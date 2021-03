Calendar Ortodox, duminică, 7 martie 2021. Ce sărbători mari sunt astăzi 07.03.2021

07.03.2021 Calendar Ortodox, duminică, 7 martie 2021. Ce sărbători mari sunt astăzi În Calendarul Ortodox din 7 martie 2021, sfinții pomeniți sunt cu cruce roșie. Sărbătorile de astăzi sunt foarte importante pentru creștini. Credincioșii îi prăznuiesc pe Sfinții Mucenici Episcopi din Cherson. Este vorba despre Sfinţii



Calendar Ortodox, duminică, 7 martie 2021. Ce sărbători mari sunt astăzi

În Calendarul Ortodox din 7 martie 2021, sfinții pomeniți sunt cu cruce roșie. Sărbătorile de astăzi sunt foarte importante pentru creștini. Credincioșii îi prăznuiesc pe Sfinții Mucenici Episcopi din Cherson. Este vorba despre Sfinţii Mucenici Efrem, ep. […] The post Calendar Ortodox, duminică, 7 martie 2021. Ce sărbători mari sunt astăzi appeared first on Cancan.ro.

Calendar Ortodox, duminică, 7 martie 2021. Ce sărbători mari sunt astăzi

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Trei români din Italia au murit după infectarea cu coronavirus, anunță MAE. În acest moment, 29 de români din străinătate au fost confirmați ca fiind infectați cu Covid-19. Potrivit Ministerului

După Italia, Grecia a fost lovită și ea de cutremure în plină pandemie de coronavirus. Primul seism, cu magnitudinea de 5,7 pe Richter, s-a înregistrat în jurul orei 03.00, ora României. Potrivit informării trimise de Institutul Naţional de

Lorenzo Sanz, omul care a condus-o pe Real Madrid în perioada 1995-2000, a murit la 76 de ani din cauza coronavirusului. Lorenzo Sanz a fost internat marți, 17 martie, după ce unul dintre fiii lui a observat temperatura ridicată, unul dintre

Pe lângă simptomele cunoscute până acum ale infecţiei cu noul coronavirus- febra, tusea, dispneea (greutate în respiraţie), medici ORL francezi avertizează că şi pierderea mirosului este un alt simptom asociat bolii provocate de noul

Croația a fost lovită de două cutremure puternice, s-au înregistrat pagube serioase și chiar zeci de răniți. Două cutremure de 5,4, respectiv 4,6 grade s-au produs duminică dimineaţă în zona oraşului Zagreb, la adâncimea de doar zece

Simone Tempestini, cvadruplul campion național absolut de raliuri, a anunțat că prioritatea pentru sezonul 2020 va fi câștigarea titlului în Campionatul European de Raliuri (ERC), la cinci ani după ce a dus României, din postura de junior, primul

Un bărbat de 67 de ani internat la Spitalul de Boli Infecțioase din Craiova a murit, în această dimineață, în jurul orei 9, din cauza Covid-19. El suferea și de alte afecțiuni foarte grave, având cancer în stadiu terminal. Un al doilea deces a

Uniunea Europeană solicită Netflix şi altor platforme de streaming să limiteze consumul fără precedent pentru a evita colapsul internetului din cauza pandemiei de

Patronii care sunt obligaţi să oprească activitatea firmelor, pe durata pandemiei, trebuie să achite o taxă de 500 de euro, la Camera de Comerţ şi Industrie a României. Nu e vorba doar de bani, ci şi de dovezi, pe care întreprinzătorul trebuie

Nick Heath, comentator sportiv britanic specializat pe rugby, a găsit o soluție inovativă pentru a-și petrece timpul în izolarea cauzată de coronavirus. Jurnalistul comentează evenimente din viața de zi cu zi. Într-o perioadă atât de

Anchetă la Institutul Regional de Oncologie din Iași, după ce un medic s-a plimbat prin spital, imediat ce a revenit din Franța. Deși i-a fost interzis accesul în unitatea medicală, doctorul oncolog a stat în Institut și a intrat în contact cu

Platforma YouTube a companiei Alphabet Inc a anunţat vineri că va reduce calitatea streaming-ului pe teritoriul Uniunii Europene pentru a evita suprasolicitarea internetului în contextul în care mii de europeni, izolaţi din cauza pandemiei de

Mai mult de un miliard de persoane, din peste 50 de ţări şi teritorii, au fost rugate de autorități să rămână izolate la domiciliu în încercarea de a opri răspândirea pandemiei cu

Marea Britanie a interzis exportul paralel a 80 de medicamente cruciale, inclusiv adrenalină, insulină, paracetamol și morfină pentru a-şi proteja rezervele în perioada epidemiei de coronavirus, notează

Allianz-Ţiriac, al doilea cel mai mare asigurător de pe piaţa locală din România, este de părere că numărul daunelor auto s-ar putea dimi­nua datorită limitărilor tra­ficului auto, au trans­mis reprezen­tan­ţii asigu­ră­torului la

Noul virus COVID-19 continuă să aibă consecințe importante asupra sportului, iar Formula 1 nu face excepție. Marele Premiu al Azerbaidjanului, programat în iunie, a fost amânat. Cursa din Azerbaidjan devine ultimul eveniment din Formula 1 afectat

Ediția din acest an a Eurovision Song Contest 2020 trebuia să aibă loc la Rotterdam, sub sloganul “Open Up”, cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai. Din cauza coronavirusului, evenimentul nu va mai avea loc, însă,

Tedros Adhanom Ghebreyesusm, președintele șeful Organizației Mondiale a Sănătății, avertizează că pandemia de „accelerează” având în vedere situația în care ne aflăm acum. Concret, șeful OMS spune că pragul de 350.000 de infectări

După o lungă luptă cu boala, tânărul actor Andrei Nedelea s-a stins din viață la numai 26 de ani, după ce a fost în comă indusă mai mult timp, pe patul de spital. Andrei Nedelea, actorul din noua generație a pierdut lupta cu boala și s-a

Ministra Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Viorica Dumbrăveanu, a anunţat marţi, 24 martie, că în R. Moldova au fost confirmate 109 cazuri de infectare cu COVID-19. În Chişinău - 40 de cazuri; Hînceşti - 17; Ştefan Vodă,