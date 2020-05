Camionul morţii. Operaţiuni în forţă în Franţa şi Belgia, soldate cu arestări şi inculpări pentru trafic de fiinţe umane 30.05.2020

Douăzeci şi şase indivizi au fost inculpaţi în cursul acestei săptămâni în Franţa şi Belgia pentru trafic de fiinţe umane în legătură cu camionul frigorific găsit în octombrie anul trecut într-un parc industrial din estul Londrei cu 39



Douăzeci şi şase indivizi au fost inculpaţi în cursul acestei săptămâni în Franţa şi Belgia pentru trafic de fiinţe umane în legătură cu camionul frigorific găsit în octombrie anul trecut într-un parc industrial din estul Londrei cu 39 de migranţi vietnamezi morţi la bord.

