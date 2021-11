Câinii unui bărbat din Vâlcea au omorât o femeie de 75 de ani. Medicii nu au putut să o salveze 25.11.2021

25.11.2021 Câinii unui bărbat din Vâlcea au omorât o femeie de 75 de ani. Medicii nu au putut să o salveze O femeie de 75 de ani din județul Vâlcea a murit după ce a fost atacată de câinii vecinului său. Bărbatul a apelat imediat numărul unic de urgenţă 112 pentru a chema la locul tragediei […] The post Câinii unui bărbat din Vâlcea au



Câinii unui bărbat din Vâlcea au omorât o femeie de 75 de ani. Medicii nu au putut să o salveze

O femeie de 75 de ani din județul Vâlcea a murit după ce a fost atacată de câinii vecinului său. Bărbatul a apelat imediat numărul unic de urgenţă 112 pentru a chema la locul tragediei […] The post Câinii unui bărbat din Vâlcea au omorât o femeie de 75 de ani. Medicii nu au putut să o salveze appeared first on Cancan.

Câinii unui bărbat din Vâlcea au omorât o femeie de 75 de ani. Medicii nu au putut să o salveze

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Reţeaua de cafenele 5 to Go a încheiat 2020 cu peste 220 de unităţi pe plan local, iar planurile de extindere vor continua şi în următorii ani, potrivit lui Radu Savopol, co­fondator 5 to

Piaţa de fuziuni şi achiziţii din România a numărat 91 tranzacţii în 2020, comparativ cu 110 în 2019, şi a fost estimată la 3,7-4,3 miliarde de euro luând în calcul suma totală a tranzacţiilor cu preţ declarat şi nedeclarat oficial,

Acte necesare când cumperi un apartament în 2021. Pe lângă lista cu documente, atunci când vrei să cumperi un apartament e bine să fii atent și la alte mici detalii destul de importante. Cumpărarea unui apartament este o achiziție serioasă și

Weekendul trecut, din cauza aglomeraţiei, imprudenţei şi lipsei de civilizaţie montană, Salvamont Neamţ a trebuit să facă faţă mai multor accidente care au avut loc în zona Durău. Au primit îngrijiri

Cursul de schimb a rămas ieri peste nivelul de 4,87 lei/euro, în uşoară creştere faţă de valoarea de la sfârşitul săptămânii trecute, după ce a început anul 2021 sub pragul de 4,87

După Furtuna Filomena, care a paralizat o mare parte a Spaniei, urmează un val puternic de frig, ce va afecta mai ales Madridul, transmite AFP. Temperaturile vor ajunge la - 8 grade Celsius în cea mai mare

IPSO Agricultură, distribuitor de maşini şi utilaje agricole, parte a grupului francez Monnoyeur, a încheiat un parteneriat strategic cu platforma de crowdfunding pentru profesori Narada, cu scopul de a reconecta la educaţie peste 1.000 de elevi

Numărul persoanelor infectate cu COVID-19 a ajuns la 150.138, după ce marţi, 12 ianuarie, au fost înregistrate 476 de cazuri, în urma procesării a 2.687 de probe. Pe parcursul zilei de astăzi, 20 de persoane au fost răpuse de noul

Gabi Torje se pregătește, la 31 de ani, de o nouă experiență în Turcia. Fostul mijlocaș al lui Dinamo a semnat cu Bandirmaspor, grupare din a doua ligă turcă. Bandirmaspor ocupă locul 10 în liga a 2-a din Turcia, având 24 de puncte acumulate

Satul Bozânta Mare, care aparţine de oraşul Tăuţii-Măgherăuş din judeţul Maramureş, este încălzit cu lemne, deşi încă din 1959 localitatea este traversată de o conducta de gaz metan cu diametrul de 3 metri şi o lungime de 160 de km care

Bilanţul total al persoanelor confirmate în România cu noul coronavirus a ajuns, miercuri, la 681.392 de cazuri, după ce în ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 4.424 de noi îmbolnăviri din 28.361 de teste RT-PCR şi 4.476 de teste rapide

Măsurile de sprijin pentru angajații și angajatorii din sectoarele cele mai vulnerabile, care au fost aplicate anul trecut, vor fi prelungite, a postat pe Facebook Raluca Turcan, ministrul Muncii și

Meciul Hermannstadt- Dinamo marchează pentru tehnicianul spaniol Ruben Albes startul unei perioade în care trebuie să scoată echipa din Sibiu din subsolul clasamentului. Altfel va fi îndepărtat. Hermannstadt și Dinamo se înfruntă azi, de la ora

Decizia a fost anunțată marți de Tribunalul București, potrivit site-ului G4Media. Magistrații au dispus începerea judecății la trei luni după ce procurorii DNA au trimis în instanță dosarul în care fostul șef al CN Unifarm, Adrian Ionel,

Cutremur mare la frontiera dintre Mongolia și

Alexandru Sautner, administratorul companiei Gioelia (fosta Emilia Cremeria), un business controlat de mai mulţi antreprenori români, italieni şi nemţi, cu 10 gelaterii pe plan local şi 24 în străinătate, spune că anul 2020 a fost unul slab

Se anunță vremuri dificile pentru cel mai ”pericoloso mafioso” al României. Serghei Mizil pare că a dat de belea după ce a intrat în vizorul Fiscului. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, informații inedite. D.A.S.(departamentul de

Actorul Tom Hanks, 64 de ani, va găzdui o emisiune TV specială, care va fi difuzată pe 20 ianuarie, cu ocazia învestirii lui Joe Biden în funcția de președinte al Statelor Unite ale Americii, informează Metro. „Celebrating America” va

Industria de transporturi din România a avut o creştere puternică în ultimii zece ani, dar 2020 şi-a pus amprenta semnificativ asupra

Fiica Loredanei Groza a împlinit 22 de ani și s-a transformat într-o adevărată domnișoară. Elena nu a moștenit vocea mamei sale, însă compune melodii încă de când era mică. Acum, aceasta este producător muzical la un cunoscut post de