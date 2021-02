Calendar ortodox sâmbătă, 27 februarie 2021. Ce mare sfânt este prăznuit astăzi 27.02.2021

27.02.2021 Calendar ortodox sâmbătă, 27 februarie 2021. Ce mare sfânt este prăznuit astăzi Sâmbăta, 27 februarie, creștinii ortodocși îl prăznuiesc pe Sfântul Procopie Decapolitul. Acesta s-a afirmat ca apărător al icoanelor în timpul perioadei iconoclaste din vremea împăratului Leon Isaurul. Motiv pentru care a fost arestat și



Sâmbăta, 27 februarie, creștinii ortodocși îl prăznuiesc pe Sfântul Procopie Decapolitul. Acesta s-a afirmat ca apărător al icoanelor în timpul perioadei iconoclaste din vremea împăratului Leon Isaurul. Motiv pentru care a fost arestat și torturat.

Euronews relatează că executivul României intră în autoizolare pentru 14 zile, după ce senatorul Vergil Chitac a fost testat pozitiv pentru COVID-19. Senatorul confirmat cu coronavirus a fost prezent

Directorul Centrului Naţional de Cercetări Clinice pentru Boli Respiratorii din China a anunţat, ieri, că pandemia de coronavirus ar putea lua sfârşit în iunie, dacă ţările cele mai afectate vor lua

Un punct major din legislaţia privind asigu­rările de răspundere civilă auto obligatorii- RCA - interzice asigurătorilor să recomande service-uri unde clienţii îşi pot duce maşinile pentru reparaţii în urma unei daune, cu toate că în alte

Gazetarul Cristian Tudor Popescu crede că Ludovic Orban „se roagă să aibă coronavirus” şi că „ar fi mană cerească” pentru el, după ce prim-ministrul interimar şi desemnat al Guvernului României a intrat în izolare la Vila Lac.

FIFA le permite jucătorilor și cluburilor să refuze convocările pentru meciurile naționalelor din martie și aprilie din cauza pandamiei de coronavirus. În premieră, FIFA face o excepție de la regulament. Marți, UEFA va confirma nu doar

Premierul britanic Boris Johnson a decis amânarea cu un an a alegerilor locale şi municipale din Anglia, din cauza pandemiei cu noul coronavirus, a anunţat biroul premierului, transmite Reuters. Decizia premierului britanic vine la o zi după ce

Militarii români, solicitați de autorități, cel mai probabil de cele din Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și Ministerul Sănătății (MS) pentru a interveni cu sprijin pentru evitarea raspândirii coronavirusului la nivelul întregii țări, au

Eugen Tomac a afirmat că preşedintele Klaus Iohannis a luat decizia corectă prin instituirea stării de urgenţă. Liderul PMP face apel către români să rămână calmi şi să urmeze instrucţiunile autorităţilor. Şi USR solicită guvernului

Zlatan Ibrahimovic (39 de ani) a părăsit Italia, țara europeană cea mai afectată de coronavirus, cu un avion privat. Atacantul a mers în Suedia, lângă familie. Italia este închisă în acest moment, dar Zlatan a reușit să meargă acasă.

Deputaţii şi senatorii au fost testaţi pentru virusul COVID-19, sâmbătă, înainte de a începe procedura de audiere a miniştrilor şi votul de învestitură pentru Cabinetul Ludovic Orban 3. Măsura a fost luată după că senatorul afiliat PNL

Coronavirus Romania - Un nou caz a fost anuntat. Ultimul caz confirmat este al unei femei de 53 de ani, femeia devenind pacientul cu numărul

Iniţiativa de a planta un miliard de copaci până în anul 2050 aparţine organizatorilor unui mare festival de muzică din Serbia - „EXIT“. Iar ideea a prins rapid la

Florin Răducioiu, mesaj pentru campania ”coronavirus în

Fundaşul Luca Kilian, de la echipa germană Paderborn, este primul fotbalist testat pozitiv la coronavirus din Bundesliga, relatează dpa. Anunţul a fost făcut la scurt timp după ce Liga Germană de Fotbal (DFL) a amânat meciurile programate în

Cristiano Ronaldo, 35 de ani, își va transforma hotelurile din Portugalia în spitale pentru a ajuta la lupta împotriva coronavirusului, anunță Marca. După declararea pandemiei de coronavirus, starul lusitan de la Juventus Torino a luat decizia de

Nonconformista Oana Zăvoranu bifează 0 înfrângere de proporții într-un proces în care este acuzată că și-a trimis bunica la azil, iar ulterior nu ar mai fi plătit costurile lunare. În astfel de condiții, Oana a fost dată în judecată

Preşedintele Israelului, Reuven Rivlin, a anunţat că îl va însărcina luni pe Benny Gantz, rivalul premierului Benjamin Netanyahu, să formeze un nou guvern, după alegerile din luna martie, potrivit unui comunicat oficial, citat de

Premierul italian Giuseppe Conte a lansat un apel pentru o coordonare europeană a măsurilor de ordine sanitară și economică pentru a combate pandemia de coronavirus. El avertizează că

Meteorologii anunţă că vremea va deveni în general frumoasă, dar va fi rece pentru această dată, mai ales dimineața. În Bucureşti, vremea va fi frumoasă, dar rece dimineața. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la

Criza COVID-19 afectează activitatea serviciilor din subordinea Instituţiei Prefectului Vaslui, fiind impuse o serie de restricţii pentru a preveni