Calendar ortodox sâmbătă, 29 mai. Ce sfânt e prăznuit astăzi 29.05.2021

29.05.2021 Calendar ortodox sâmbătă, 29 mai. Ce sfânt e prăznuit astăzi În fiecare an, pe data de 29 mai, creștinii ortodocși sărbătoresc o prăznuiesc pe Sfânta Mucenița Teodosia din Tir. Potrivit lui Evsevie, episcopul Cezareei Palestinei, martor ocular, aceasta s-a apropiat de creștinii închiși în temniță



Calendar ortodox sâmbătă, 29 mai. Ce sfânt e prăznuit astăzi

În fiecare an, pe data de 29 mai, creștinii ortodocși sărbătoresc o prăznuiesc pe Sfânta Mucenița Teodosia din Tir. Potrivit lui Evsevie, episcopul Cezareei Palestinei, martor ocular, aceasta s-a apropiat de creștinii închiși în temniță […] The post Calendar ortodox sâmbătă, 29 mai. Ce sfânt e prăznuit astăzi appeared first on Cancan.

Calendar ortodox sâmbătă, 29 mai. Ce sfânt e prăznuit astăzi

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Naţionalizarea Pilonului II de pensii, impozitarea progresivă a veniturilor şi taxarea giganţilor digitali sunt câteva din măsurile propuse într-un document publicat de Academia

Din perspectiva ratelor de absorbţie consemnate la nivelul lunii februarie 2020, Romania şi Croaţia ocupă ultimele poziţii din clasament, ţara noastră rămanand pe penultimul loc “în condiţiile păstrării unui un uşor avans faţă de

Brazilia a raportat, vineri, peste un milion de cazuri de COVID-19. Ţara este a doua din lume care trece acest prag, după SUA, relatează Reuters. Ministerul Sănătăţii din Brazilia a anunțat că

Izbucnirea epidemiei de corona­virus (COVID-19) şi răspân­di­rea sa globală începând din februa­rie 2020 au creat provo­cări semnificative imediate pen­tru societate şi o situaţie fără precedent pentru business, încă din starea de

După 2-0 cu FC Botoșani, CFR Cluj se îndreaptă spre al treilea titlu consecutiv în Liga 1 și ar putea primi o veste importantă, pe plan financiar, așa cum a anunțat Vasile Dâncu. La începutul lui 2020, o divizie Tesla, care se ocupă de

Astăzi are loc prima probă a Bacalaureatului, examinarea scrisă la Limba şi Literatura Română. Pentru profesori şi elevi au fos tluate măsuri speciale având în vedere criza sanitară prin care

Un judecător federal a refuzat să blocheze publicarea cărții lui John Bolton, cel de-al treilea consilier de securitate națională a lui Donald Trump, scrie „The Guardian”. Sute de mii de exemplare

Deloitte România l-a desemnat pe Radu Dumitrescu Partener Coordonator al practicii de Consultanţă Financiară, începând din luna iunie, poziţie din care va coordona echipele de servicii de suport în tranzacţii şi de reorganizare, de

Ploaia s-a dezlăntuit după ora 15.45, iar timp de jumătate de oră a plouat torenţial. Mai mult decât atât, ploaia s-a transformat şi în grindină. Judeţul Vrancea se află sub avertizare cod roşu de ploi până la ora

Drumul expres care traversează Oradea dinspre Cluj spre Satu Mare a fost finalizat în întregime, ultimul tronson fiind dat în folosinţă duminică. Locuitorii din zonă, mulţumiţi că li s-a scurtat drumul, au amplasat un banner cu mesajul

Cinci jucători de la Steaua Roşie Belgrad au fost testaţi pozitiv cu noul COVID-19. Steaua Roşie a jucat în urmă cu 12 zile în derby-ul cu Partizan. La duelul dintre Steaua Roşie şi Partizan s-au aflat

Fenerbahçe se zbate la mijlocul clasamentului în prima ligă din Turcia și nu stă grozav nici financiar, dar are obiective îndrăznețe de mercato. Îl vor pe Mesut Ozil (31 de ani). „Galben-albaștrii" visează să-l transfere pe mijlocașul lui

Nicuşor Şerban, antreprenorul care deţine producătorul de lactate Agroserv Măriuţa, din Drăgoeşti, judeţul Ialomiţa, businessul care controlează brandul Lăptăria cu Caimac, consideră că reducerea dependenţei de imputuri din afara

Pandemia de COVID-19 nu a diminuat apetitul antreprenorilor din industria agroalimentară pentru investiţii, ci mulţi dintre ei au solicitat în această perioadă de criză împrumuturi bancare pentru a investi în procesarea produselor alimentare,

Oana Zăvoranu se confruntă cu o problemă pe care nu știe momentat cum să o rezolve. Vedeta a aflat că este imaginea unui site de escorte, așa că a cerut ajutorul prietenilor virtuali, pentru a afla ce are de făcut. “Vă rog pe toți cei

Elevii de clasa a XII-a au susținut miercuri proba de istorie, în cadrul probei obligatorii a profilului. Baremul de corectare al lucrării a fost publicat de Ministerul Educației Naționale la ora 15.00. Examenul a fost organizat în 1.095 de centre

Dinamo și FCSB joacă joi, de la 20:00, manșa tur a semifinalei Cupei României. Partida va fi liveTEXT cu VIDEO pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. În cealaltă semifinală, Sepsi a bătut drastic în

Tehnicianul celor de la Poli Iaşi, formaţie care, în trecut, a fost pregătită şi de cel care s-a stins astăzi, nu şi-a putut stăpâni lacrimile la întâlnirea cu

Astăzi, 25 iunie, s-a desfăşurat ultima probă scrisă a examenului de Bacalaureat – E)d): proba la alegere a profilului şi specializării. Rata de participare în judeţul Vrancea a fost de 94,84

Un incendiu deosebit de puternic a cuprins, joi seară, clădirea fostei şcoli de ucenici din Hunedoara, o construcţie de patrimoniu, cu trei etaje, din incinta fostului combinat siderurgic al