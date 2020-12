CANCAN.RO vă urează Crăciun Fericit! 24.12.2020

24.12.2020 CANCAN.RO vă urează Crăciun Fericit! Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, CANCAN.RO urează tuturor cititorilor și colaboratorilor ”Crăciun fericit”. Vă mulțumim pentru că sunteți alături de echipa noastră în fiecare zi și vă dorim multă sănătate și sărbători fericite



CANCAN.RO vă urează Crăciun Fericit!

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, CANCAN.RO urează tuturor cititorilor și colaboratorilor ”Crăciun fericit”. Vă mulțumim pentru că sunteți alături de echipa noastră în fiecare zi și vă dorim multă sănătate și sărbători fericite alături de […] The post CANCAN.RO vă urează Crăciun Fericit! appeared first on Cancan.ro.

CANCAN.RO vă urează Crăciun Fericit!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Adrian Năstase, fost ministru de Externe (1990-1992) și premier al României (2020-2004), a vorbit, într-un interviu acordat evz.ro, despre consecințele lichidării generalului iranian Qasem

Asociaţia Crescătorilor şi Exportatorilor de Bovine, Ovine, Porcine (ACEBOP) face apel la suspendarea achiziţiilor de carne de pasăre şi ouă din Polonia, în urma primului caz de influenţă aviară înalt patogenă din acest

Marius Şişu, numit în februarie 2019 în funcţia de preşedinte interimar al Agenţiei Naţionale de Medicamente şi Dispozitive Medicale (ANMDM), a fost demis din funcţie de Victor Costache, ministrul

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe // Fundașul central Oumar Diakhite (26 de ani) nu mai face parte din trupa covăsnenilor, însă în locul lui a venit un alt apărător, Daniel Marinel Celea (24 de ani) de la CS Mioveni, care a mai trecut pe la Pandurii

Construcţiile realizate fără autorizaţie vor putea fi intabulate în cartea funciară dacă termenul de prescripţie pentru sancţionarea unei astfel de fapte s-a împlinit şi dacă clădirea întruneşte cerinţele fundamentale privind calitatea

Sepsi SIC Sfântu Gheorghe, campioana României la baschet feminin, s-a impus în deplasare la Artego Bydgoszcz (Polonia), scor 71-79 (18-19, 13-29, 24-13, 16-18). Meciul a reprezentat manșa secundă a primului tur din play-off-ul EuroCup Women,

Monica Gabor s-a măritat cu Mr. Pink, în SUA. Anunțul a fost făcut de tatăl brunetei, Emil. De precizat că vedeta primise în urmă cu mai mult timp inelul de logodnă, însă cu puțin timp în urmă cuplul a decis să facă pasul cel mare.

Constantin Budescu (30 de ani) negociază în aceste zile plecarea de la Astra, fiind dorit în Emiratele Arabe Unite. După ce a impresionat la Astra, având 6 goluri și 7 pase de gol în 14 meciuri, Constantin Budescu ar putea să părăsească

Istvan Kovacs a fluierat cele mai multe meciuri în ultimii 5 ani, Sebastian Colțescu a dictat cele mai multe lovituri de la 11 metri și a scos cele mai multe „roșii” din buzunar, iar Hațegan le-a arbitrat de cele mai multe ori pe FCSB și

Anca Daniela Patriche, directoare de îngrijiri la Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, a fost ucisă de propriul soţ în interiorul unităţii medicale în cursul zilei de vineri, 10

Anul 2020 a început ”în forţă”, în Alba, din punct de vedere a schimbărilor la vârful unor instituţii publice. PNL şi-a impus oamenii în câteva posturi cheie din

Comisia Europeană a anunţat vineri că nu dispune de dovezi conform cărora avionul ucrainean prăbuşit miercuri în apropiere de Teheran ar fi fost doborât de o rachetă iraniană şi a cerut desfăşurarea

Alegerile anticipate reprezintă acea formă de alegeri organizate înainte de expirarea termenului mandatatului parlamentar obișnuit. Anul acesta, alegerile parlamentare, la termen, trebuie să se organizeze în toamnă. Cum se ajunge la alegeri

Fostul contabil-șef al Episcopiei Hușilor Marius Genescu s-a spânzurat în locuinţa sa din localitatea ieșeană Dancu. Acesta locuia singur şi a fost găsit de fiul său, care a sunat la 112 şi a anunţat ce s-a

La Jocurile Olimpice din 2012 de la Londra, delegaţia tricoloră a cucerit un total de 9 medalii în diferite probe. Acum, două dintre ele vor fi „rase“ şi acordate unor sportivi din alte

Blue Air, cea mai mare companie aeriană românească după numărul de pasageri transportaţi, lansează opt noi rute de zbor de pe aeroporturile din Bucureşti, Iaşi şi

Un tânăr în vârstă de 26 de ani din Germania, care a fost în stare vegetativă timp de patru ani, a murit. Acesta a fost otrăvit de un coleg de serviciu, relatează rpp.pe. Decesul bărbatului, Nick N., a fost confirmat joi de autoritățile

Alex Velea a dat de pământ cu Abi Talent, după ce controversatul artist s-a întâlnit seara trecută cu Joshua Castellano și Anamaria Prodan. Într-un mesaj lung făcut public, iubitul Antoniei i-a dat un ultimatum dur. Citește și: Abi Talent

Încep audierile în cazul pacientei care a murit după ce a luat foc pe masa de operație, la Spitalul Floreasca. Autoritățile încearcă prin trei anchete să stabilească

Pilotul portughez Paulo Goncalves a murit azi în etapa a 7-a Raliului Dakar. Motociclistul Paulo Goncalves, 40 de ani, se afla la 13-a participare în Raliul Dakar. Acesta a căzut la kilometrul 276 al celei mai lungi etape din competiție. Când