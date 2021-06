Când începe Asia Express 2021. Sezonul al patrulea al emisiunii este gata de debut. FOTO 01.06.2021

Când începe Asia Express 2021. Sezonul al patrulea al emisiunii este gata de debut. FOTO

Ciobanul din Boşorod, dispărut în Munţii Godeanu, nu a fost găsit nici în a doua zi de la începerea căutărilor efectuate de

Grupul TeraPlast, care produce ma­teriale de construcţii, şi-a renegociat con­trac­tele cu partenerii pentru a depăşi difi­cul­tăţile aduse de pandemie şi a regândit cheltuielile de

Când vine vorba de femeia vieții sale, Florin Salam nici măcar o singură privire nu mai aruncă în portofel! Celebrul manelist i-a făcut un cadou de lux mamei copiilor săi, iar Roxana Dobre se pare că a fost extrem de încântată de acest

Au fost deschise mai multe anchete după incendiul violent izbucnit pe platforma Green Weee International, din Ţinteşti. Au ars câteva sute de tone de frigidere, televizoare şi baterii uzate. Peste 100 de angajaţi care se aflau la serviciu s-au

ASF, prin sectorul de supraveghere a pensiilor private, a oferit ZF un răspuns cu privire la articolul scris marţi, 24 iunie, legat de investiţia făcută de NN Pensii, administratorul celui mai mare fond de pensii Pilon II, cu 2 milioane de

Statele Unite analizează noi tarife pe importuri de 3,1 miliarde dolari din Franţa, Germania, Spania şi Marea Britanie, sporind arsenalul de măsuri la care administraţia Trump recurge împotriva UE, dar şi şansele izbucnirii unui mai amplu

Pragul de 10 milioane de cazuri de Covid-19 în lume ar urma să fie atins săptămâna viitoare, în momentul în care epidemia nu a atins încă vârful în regiunea Americilor, a avertizat miercuri OMS, citat de

La începutul săptămânii China a plasat pe orbită ultimul satelit din reţeaua Beidou, o colecţie de sateliţi care reprezintă alternativa ţării la sistemul GPS administrat de SUA, scrie

Elevii de clasa a XII-a au susținut miercuri proba de istorie, în cadrul probei obligatorii a profilului. Baremul de corectare al lucrării a fost publicat de Ministerul Educației Naționale la ora 15.00. Examenul a fost organizat în 1.095 de centre

O femeie din Feteşti a fost încarcerată pentru evaziune fiscală şi spălarea banilor. Poliţiştii de Investigaţii Criminale din Feteşti au acţionat, în urmă cu doup zile, pentru depistarea persoanelor urmărite, dispărute de la domiciliu sau

Pentru economiile emergente şi în curs de dezvoltare din Europa, unde este inclusă România, FMI se aşteaptă la o contractare de 5,8% în acest an, urmată de o creştere de 4,3% anul viitor, scrie Agerpres. Fondul Monetar Internaţional a revizuit

Denisa a crescut înconjurată de sărăcie, iar mama ei o trimitea la cerşit de mică. Când a ajuns în grija statului, nimeni nu a ajutat-o cu adevărat. După un an, ea a fugit din centru şi a găsit ”iubirea” la un bărbat care a

Tehnicianul celor de la Poli Iaşi, formaţie care, în trecut, a fost pregătită şi de cel care s-a stins astăzi, nu şi-a putut stăpâni lacrimile la întâlnirea cu

Odată cu reluarea spectacolelor pe scena reală, la Amfiteatru TNB, în cadrul programului Nopți de vară SUS pe teatru, Teatrul Național I.L. Caragiale încheie - temporar (!) -

CFR E NEÂNVINSĂ ÎN CAMPIONAT ÎN ULTIMELE 10 ETAPE (7 VICTORII, 3 REMIZE) CLUJENII N-AU MAI PIERDUT ACASĂ DIN 2 SEPTEMBRIE 2018 (20 DE VICTORII, 9 EGALURI) U CRAIOVA ARE CEA MAI MARE MEDIE DE OCAZII PE MECI ÎN PLAY OFF, 11, față de 8 ALE CFR 16

Liviu Dragnea a acordat, pentru prima dată de când a fost încarcerat, un intervin în care a vorbit despre dușmanii politici sau starea psihică în care se află, la 13 luni de la încarcerare. Fostul președinte al PSD este complet schimbat, a

Dinamo și FCSB joacă astăzi, de la 20:00, în turul semifinalelor Cupei României. Va fi primul derby din istorie jucat fără spectatori. Protocolul aprobat de MTS pentru fotbal după pauza provocată de coronavirus prevede ca meciurile să se

Primăria Turda, judeţul Cluj, a câştigat un proiect european de aproximativ 23,3 mil. lei (4,8 mil. euro), din care aproximativ 19,8 mil. lei (4 mil. euro) reprezintă sprijinul financiar nerambursabil din Fondul de Dezvoltare Regională, pentru

Încă un cutremur a avut loc în România, vineri dimineața, în Banat, și este al patrulea în ultimele 48 de ore. A avut magnitudinea de 3 grade pe Scara Richter. CITEȘTE ȘI: CUTREMUR DE 4.5 GRADE ÎN ROMÂNIA. ÎN CE LOCALITĂȚI S-A RESIMȚIT

După mai multe încercări în lumea businessurilor, între domeniile construcţiilor şi cel alimentar, antreprenorul Cristian Naca a creat în Oradea în 2018 brandul Fit Food Way, sub care prepară şi livrează mâncare. Astăzi, compania este