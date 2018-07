Campioană a României, Adelina Gavrilă, strigăt de ajutor! Are nevoie urgentă de sânge 26.07.2018

26.07.2018 Campioană a României, Adelina Gavrilă, strigăt de ajutor! Are nevoie urgentă de sânge Triplusaltista Adelina Gavrilă, de trei ori finalistă la Campionatul Mondial de atletism în sală, medaliată cu bronz la Campionatul Mondial U20 din 1996, locul 5 în finala Europeanului din 2010, de trei ori participantă la Jocurile Olimpice şi de



Campioană a României, Adelina Gavrilă, strigăt de ajutor! Are nevoie urgentă de sânge

Triplusaltista Adelina Gavrilă, de trei ori finalistă la Campionatul Mondial de atletism în sală, medaliată cu bronz la Campionatul Mondial U20 din 1996, locul 5 în finala Europeanului din 2010, de trei ori participantă la Jocurile Olimpice şi de zece ori campioană naţională, trece prin momente critice, având în faţă de purtat o luptă cu […] The post Campioană a României, Adelina Gavrilă, strigăt de ajutor! Are nevoie urgentă de sânge appeared first on Cancan.ro.

Campioană a României, Adelina Gavrilă, strigăt de ajutor! Are nevoie urgentă de sânge

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Cutremur în judeţul Vrancea, miercuri, 27 iunie. Seismul a avut o magnitudine de 3,1 pe scara Richter și s-a produs la ora 17.06, la o adâncime de 134 de kilometri. Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului anunţă că

Tatăl lui Michael Jackson, Joe, a încetat din viață la vârsta de 89 de ani. Bărbatul se afla internat în spital de mai multe zile, după ce starea sa de sănătate s-a înrăutățit. Joe Jackson suferea de diabet zaharat și, conform

Trei autocamioane s-au ciocnit în judeţul Neamţ, pe DN 2, într-un sens giratoriu, informează Poliția Rutieră. Traficul este blocat total în zonă. Citește mai

Joe Jackson, tatăl lui Michael Jackson, a murit la vârsta de 89 de ani. Bărbatul suferea de cancer în fază terminală şi era internal la spital. Citește mai

Ducesa de Sussex Meghan Markle şi-a schimbat complet look-ul pentru o recepţie găzduită de regina Elisabeta la Palatul Buckingham. Soţia prinţului Harry s-a inspirat de la cumnata sa, ducesa de Cambridge Kate Middleton, şi a primit numai laude,

După o amânare de două săptămâni, magistraţii Judecătoriei Mangalia au dat miercuri, 27 iunie, verdictul în cazul contestaţiei formulată de Silviu Radu Luncan împotriva deciziei procurorului de a clasa plângerea penală făcută la adresa

Miercuri, 27 iunie, aproape 2.500 de absolvenţi au susţinut au susţinut proba obligatorie a profilului la examenul de Bacalaureat. După o oră şi jumătate, elevii au început să iasă unul câte unul din sălile de examen. Un absolvent a fost

Premierul Viorica Dăncilă a dat a răspuns, miercuri, mai multor atacuri ale adversarilor politici. Astfel, Ralucăi Turcan i-a transmis că studiile ei la Moscova nu o recomandă drept „specialist în economia Uniunii

Senatorul PSD Şerban Nicolae a declarat, miercuri, în Parlament, unde a fost dezbătură moţiunea de cenzură a PNL, că documentul care însumează aproximativ 20 de pagini, este „maculatură”, un text scris de un „personaj

Fostul preşedinte Traian Băsescu reia, într-o postare pe Facebook, afirmaţiile potrivit cărora moţiunea de cenzură iniţiată de PNL, respinsă miercuri de Parlament, a dat PSD „ocazia ideală să-şi clameze legitimitatea”, transmiţându-i

Conform CNN, Tel Aviv este cea mai potrivită destinaţie pentru călătoriile la începutul verii. Temperaturile favorabile, costurile vacanţelor cu mult sub nivelul altor ţări aflate în plin sezon turistic, plajele de calitate superioară şi

Aproape 10.000 de români au consumat droguri prin injectare, în 2016, cele mai multe cazuri fiind întâlnite în Bucureşti, unde au fost înregistrate şi cele mai multe decese din această cauză, atrag

România a împrumutat de pe pieţele externe în ultimii 25 de ani echivalentul a peste 106 miliarde de dolari, circa 95 miliarde de euro, însă nu avem nici măcar o autostradă care să traverseze Carpaţii.

Starul naționalei Poloniei, Robert Lewandowski, a făcut saltul către fotbalul mare de la Znicz Pruszkow, echipă pe care FC Viitorul a învins-o în această dimineață, scor 2-0, într-o partidă disputată la Kielce. Atacantul

Brazilia a învins-o fără emoții pe Serbia, 2-0, și s-a calificat de pe primul loc în grupă în optimi, acolo unde va da peste Mexic. Selecao nu a avut deloc emoții în duelul cu Serbia, care a făcut o partidă

De duminica aceasta intrăm oficial în luna lui Cuptor, cea mai călduroasă lună a anului, iar mulți dintre români și-au rezervat vacanțe în frumoasa Grecie. Din nefericire, în perioada aceasta, ea e măturată de furtuni, iar meteorologii au

Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tăriceanu au fost marii absenţi din plenul Parlamentului, în ziua în care s-a supus la vot moţiunea împotriva Cabinetului Dăncilă. Citește mai

Un grav accident de circulaţie s-a produs, miercuri seară, pe Drumul Naţional 19, în judeţul Satu Mare, zece persoane fiind rănite. Un microbuz şi un autoturism s-au ciocnit, iar autorităţile au activat Planul Roşu de

Rareori scriu despre politica românească - consider că dinamica politică internă nu respectă decât tangenţial regulile de funcţionare ale democraţiilor consacrate. Practicile politice consolidate în timp în România nu au întărit

Un accident spectaculos a avut loc în localitatea Scoarţa, din judeţul Gorj. Un autoturism în care se aflau cinci persoane s-a răsturnat. Toţi cei din maşină au scăpat, în mod miraculos,