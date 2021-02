Campania de vaccinare anti-COVID | Precizări despre vaccinarea persoanelor care au fost infectate cu SARS-CoV-2 05.02.2021

Campania de vaccinare împotriva SARS-CoV-2 a început în decembrie 2020. Avem nevoie de imunizarea a cel puţin 60% din populaţie pentru a putea vorbi de începutul sfârşitului pandemiei şi a ne putea relua viaţa aşa cum o ştiam. Vezi cele mai noi informații despre vaccinarea anti-COVID din România! Campania de vaccinare anti-COVID-19 a fost aprobată […]

