Când ai resurse şi nu ştii ce să faci cu ele. Consumul de gaze al industriei chimice din România a scăzut cu peste 60% din 2008. În Ungaria, businessul de profil a crescut cu 34% 19.03.2018

19.03.2018 Când ai resurse şi nu ştii ce să faci cu ele. Consumul de gaze al industriei chimice din România a scăzut cu peste 60% din 2008. În Ungaria, businessul de profil a crescut cu 34% Prăbuşirea industriei chimice a fost principalul factor care a generat scăderea consumului de gaze pe plan local, în perioada 2008-2016 cererea venită din partea acestei industrii reducându-se cu mai bine de 60%. Peste graniţă, la vecinii unguri,



Când ai resurse şi nu ştii ce să faci cu ele. Consumul de gaze al industriei chimice din România a scăzut cu peste 60% din 2008. În Ungaria, businessul de profil a crescut cu 34%

Prăbuşirea industriei chimice a fost principalul factor care a generat scăderea consumului de gaze pe plan local, în perioada 2008-2016 cererea venită din partea acestei industrii reducându-se cu mai bine de 60%. Peste graniţă, la vecinii unguri, businessul cu produse chimice a înflorit în perioada analizată cu gaz din import, creşterea afacerilor din sector fiind de peste 34%.

Când ai resurse şi nu ştii ce să faci cu ele. Consumul de gaze al industriei chimice din România a scăzut cu peste 60% din 2008. În Ungaria, businessul de profil a crescut cu 34%

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Accident oribil la ieşire din Dej spre localitatea Gherla. Mai multe persoane au fost rănite, după ce două dube au fost spulberate de TIR. Din primele informaţii, trei persoane au fost rănite

Valentin Iliev (37 de ani), fostul fundaș al Stelei, este în prezent antrenor la formația din Liga a 3-a bulgară CSKA 1948, iar între meciuri și antrenamente este țârcovnic la biserica cu hramul Sfântului Gheorghe din

Așa cum GSP.RO a anunțat azi în exclusivitate, FCSB vrea să îl transfere pe portarul Cristi Bălgrădean, 29 de ani, portarul Chiajnei. (Detalii aici) Fostul portar al lui Dinamo s-a remarcat prin reflexele sale, dar și prin gafele

GSP.ro a anunțat astăzi în exclusivitate că Gigi Becali îl vrea pe Cristian Bălgrădean (29 de ani) la FCSB. Portarul Chiajnei nu se află însă în țară. El era într-o vacanță la Firenze, Italia, când a fost

Sylvester Stallone. "Sylvester Stallone a murit!", aceasta este ştirea ca a zguduit lumea luni dimineaţă. Informaţia a apărut după ce o poză prin care se transmis condoleanţe actorului s-a viralizat pe reţelele de

Numărul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 35, a informat luni Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică. Citește mai

Ordonanța mult așteptată de către viitoare mame și de către persoanele aflate în concediu medical intră săptămâna aceasta în ședința de guvern. Citește mai

A aparut in anii 1930, in Hollywood, si este o variatie a dietei Atkins. Dieta cu grapefruit este menita sa ajute persoanele care vor sa piarda din kilogramele in plus in mod natural, fiind bazata, evident, pe consumul de citrice. Citește

Victor Ponta a precizat, luni, că Vlad Cosma a fost pus de procurorul Negulescu să dea o declarație falsă la adresa sa, pe baza căreia i s-a făcut dosar

Scumpirile succesive de anul trecut, atât la energie electrică, gaze naturale, carburanţi, cât şi alimente impun schimbarea cuantumului coşului minim lunar, cât şi a modului de calcul a acestuia. Argumentul adus de mai mulţi politicieni în

Averea noului premier PSD, Viorica Dăncilă, a crescut de la ultima declaraţie oficială cu peste 12 mii de euro. Potrivit ultimului document postat pe site-ul Guvernului săptămâna trecută, primul ministru are în conturi o sumă cumulată de peste

Mihai Gâdea şi Antena 3 trebuie să plătească despăgubiri şi cheltuieli de judecată după ce au pierdut apelul în procesul cu diplomatul MAE Vlad Ionescu, care i-a dat în judecată după ce a fost numit pe post „acoperit“ şi acuzat că a

Citroen spune că în 1996, odată cu prima generaţie Berlingo, s-a născut segmentul “leisure activity vehicle”. Nu prea am auzit de LAV-uri, dar ştim că Berlingo a ajuns la a treia generaţie, şi este

Pacienţii suferinzi de cancer, boli neurologice sau gravidele riscă să nu îşi primească banii integral pentru concediile medicale nici luna viitoare, avertizează preşedintele Asociaţiei Pacienţilor, Vasile Barbu. Acesta adaugă că textul

Opel îşi continuă ofensiva de produse prin lansarea unui model multifuncţional veritabil, noul Opel Combo Life, un autovehicul de familie cu numeroase inovaţii. A cincea generaţie a modelului Combo are la bază o nouă

Imaginea cu un ambulanţier care a cărat în spate o pacientă pentru a o salva a devenit virală. Ambulanţierul a fost însă obligat să dea explicaţii şefilor pentru acestă intervenţie, lucru care a stârnit furia colegilor săi, dar şi a

Când vine vorba de mâncatul sănătos, mulţi cred că este scump, că necesită timp şi că este dificil de urmat, scrie Dailymail. Dieticiana Leanne Ward, în vârstă de 28 de ani,

România traversează o perioadă în care la vârful politicii se succed persoane mediocre și lipsite de viziune. Este nevoie ca acest vid să fie umplut de lideri autentici, care şi-au

Un elev în vârstă de 16 ani al Colegiului 'Mihai Viteazul' din oraşul Ineu a venit la şcoală cu un pistol pentru a impresiona o fată. Totul s-a întâmplat în

Meteorologii avertizează că este risc însemnat de producere de avalanşe în munţii Bucegi şi Făgăraş, atât la înălţimi mai mari, dar şi mai mici de 1.800 de metri. Stratul