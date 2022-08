CANCAN.RO a aflat ultimele schimbări de la una dintre cele mai de succes emisiuni TV Ce se întâmplă cu ”Bravo, ai stil!” 19.08.2022

19.08.2022 CANCAN.RO a aflat ultimele schimbări de la una dintre cele mai de succes emisiuni TV Ce se întâmplă cu ”Bravo, ai stil!” ”Bravo, ai stil!” este unul dintre cele mai de succes show-uri TV din România! În ciuda acestui fapt, conducerea Kanal D ar lua în considerare amânarea emisiunii pentru luna mai 2023. Cu alte cuvinte, show-ul […] The post CANCAN.RO a aflat



CANCAN.RO a aflat ultimele schimbări de la una dintre cele mai de succes emisiuni TV Ce se întâmplă cu ”Bravo, ai stil!”

”Bravo, ai stil!” este unul dintre cele mai de succes show-uri TV din România! În ciuda acestui fapt, conducerea Kanal D ar lua în considerare amânarea emisiunii pentru luna mai 2023. Cu alte cuvinte, show-ul […] The post CANCAN.RO a aflat ultimele schimbări de la una dintre cele mai de succes emisiuni TV Ce se întâmplă cu ”Bravo, ai stil!” appeared first on Cancan.

CANCAN.RO a aflat ultimele schimbări de la una dintre cele mai de succes emisiuni TV Ce se întâmplă cu ”Bravo, ai stil!”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Astăzi, vremea va fi predominant frumoasă şi va continua să se încălzească uşor. Cerul va fi variabil, cu înnorări în nord-est şi în zona Carpaţilor Orientali, dar condiţiile de ploaie slabă, trecătoare, vor fi

Valul patru al pandemiei de coronavirus face ravagii printre vedetele autohtone! Dacă zilele trecute Monica Anghel, Viorica de la Clejani, Adela Popescu, Radu Vâlcan, Theo Rose anunțau că au fost testate pozitiv cu noul coronavirus, […] The

Secretarul general este Dan Vîlceanu, iar prim-vicepreședinți sunt Rareș Bogdan, Iulian Dumitrescu, Gheorghe Flutur și Lucian Bode. Biroul Executiv al PNL: Președinte: Florin Cîțu Secretar General

Numărul de locuinţe cu trei camere livrate în 2020 a scăzut faţă de 2019, după şapte ani consecutivi de creş­­tere, însă cel al gar­­so­nierelor şi al lo­cu­­inţelor cu două ca­me­re şi-a continuat avan­­sul, arată datele

Este fericire mare în familia lui Mircea Ursu, cel supranumit „Bodyguardul lui Dumnezeu” sau „Spaima interlopilor”. Acesta a devenit tătic la vârsta de 40 de ani, în urmă cu puțin timp. Pentru CANCAN.RO, Mircea Ursu […] The post

Sportul mondial se află din nou în doliu, asta după ce un nume important s-a stins din viață în cursul zilei de

„Democraţia este puterea poporului. Dar mie îmi place mai mult definiţia: „Democraţia este libertatea instituţionalizată”, declaraţia aparţine expertului Igor Boţan, care s-a referit la teoria democraţiei în cadrul dezbaterii

Compania farmaceutică Pfizer a anunţat luni că a început să testeze pe oameni un vaccin antigripal bazat pe tehnologia ARN mesager, utilizată în vaccinul său împotriva COVID-19, relatează AFP, citată de Agerpres. Studiul clinic Pfizer are loc

Municipiul Bucureşti se află marţi, pe primul loc în topul negativ al judeţelor cu cele mai multe cazuri noi de infectări cu noul coronavirus. Judeţul Timiş ocupă locul II, iar pe locul al III-lea se află Iaşi. Capitala şi 13 judeţe sunt în

Preşedintele SUA, Joseph Biden, a primit, luni, a treia doză a vaccinului anti-COVID-19, liderul de la Casa Albă îndemnând cetăţenii americani să se vaccineze, informează site-ul Axios.com. Centrul

Legumele sunt bine cunoscute pentru că sunt bune pentru sănătate. Majoritatea legumelor au un conținut scăzut de calorii, dar sunt bogate în vitamine, minerale și fibre. Cu toate acestea, unele legume se deosebesc de restul cu beneficii

Un nou scandal a izbucnit în Liga 1 între doi antrenori de

CFR Cluj negociază cu atacantul argentinian Facundo Ferreyra (30 de ani), ex-jucător la echipe precum Șahtior Donețk, Newcastle, Benfica și Celta Vigo. Ar putea fi un transfer răsunător pentru campioana României. Aflată în criză de efectiv pe

În ultimii ani, mai precis în ultimii 10 ani, sectorul construcţiilor din România, a înregistrat un avans notabil. Iar faptul că se construieşte din ce în ce mai mult şi mai ales că se construieşte cu

Horoscop 29 septembrie 2021. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi. Horoscop Berbec – 29 septembrie

SC Electronic Diesel Sistem SRL este o firma specializata in reparatia / reconditionarea injectoarelor Diesel Common Rail si injectoare Pompe

CFR Cluj și Randers se întâlnesc în grupele Conference

Libertatea continuă să vă prezinte cazurile unor oameni care au fost acuzaţi de crimă şi închişi, în arest preventiv sau în puşcărie, pentru ca mai apoi să fie achitaţi definitiv. Trei povești care dincolo de limitele sistemului judiciar

Sepsi Sfântu Gheorghe s-a despărțit astăzi de Leo Grozavu și caută de urgență un înlocuitor. Primul nume apărut pe lista scurtă a covăsnenilor: Flavius Stoican, fostul antrenor al lui Dinamo. A fost agitație toată ziua în birourile

Rata de incidență în Municipiul Timişoara a ajuns miercuri, 29 septembrie, la 8,08 la mia de locuitori, a informat Direcția de Sănătate Publică Timiș. Potrivit datelor furnizate de DSP Timiș, cea mai mare incidență a cazurilor COVID la mia de