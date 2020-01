Campionatul European de handbal: Vezi rezultatele de duminică alături de programul zilei de luni! 20.01.2020

20.01.2020 Campionatul European de handbal: Vezi rezultatele de duminică alături de programul zilei de luni! Campionatul European de handbal continuă! În cursul acestei zile vor avea loc meciurile rundei 4 din grupa principală 2, din care fac parte Spania, Croația, Germania, Austria, Belarus și Republica Cehă. Ieri a avut loc o nouă etapa din cadrul



Campionatul European de handbal: Vezi rezultatele de duminică alături de programul zilei de luni!

Campionatul European de handbal continuă! În cursul acestei zile vor avea loc meciurile rundei 4 din grupa principală 2, din care fac parte Spania, Croația, Germania, Austria, Belarus și Republica Cehă. Ieri a avut loc o nouă etapa din cadrul grupei 1 principale de la Campionatul European de handbal masculin. Ziua a fost una plină […] The post Campionatul European de handbal: Vezi rezultatele de duminică alături de programul zilei de luni! appeared first on Cancan.ro.

Campionatul European de handbal: Vezi rezultatele de duminică alături de programul zilei de luni!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Patru persoane au fost rănite, marți, într-o explozie la o importantă academie militară din Sankt Peterburg, relatează agențiile de știri rusești. Citește mai

Trezorierul PSD, Mircea Drăghici, este audiat, marţi, la DNA , în dosarul în care procurorii anticorupție investighează modul în care PSD a folosit subvențiile de la buget acordate prin Autoritatea Electorală

Preşedintele Consiliului Naţional al PSD, fMihai Fifor, a afirmat, după ce preşedintele a criticat guvernarea PSD - ALDE, că Iohannis batjocoreşte aniversarea aderării la NATO printr-un discurs politicianist, devalorizat de accentele patologice de

Evenimentul sportiv va include patru probe desfăşurate pe distanţa de 200, 300, 400 şi 600 de kilometri, pe trasee ce vor include principalele puncte de atracţie turistică de pe teritoriul judeţului. Startul se va da la Muzeul Judeţean, acolo

La finele lunii martie o tragedie s-a petrecut într-o comună din judeţul Vâlcea. În urma unui accident, în care o maşină s-a făcut praf într-un cap de pod, au murit pe loc un copil de numai 4 ani şi un tânăr de 19 ani. Un alt pasager a

Scriitorul Radu Paraschivescu (58 de ani) a anunţat, printr-un mesaj pe pagina sa de Facebook, că va avea o rubrică nouă în emisiunea lui Răzvan Exarhu, de la Rock

Alimentaţia unui copil care a fost diagnosticat cu varicelă trebuie să se bazeze pe principiile unei alimentaţii sănătoase, adică fără mâncăruri cu grasimi, fără prăjeli, dulciuri rafinate şi sucuri cu acid. Iată care sunt principalele

Papa Francisc a denunţat în recomandările sale adresate tinerilor, publicate marţi, "uriaşele interesele economice" din industria digitală, capabile să manipuleze "procese democratice" prin difuzarea unor

Trezorierul Partidului Social Democrat Mircea Drăghici s-a prezentat marţi la sediul DNA, pentru a fi audiat într-un dosar legat de cheltuirea banilor primiţi de partid ca subvenţie. "Să fii pus sub acuzare

Iaurtul este unul dintre cele mai sănătoase produse pentru organism. Multe dintre cele care se găsesc în magazine au în componenţa lor culturi vii de bacterii. Un aspect vital în ceea ce privește acest

Horoscop 3 aprilie Berbec Se poate ca astăzi să fii nevoit a lua o decizie majoră, în legătură cu locul tău de muncă ori de viaţă ta de zi cu zi. Indiferent ce anume alegi, asigura-te

Irlanda nu va permite menţinerea frontierei irlandeze deschise dacă Marea Britanie părăseşte Uniunea Europeană fără un acord având ca rezultat controale asupra mărfurilor irlandeze în porturile de

Cornel Dinu, despre partida de la Kosice + intelegerea Romaniei cu

Unsprezece personaje din sportul romanesc, caracterizate intr-un cuvant de Camelia

Ritualul Cameliei Baltoi, inainte sa intre in

Camelia Baltoi incearca sa schimbe imaginea prezentatoarelor din

Avocații lui Gabi Tamaș și-au început deja treaba și încearcă din răsputer să obțină o decizie favorabilă în ceea ce privește revenirea fotbalistului la antrenamentele lui Hapoel Haifa. Corespondentul GSP.ro Beno David

Manchester City și Cardiff se întâlnesc în runda cu numărul 33 din Premier League, miercuri, de la ora 21:45. Pep Guardiola va avea o pierdere importantă în persoana lui Sergio Aguero, care s-a accidentat. Din echipa lui City

Sute de documente, unele conținând date personale, dintr-o arhivă mai veche a Primăriei din comuna mehedințeană Pătulele au fost descoperite într-o groapă de gunoi ilegală de la marginea localității,

Traian Băsescu nu a ratat ocazia, în această seară, de a-i ataca, din nou, ca şi în alte dăţi, pe jurnaliştii care erau cândva apropiaţi de fosta şefă DNA, Laura Codruţa