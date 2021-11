Calendarul Pirelli 2022. Bryan Adams a devenit fotograf pentru unele dintre cele mai mari vedete ale muzicii 30.11.2021

Calendarul Pirelli 2022. Bryan Adams a devenit fotograf pentru unele dintre cele mai mari vedete ale muzicii Fotografiile din noul calendar Pirelli 2022, denumit „On the Road", poartă semnătura celebrului cântăreţ Bryan Adams. Unele dintre cele mai mari nume ale industriei muzicale precum Iggy Pop, Cher, Grimes şi Jennifer Hudson, s-au lăsat



Calendarul Pirelli 2022. Bryan Adams a devenit fotograf pentru unele dintre cele mai mari vedete ale muzicii

Fotografiile din noul calendar Pirelli 2022, denumit „On the Road”, poartă semnătura celebrului cântăreţ Bryan Adams. Unele dintre cele mai mari nume ale industriei muzicale precum Iggy Pop, Cher, Grimes şi Jennifer Hudson, s-au lăsat fotografiate de acesta, informează CNN. „I-am spus «Pe drum» pentru că drumul a reprezentat viața mea în ultimii 45 de […]

Calendarul Pirelli 2022. Bryan Adams a devenit fotograf pentru unele dintre cele mai mari vedete ale muzicii

