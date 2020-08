Călin Tudose a răbufnit pe Facebook: ”Cu voi, vai de mama ei de DREAPTĂ!” 29.08.2020

Călin Tudose a răbufnit pe Facebook, după informațiile transmise pe pagina organizației politice, PLUS Sector 6. Iată ce anume i-a stârnit nemulțumirea omului politic. ”Intru mai rar pe G4 Media, dar totuși, peste ce dau eu aici? O știre extrem de „scremută”, luată de pe pagina unei organizații politice cvasiinexistente numită, cred în derâdere, PLUS […] The post Călin Tudose a răbufnit pe Facebook: ”Cu voi, vai de mama ei de DREAPTĂ!” appeared first on Cancan.ro.

