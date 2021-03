Canada a suspendat utilizarea vaccinului AstraZeneca pentru persoanele sub 55 de ani 30.03.2021

Comitetul consultativ național pentru imunizare a luat decizia de a suspenda utilizarea vaccinului AstraZeneca pentru persoane sub 55 ani, din motive de siguranță. Vicepreședintele Comitetului consultativ național pentru imunizare susține că recomandările au apărut pe […] The post Canada a suspendat utilizarea vaccinului AstraZeneca pentru persoanele sub 55 de ani appeared first on Cancan.

10.000 de lei! Atât a plătit un bărbat din Tulcea pentru o tunsoare, în plină pandemie de coronavirus. Colac pespe pupăză, individul a fost apoi plasat în carantină pentru 14 zile. Un bărbat din Tulcea, aflat în izolare la domiciliu, a

Circa 17.800 persoane, cetăţeni români şi străini, şi peste 12.100 mijloace de transport au trecut în ultimele 24 de ore prin punctele de frontieră, informează IGPF. Pe sensul de intrare au fost

Un bărbat de 40 de ani a murit, duminică seara, după ce s-ar fi aruncat în faţa metroului, la staţia Politehnica, din Capitală. Acesta a fost prins sub roţile trenului și nu a putut fi salvat. Un bărbat

La puțin timp după ce a fost votat de fani drept cel mai bun fundaș al sezonului, Lucian Goian a fost inclus în echipa ideală a sezonului 2019-2020 al Super Ligii indiene de fotbal. De notat ar fi că echipa sezonului a fost alcătuită de

Pentru a preveni îmbolnăvirile cu noul coronavirus, toţi angajaţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, care lucrează în centre de tip rezidenţial, îşi desfăşoară activitatea după un program

Antreprenorii care au deschis farmacii şi în mediul rural spun că au păstrat în continuare unităţile deschise, fără a modifica programul de funcţionare, în contextul restricţionării circulaţiei populaţiei din cazua răspândirii

Fondul Monetar Internaţional estimează o creştere explozivă a ratei şomajului în România, de la 3,9% în 2019 până la 10,1% în 2020. FMI crede că pandemia de coronavirus va genera o contracţie de 5% a economiei pentru anul acesta. FMI estima

Statul a plătit în 2019 salarii pentru angajaţii din sectorul bugetar de 102,3 mld. lei (peste 20 mld. euro). Adică 32,8% din toate veniturile bugetului. (Media UE, la acest capitol, este de

Numărul de pacienţi infectaţi cu coronavirus în România a ajuns la 7.216 persoane, cu 337 noi cazuri în plus faţă de ultima informare a autorităţilor şi în creştere faţă de ieri, informează Grupul de comunicare

Un număr de 39.880 de persoa­ne fizice aveau la sfârşitul anu­lui 2019 depozite mai mari de 100.000 de euro, cu o va­loare cumulată de 42,5 mld. lei (aproximativ 9 mld. euro), potrivit celor mai recente statistici ale Fondului de Garantare a

Tipsterii GSP.ro se reprofilează pe timp de stare de urgență și încearcă să-ți ofere cele mai atractive cote din această perioadă. Mergem în Nicaragua unde avem un duel interesant la care putem apela pe o selecție cât se poate de logică. E

Formatul emisiunii Adriana Nedelea LA FIX s-a schimbat temporar, iar explicaţiile le găsiţi la finalul articolului. Libertatea.ro difuzează un jurnal de știri, la ora 13.00, în care vă ținem la curent cu situația din București, din țară și

Producătorul de tâmplărie Elec­tric Plus din Bacău a trimis în şomaj tehnic 200 din cei 300 de angajaţi pe care îi are în fabrică şi lucrează la 30% din capacitatea

Biofarm se alătură luptei de combatere a noului Coronavirus în România printr-o donație de 1 milion de lei. Aceste fonduri vor contribui la sprijinirea echipelor medicale din prima linie cu echipamente de protecție și aparatură

Jurnalistul Costi Rogozanu și un profesor de economie la o universitate din Marea Britanie, Daniela Gabor, lansează o critică dură în ziarul The Guardian la adresa modului în care sunt tratați muncitorii sezonieri care pleacă în aceste zile în

Șefii de la Pro TV au primit veste dezastruoasă la câteva ore după ediția emisiunii “Românii au talent”, difuzată în seara trecută, în Vinerea Mare. Anunțul a fost oficial în legătură cu îndrăgitul show de televiziune, care se bucură

Un cartier întreg din oraşul Babadag a intrat în carantină după ce 12 persoane din 49 testate pentru coronavirus au fost confirmate pozitiv. În ultima perioada s-au întors din străinătate 900 de

Poliţiştii ieşeni au desfăşurat 14 percheziţii domiciliare, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru înşelăciune, 11 persoane fiind reţinute pentru 24 de ore, iar ulterior 6 dintre acestea au fost arestate

Gigantul german Deutsche Telekom ar explora activ posibilitatea de a-şi vinde operaţiunile din România către alte entităţi decât Orange România şi

Aproape 17 milioane de americani au rămas fără locuri de muncă de la începutul crizei coronavirusului, iar experți din toate domeniile avertizează că izolarea impusă de autorități poate duce la mai multe decese decât COVID-19. Rata șomajului