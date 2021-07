Când ar putea începe vaccinarea anti-COVID cu a treia doză 27.07.2021

27.07.2021 Când ar putea începe vaccinarea anti-COVID cu a treia doză Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, a anunțat că personalul medical și persoanele vulnerabile ar putea fi vaccinate cu a treia doză împotriva COVID. O decizie ar urma să fie luată în septembrie, și va […] The post



Când ar putea începe vaccinarea anti-COVID cu a treia doză

Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, a anunțat că personalul medical și persoanele vulnerabile ar putea fi vaccinate cu a treia doză împotriva COVID. O decizie ar urma să fie luată în septembrie, și va […] The post Când ar putea începe vaccinarea anti-COVID cu a treia doză appeared first on Cancan.

Când ar putea începe vaccinarea anti-COVID cu a treia doză

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Liderul de la Minsk, Aleksandr Lukaşenko, a comunicat că preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a promis că prima ţară care va primi vaccinul rusesc împotriva COVID-19 va fi

Ministrul de Externe al Germaniei, Heiko Maas, a ameninţat Federaţia Rusă cu aplicarea sancţiunilor diplomatice, dacă se va demonstra că autorităţile ruse stau în spatele otrăvirii lui Aleksei Navalnîi, principalul opozant al Kremlinului,

Şase jucători ai clubului de fotbal FC U Craiova 1948 au fost depistați pozitiv la infecția cu COVID-19. Partida cu Ripensia Timişoara, din prima etapă a Ligii a II-a a fost amânată. "Partida de

Chindia Târgoviște a oficializat 3 transferuri cu doar două zile înaintea meciului cu Dinamo din Liga 1 (luni, 31 august, ora 21:00, liveTEXT pe GSP.ro). CONTEXT: Chindia continuă să fie măcinată de problemele cauzate de coronavirus.

Ebru Timtik, avocată turcă închisă care era în greva foamei de 238 de zile, în semn de protest faţă de condamnarea sa de anul trecut sub acuzaţii de terorism, a murit joi, 27 august, la un spital din Istanbul, conform firmei de avocatură pentru

Finanţele ţării s-au deteriorat puternic în iulie 2020, după ce în iunie execuţia bugetară a venit ca un licăr de speranţă pentru bugetul României în acest

România a înregistrat în primele şapte luni ale anului un deficit bugetar de 49,6 miliarde lei, respectiv 4,7% din PIB, în condiţiile în care veniturile bugetului general consolidat au însumat 175,15 mld lei, în scădere cu 2,7%, iar

Avram Iancu, din Petroşani, a anunţat, pe Facebook, că a devenit primul român care a înotat 24 de ore încontinuu. „Sunt primul român care sparge bariera de 24 de ore de înot încontinuu. Nu doar că

Astrologul Mădălina Manole îți prezintă horoscopul lunar septembrie 2020 pentru toate zodiile: Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul lunii septembrie 2020 vine cu

Liga 1 a programează meciurile rundei a doua. Universitatea Craiova – Astra și FCSB – Viitorul, cele mai interesante partide ale etapei, s-au jucat duminică. Vineri, 28 august Ora 18.00 Gaz Metan Mediaș – FC Argeș 2-0 (detalii, pe

Majoritatea companiilor (80%) sunt de părere că că integrarea sustena­bilităţii în procesul decizional are un impact pe termen lung asupra perfor­man­ţei operaţionale, dar aproape jumătate dintre reprezentanţii mediului de afaceri din

Succesul avut de Tommy în fruntea Peaky Blinders nu putea să fie trecut cu vederea de către Pragmatic Play! Începând de astăzi, The Shelby Company își mută sediul în Vegas Betano! Peaky Blinders are în continuare parte de un succes

Meteorologii anunţă că vremea se va răci și va deveni în general instabilă în mare parte din ţară. În București, vremea va fi în continuare caniculară la amiază. Temperaturile maxime se vor încadra între 22 de grade în vest și 37 de

Dunărea Brăila susține că nu există cazuri de coronavirus în echipă. Numai că formația dunăreană nu s-a mai antrenat de patru zile, toatele fetele fiind obligate să stea în izolare! Gazeta Sporturilor a dezvăluit luni, 31 august, că

Producătorul de ambalaje din material plastic Romcarbon Buzău (simbol bursier – ROCE) a anunţat marţi la Bursă că a încheiat cu brokerul BRK Financial Group cu contract privind activitatea de market maker pe piaţa reglementată la vedere

Cristina Laslo, centrul echipei naționale, e prima jucătoare din „lotul Corona” care poate să joace, după cele 9 luni de pauză forțată din cauza tratamentului interzis de laseroterapie intravenoasă. Calvarul s-a terminat pentru Cristina

Ministerul Muncii a implementat un sistem care notifică prin email angajatorii cu privire la angajaţii aflaţi în pragul pensionării pentru ca salariaţii să îşi poată pregăti documentele pentru case de pensii, a afirmat, marţi, ministrul

Rezervele internaţionale ale României (valute plus aur) la 31 august 2020 au fost de 41,265 miliarde euro, faţă de 41,808 miliarde euro la 31 iulie 2020, anunță BNR. Rezervele valutare la Banca Naţională a

PSD şi PNL ar pregăti un tun imobiliar după ce, pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor a fost pus un proiect prin care un teren de 46 de hectare al statului din zona Romexpo va fi transferat gratuit în proprietatea Camerei de Comerţ, anunţă

Dezvoltatorul arădean Wallberg, controlat de antreprenorul Valentin Morar, a încheiat un contract de finanţare pentru construcţia celui de-al doilea turn din ansamblul XCity