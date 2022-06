Cadrul revoltător surprins de camerele TV imediat după dezastrul cu Muntenegru! Ce făceau oficialii FRF 15.06.2022

15.06.2022 Cadrul revoltător surprins de camerele TV imediat după dezastrul cu Muntenegru! Ce făceau oficialii FRF Imediat după finalul meciului dintre România și Muntenegru, 0-3, camerele TV s-au mutat pe oficialii din tribune. În timp ce spectatorii îi fluierau pe tricolorii lui Edi Iordănescu, camerele TV îi arătau pe Lucian Burchel, șeful Școlii de



Cadrul revoltător surprins de camerele TV imediat după dezastrul cu Muntenegru! Ce făceau oficialii FRF

Imediat după finalul meciului dintre România și Muntenegru, 0-3, camerele TV s-au mutat pe oficialii din tribune. În timp ce spectatorii îi fluierau pe tricolorii lui Edi Iordănescu, camerele TV îi arătau pe Lucian Burchel, șeful Școlii de Antrenori a FRF, Andrei Vochin - consilierul lui Răzvan Burleanu și Aurel Țicleanu, membru în Comisia Tehnică, în timp ce râdeau și conversau cu nonșalanță. ...

Cadrul revoltător surprins de camerele TV imediat după dezastrul cu Muntenegru! Ce făceau oficialii FRF

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Angajaţii din România au fost pe primul loc în UE la numărul orelor lucrate pe săptămână în 2020, conform datelor de la Eurostat, oficiul european de statistică. Astfel, angajaţii români au lucrat, în medie, 40,4 ore pe săptămână anul

O mamă îşi caută disperată fiul. Tânărul, în vârstă de 29 de ani, a dispărut în urmă cu trei zile și nu mai știe nimic de el. Tânărul, în vârstă de 29 de ani, a […] The post L-ai văzut? Apelul disperat al unei mame, după ce

Aproape jumătate (42%) din gospo­dăriile din România au o pisică drept ani­mal de companie. Ponderea este similară şi în ca­zul proprietarilor de câini, arată cel mai re­cent raport al Industriei Europene a Hranei pentru Animale (FEDIAF).

Partida de box dintre britanicul Frazer Clarke (29 de ani) și cea dintre francezul Mourad Aliev (26 de ani), de la categoria supergrea, s-a terminat cu scandal. Disputa a fost oprită de arbitru în finalul rundei a doua și Clarke a fost declarat

Fostul cardinal american Theodore McCarrick a fost inculpat pentru agresiune sexuală asupra unui adolescent, devenind cel mai înalt cleric catolic urmărit penal în SUA pentru fapte legate de uriaşul scandal de violenţe sexuale în rândul

Vămile din sudul ţării sunt foarte aglomerate din cauza românilor care vin din vacanţă din Grecia şi trebuie să aştepte la punctul de triaj pentru a li se verifica documentele. Coada de de maşini se întinde pe kilometri

La o zi după atingerea pragului de cinci milioane de persoane vaccinate anti-COVID, România înregistrează cel mai slab bilanţ al vaccinării din ultimele luni. Doar 7.330 de persoane au fost imunizate în ultimele 24 de ore, arată datele publicate

O sportivă în vârstă de doar 19 ani a murit. Ea a fost grav lovită în cap în timp ce se antrena pentru proba de aruncarea

Patru persoane au fost rănite, noaptea trecută, în urma unui joc de artificii organizat la o pensiune din comuna Perişor, judeţul Dolj, potrivit

Pe 4 august, adică în două zile, se va împlini un an de la moartea interlopul Emi Pian. Chiar și acum, apropiații vin regulat să îi viziteze mormântul, care este păzit non-stop. Celebrul interlop este […] The post La un an de la moartea

WhatsApp anunţă implementarea "View Once". Utilizatorii WhatsApp, aplicaţie deţinută de Facebook, pot trimite acum fotografii şi videoclipuri ce vor dispărea după prima vizualizare. Funcţia, numită „View

Durere fără margini după un accident care a avut loc în Bacău, în care și-au pierdut viața șapte persoane, între care doi copii, iar alţi cinci oameni au fost răniţi în urma impactului frontal dintre un autoturism şi un microbuz. La o

Lucrările derulate pe şantierul de lângă Biblioteca Naţională, unde au murit luni doi muncitori, aveau în vedere realizarea unui drum de acces către parcarea Ministerului Culturii, al cărei sediu se află în clădirea bibliotecii, potrivit Anei

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) are nevoie urgentă de fonduri în valoare de 11,5 miliarde de dolari pentru lupta cu pandemia de COVID, potrivit unui draft al unui raport consultat de Reuters. Datele apar în contextul îngrijorărilor că

Commerzbank, a doua cea mai mare bancă din Germania, a raportat pierderi nete de 527 de milioane de euro în perioada aprilie-iunie, rezultat influenţat de costurile de restructurare şi de un write-off (reducere a valorii) pentru un proiect de

Companiile din industria de outsourcing, sector cu circa 131.000 de angajaţi în România, sunt precaute şi continuă cu telemunca sau lucrul în sistem hibrid în perioada următoare, iar decizia de a reveni în birouri depinde de evoluţia pandemiei

Jack Grealish, căpitanul lui Aston Villa, semnează cu Manchester City pentru 117,5 milioane de euro. Mult peste recordul lui Paul Pogba, cumpărat de Man. United de la Juventus cu 105 milioane Jurnaliștii englezi dedicați fotbalului numai despre

Peste 120 de gospodării, subsoluri şi curţi au fost inundate, în urma precipitaţiilor abundente căzute în cursul nopţii de miercuri spre joi în municipiul

Betano aduce o nouă dimensiune în lumea pariurilor online și face totul mai simplu. Poți să joci pe Betano și fără să ai neapărat un card sau cont bancar. Primul lucru pe care trebuie să îl faci este să te îți deschizi cont. După

Luptătoarea română Andreea Beatrice Ana (20 ani) a fost învinsă joi dimineața, în primul tur al categoriei 53 kg, la lupte feminine, de la Jocurile Olimpice de Tokyo 2020, de sportiva belarusă