dragostei este așteptată de toți fanii Kanal D. Aceasta va avea loc pe data […] The post Când începe, de fapt, Puterea Dragostei, sezonul 3. Surpriză de proporţii pentru fanii Kanal D appeared first on Cancan.ro.

Când începe, de fapt, Puterea Dragostei, sezonul 3. Surpriză de proporţii pentru fanii Kanal D

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Daniel Rotariu, românul desfigurat cu acid sulfuric de fosta lui iubită, s-a căsătorit. Daniel a fost la un pas de moarte după ce fosta lui iubită a aruncat cu acid sulfuric pe el. Katie Leong l-a minţit pe Daniel că are 36 de ani, deşi avea

Un bărbat urmărit pentru tentativă de viol a fost prins în Lipova. Individul era dat în urmărire de o săptămână și a fost depistat plimbându-se pe stradă de o echipă de polițiști locali. Bărbatul de 45 de ani era căutat pentru

Emoţiile absolvenţilor de liceu au luat sfârşit luni, când s-au publicat rezultatele preliminare la Bacalaureat. În Capitală, înainte de contestaţii, un singur liceu a avut rată de promovabilitate de 100%. „Adevărul” a verificat

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat, luni, pentru MEDIAFAX, după ce președintele a promulgat Legea pensiilor, că vor fi demarate procedurile pentru achiziția programului informatic necesar recalculării și, în paralel, se va face o analiză

Utilizatorii din România ai ceasurilor inteligente Ionic şi Versa pot plăti cu ceasul la terminalele POS contactless şi cu cardurile Mastercard emise de start-up-ul fintech britanic Revolut, conform listei actualizate de parteneri ai producătorului

Un tânăr în vârstă de 32 ani a murit , marţi seara, 2 iulie, după ce a izbit un parapet de pe marginea DN 17, în Pasul Tihuţa. Poliţiştii cercetează împrejurările în care s-a produs accidentul rutier. La locul accidentului a intervenit

Un videoclip făcut public de PETA (n.r - People for the Ethical Treatment of Animals, o organizaţie pentru drepturile animalelor, cu sediul în Norfolk, Virginia) arată la ce chinuri sunt supuşi măgarii şi catârii de pe idilica insulă grecească

Bursa de la Bucureşti a înregistrat în şedinţa de tranzacţionare de marţi o creştere de 0,35% prin prisma evoluţiei indicelui principal BET, în principal ca urmare a aprecierii acţiunilor Fondul Proprietatea (2,8%), Romgaz (0,94%) şi BRD

Oamenii de știință au descoperit un nou tip de celulă a creierului, care este unică pentru ființele umane. Această descoperire ne arată că încă nu știm multe despre cel mai avansat „sistem" de pe Pământ -

OMV Petrom (SNP) a înregistrat în al doilea trimestru din 2019 o scădere de 5,6% a producţiei totale de hidrocarburi faţă de T2/2018, în timp ce preţul mediu realizat la ţiţei, de 60,26 dolari pe baril, a scăzut cu

Eugen Neagoe îl preferă în centrul apărării pe Denis Ciobotariu în detrimentul obișnuitului Ricardo Grigore. Până acum, „Ricci” era titularul incontestabil având în vedere regula U21, dar acesta ar

Opt cetăţeni din Bangladesh au fost prinşi de poliţiştii de frontieră în zona localităţii Pomârla, judeţul Botoşani, în timp ce încercau să intre ilegal în ţară, intenţia lor fiind de a ajunge într-un stat din Spaţiul Schengen.

Indicele principal BET al Bursei de la Bucureşti a închis şedinţa de tranzacţionare de miercuri în scădere cu 0,24%, la 8.887,39 de puncte, dinamica fiind determinată în principal de acţiunile OMV Petrom, care au scăzut cu 2,28%, şi de cele

Continuă scandalul dintre fotbalistul Adil Rami și fosta lui iubită, Pamela Anderson, showgirl și actriță. Cei doi s-au separat de câteva zile, Pamela acuzându-l că a înșelat-o. Femeia mai reclamă faptul că apărătorul de la Marsilia a

Mădălin Ionescu este în culmea fericirii. A primit o veste extraordinară din partea fiicei sale, iar un astfel de moment nu va fi uitat, cu siguranță, toată viața. Ștefania, fiica lui Mădălin Ionescu, a absolvit facultatea, iar tatăl său

Direcţia Generală a Vămilor, în prezent o direcţie din cadrul Fiscului, va trece în subordonarea directă a Ministerului Finanţelor, cu numele de Autoritatea Vamală Română, prevede un proiect de ordonanţă de urgenţă elaborat de Ministerul

We underline the danger to which the migrants were exposed while illegally crossing the Mexico-United States border, especially since in several of those cases the adults were accompanied by very young minors (1, 2, 5, or 6-years-old)Prosecutors from the

Antrenor: Bogdan Andone (nou)Veniri: Răzvan Oaidă (FC Botoșani), Claudiu Belu (Astra), Darius Olaru (Gaz Metan), Daniel Benzar, Gabriel Simion (Astra), Ianis Stoica (reveniți după împrumut Dunărea Călărași)Plecări: Junior Morais (Gaziantep),

Oamenii de știință au făcut o descoperire cel puțin surprinzătoare. Mai exact, aceștia au găsit o specie de organisme asexuate, care ar fi reușit să supraviețuiască timp de milioane de ani. Cum au reușit? Citește mai

Elevii din clasele a VI-a și a IX-a ar putea studia pe viitor o nouă materie obligatorie, „Educație și cultură media”, potrivit unui proiect legislativ. Iniţiativa, care a trecut deja de Senat, a fost