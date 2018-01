CALENDAR ORTODOX 2018: Sărbătoare mare, păcat mare dacă speli sâmbătă. De ce trebuie aprinse candele azi 13.01.2018

CALENDAR ORTODOX 2018: Sărbătoare mare, păcat mare dacă speli sâmbătă. De ce trebuie aprinse candele azi

CALENDAR ORTODOX 2018: In fiecare an, calendarul bisericesc desfasoara inaintea noastra intreaga viata a lui Hristos, de la Nastere pana la Inaltare si Pogorarea Duhului Sfant. Odovania praznicului Botezului Domnului are loc pe 14 ianuarie, deci preoţii spun că este păcat să spălăm până duminică.

