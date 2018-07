Campioana olimpică Vibeke Skofterud a fost găsită moartă 30.07.2018

30.07.2018 Campioana olimpică Vibeke Skofterud a fost găsită moartă Vibeke Skofterud, campionă olimpică în 2010, a decedat la 38 de ani, după un accident cu ski-jet. Sportiva din Norvegia se afla la în vacanță, alături de soțul ei, la o cabană deținută de părinții ei. Soțul a fost și cel care semnalat



Campioana olimpică Vibeke Skofterud a fost găsită moartă

Vibeke Skofterud, campionă olimpică în 2010, a decedat la 38 de ani, după un accident cu ski-jet. Sportiva din Norvegia se afla la în vacanță, alături de soțul ei, la o cabană deținută de părinții ei. Soțul a fost și cel care semnalat dispariția lui Vibeke, cu care nu mai reușise să ia legătura din […] The post Campioana olimpică Vibeke Skofterud a fost găsită moartă appeared first on Cancan.ro.

Campioana olimpică Vibeke Skofterud a fost găsită moartă

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Declaraţiile zeflemitoare ale maghiarilor cu privire la incapacitatea României de a da drumul la gazele naturale din Marea Neagră au aprins scânteia unei noi dispute între noi şi vecinii de la

Comisia parlamentară specială pentru modificarea legilor justiţiei, condusă de deputatul Florin Iordache, se reuneşte din nou pentru a vota modificările aduse Codului Penal, cel mai aşteptat fiind controversatul articol 297 privind infracţiunea

De numele lui Diego Armando Maradona se leagă ultimul triumf al Argentinei la o ediţie a Cupei Mondiale, cea din

Catrinel Sandu s-a logodit cu iubitul ei, Steve. Cei doi trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, însă blonda îl ține departe pe acesta, de ochii curioșilor. La 6 luni de când s-a pronunţat divorţul de Gabriel Trifu, fosta bebeluşă de la

Rusia s-a calificat, duminică, în „sferturile” Campionatului Mondial, după succesul obținut în fața Spanie, scor 1-1 și 4-3 după loviturile de

De la declaraţii politice foarte ascuţite, UE urmează să se mişte în direcţia unor acţiuni concrete în apărarea principiilor democratice şi a statului de drept, incluse în Acordul de Asociere, care a împlinit patru ani de la semnare, scrie

Primarul oraşului Taraclia, Serghei Filipov, şi-a dat demisia după cazul de intoxicaţie a circa 30 de copii, acum o săptămână, la o tabără din localitate. Edilul menţionează că îşi asumă toată responsabilitatea pentru cele întâmplate,

Hotărârea Curţii Supreme de Justiţie de a menţine în vigoare decizia prin care au fost invalidate alegerile locale noi din Chişinău constituie o ameninţare directă la buna funcţionare a democraţiei locale din Moldova. Este declaraţia

O persoană şi-a pierdut viaţa în urma inundaţiilor din Neamţ, iar o alta este căutată de două zile de forţele de

În ultimele 24 de ore, poliţiştii au intervenit la peste 3.000 de solicitări ale cetăţenilor şi au constatat 645 de infracţiuni. Pe 2 iulie, peste 7.700 de poliţişti au acţionat, la nivel naţional, în sistem integrat cu celelalte structuri

O femeie a fost rănitîă duminică seară, pe strada Bucureşti, în zona Tribunalului, după ce două maşini s-au tamponat. Victima era pasageră într-unul din autoturisme şi s epare că a fost rănită la

Baschetbalistul Le Bron James, unul dintre cei mai valoroşi din istorie, a spus "adio" echipei Cleveland Cavaliers pentru a semna un contract pe patru ani cu Los Angeles Lakers, în valoare de 154 de milioane de

Alexandru Cristescu şi Horaţiu Ioani sunt doi medici care au ales să lase străinătatea pentru a profesa în România. Dorinţa de a arăta că şi în ţara lor se poate face performanţă i-a determinat să revină acasă. Cei doi apreciaţi

Poliţiştii de frontieră de Punctul de Trecere a Frontierei Naidăş (judeţul Caraş-Severin) au depistat, la un control obişnuit, un cetăţean sârb care conducea o motocicletă semnalată ca fiind bun căutat pentru confiscare de către

Ministrul italian de Interne şi liderul Ligii Matteo Salvini a lnasat duminică ideea ”unei Ligi a Ligilor în Europa” care să reunească mişcări ”care vor să-şi apere frontierele”, cu ocazia unei adunări anuale a partidului său

O femeie în vârstă de 47 de ani, din oraşul Murfatlar, a fost ucisă duminică noaptea de soţul său, în locuinţa conjugală, cu mai multe lovituri de cuţit aplicate în zona gâtului, informează un comunicat

Juriul este pregătit să aleagă cine va urca pe scena Concursului Internaţional Cerbul de Aur 2018. Directorul Festivalului, jurnalişti, oameni de radio, compozitori, regizori, cu toţii specialişti şi iubitori

În ciuda eforturilor regimului din Iran de a cenzura sau de a întrerupe internetul, iranienii arată că iubesc clipurile video virale la fel de mult ca restul planetei. Acum, premierul israelian Benjamin Netanyahu intră în cursă pentru popularitate

Simona Halep va debuta marți în al treilea turneu de Mare Șlem al anului. O face doar cu antrenamente, fără vreun meci oficial jucat pe covorul verde. O nouă ediție a celui mai vechi turneu de Mare Șlem începe azi. Tradițional, cu alb

Astăzi începe Wimbledon 2018 și cinci românce vor juca în orele următoare pe terenurile de la All England Lawn Tennis and Croquet Club. Sorana Cîrstea și Alexandra Dulgheru vor evolua primele, de la 13:30. Sorana