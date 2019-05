Călin Popescu Tăriceanu, despre alegerile europarlamentare: ”Vor constitui un indiciu pentru prezidentiale” 21.05.2019

21.05.2019 Călin Popescu Tăriceanu, despre alegerile europarlamentare: ”Vor constitui un indiciu pentru prezidentiale” Călin Popescu Tăriceanu a declarat marți seara că rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European nu are cum să influențeze actuală majoritate din parlament, după ce, în cursul zilei, șeful statului, Klaus Iohannis, apreciase politica



Călin Popescu Tăriceanu a declarat marți seara că rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European nu are cum să influențeze actuală majoritate din parlament, după ce, în cursul zilei, șeful statului, Klaus Iohannis, apreciase politica românească se va reconfigura după europarlamentare. ”Părerea mea este că la aceste alegeri pentru Parlamentul European, ținând cont și de slabul interes […] The post Călin Popescu Tăriceanu, despre alegerile europarlamentare: ”Vor constitui un indiciu pentru prezidentiale” appeared first on Cancan.ro.

