Când încep, de fapt, galele live ale emisiunii Românii au Talent, de pe Pro TV 11.03.2020

11.03.2020 Când încep, de fapt, galele live ale emisiunii Românii au Talent, de pe Pro TV Românii au Talent domină audienţele în fiecare vineri seara, iar sezonul al 10-lea al celebrului show de divertisment continuă să ţină telespectatorii cu sufletul la gură. Galele live Românii au Talent (sezonul 10) se lasă aşteptate Momentan,



Când încep, de fapt, galele live ale emisiunii Românii au Talent, de pe Pro TV

Românii au Talent domină audienţele în fiecare vineri seara, iar sezonul al 10-lea al celebrului show de divertisment continuă să ţină telespectatorii cu sufletul la gură. Galele live Românii au Talent (sezonul 10) se lasă aşteptate Momentan, Pro TV nu a oferit detalii despre data la care vor începe galele live ale emisiunii Românii au […] The post Când încep, de fapt, galele live ale emisiunii Românii au Talent, de pe Pro TV appeared first on Cancan.ro.

Când încep, de fapt, galele live ale emisiunii Românii au Talent, de pe Pro TV

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Peste 100 kilograme de cocaină în pachete au fost aduse de valuri pe litoral, la țărmul Mării Negre. Cocaina face parte din lotul de peste o tonă găsit, în 22 martie, pe o barcă răsturnată în Delta

Horoscopul de weekend 6-7 aprilie aduce mult noroc pentru Gemeni. Ei vor reuşi să ducă la bun sfârşit toate lucrurile pe care şi le propun. Pentru Vărsători însă, primul weekend din luna aprilie aduce probleme la capitolul

A intrat în a doua săptămână de vizionare filmul „Dumbo“, în regia iconicului Tim Burton, remake-ul live-action al animaţiei Disney din 1941, despre un elefant haios şi năpăstuit, despărţit şi aflat în căutarea mamei sale (topos al mai

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a publicat, sâmbătă seară, pe contul său de Facebook, un mesaj despre ordonanţele de urgenţă, sub titlul pe care îl utilizează adesea, „simplă precizare“. textul pare a fi un răspuns la criticile pe

Ambasadorul Ucrainei la Bucureşti, Oleksandr Bankov, a reacţionat pe Facebook la anunţul lui preşedintelui UDMR, Kelemen Hunor, care s-a plâns că i-a fost interzisă sâmbătă intrarea pe teritoriul ţării vecine. Diplomatul ucrainean a precizat

Presa britanică este convinsă că jucătoarea de tenis Serena Williams, prietenă apropiată a Ducesei Meghan, a dezvăluit din greşeală sexul bebeluşului

Este doliu în lumea medicală din București! leana Gavrilă, Bucuresti, medic ORL-ist a murit la vârsta de 53 de ani. Anunțul a fost făcut de medicul Livia David pe pagina sa

Azi s-au jucat șase meciuri din etapa a 28-a din Liga 2. Cel mai tensionat a fost la Cluj. Universitatea a pierdut un meci important pentru lupta la promovarea în Liga 1, cu CS Mioveni, scor 1-2 (Gavra 89 / Rădescu 66, Balint 81 pen.). Portarul

O femeie din Cluj a ajuns la venerabila vârstă de 100 de ani și a primit din partea autorităților locale titlul de Cetățean de Onoare al Clujului, în semn de respect. Victoria Pastor a fost vizitată de viceprimarul orașului, care i-a adus

Ministerul egiptean al Antichităţilor din provincia Sohag a declarat, vineri, că arheologii au descoperit un mormânt incredibil datând din epoca Ptolemeică. Acolo, au fost găsite o mumie umană şi peste 50 de animale mumificate, printre care

Trei persoane au fost rănite sâmbătă, pe DN1, la ieşirea din oraşul Avrig, după ce un autoturism a intrat într-un TIR şi a fost proiectat într-un alt automobil, potrivit Poliţiei. Accidentul a avut loc pe DN 1, la ieşire din Avrig spre

Ambasadorul Ucrainei în România a explicat de ce liderul UDMR Kelemen Hunor n-a fost lăsat să intre în ţară. Citește mai

Ultimul zbor comercial de pasageri a decolat sâmbătă de la aeroportul Ataturk din Istanbul. Convoaiele de camioane au transportat mii de tone de echipament în întreg oraşul spre un nou aeroport uriaş care aspiră să devină cel mai mare din lume,

Turcia înseamnă o ţară superbă, cu peisaje incredibile, o bucătărie interesantă şi o istorie bogată. Şi încă multe

Cinci ţări de pe glob adună anual câteva zeci de milioane de vizitatori. Chiar dacă în cazul unora limba sau poziţionarea geografică nu sunt neapărat accesibile, turiştii sunt atraşi de aceste locuri datorită locurilor frumoase, a culturii

In timp ce la noi copacii sunt in floare, in vestul si centrul Europei ninge ca in mijlocul iernii. In Spania, 35 de oameni au ajuns la spital in urma unui carambol provocat de stratul gros de zapada depus pe o autostrada. Probleme au fost si pe mai

Duminică, preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de decorare a unor instituţii din domeniul medical, cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătăţii, în semn de „apreciere pentru importanta activitate de asistenţă medicală, precum şi pentru

Candida auris, o ciupercă, este germenul care se răspândeşte la nivel global şi reprezintă o ameninţare gravă la adresa sănătăţii publice deoarece ciuperca opune rezistenţă la medicamente, relatează publicaţia New York

Din ianuarie 2017, România şi românii cinstiţi trăiesc cu spaima iminenţei emiterii de guvernarea PSD-ALDE a unei sau mai multor ordonanţe de urgenţă al căror scop ar fi modificarea din temelii şi cu dedicaţie, în folosul preşedintelui

Vicepreşedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, responsabil pentru moneda euro şi dialogul social, şi-a exprimat îngrijorarea faţă de traiectoria bugetară a României, care se abate semnificativ, pentru al doilea an la rând, de la