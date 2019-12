Cadoul de Crăciun al unui tată din Vaslui pentru copilul său a luat foc la două zile după ce a fost desfăcut 28.12.2019

28.12.2019 Cadoul de Crăciun al unui tată din Vaslui pentru copilul său a luat foc la două zile după ce a fost desfăcut O jucărie primită cadou de Crăciun de un copil din Bârlad a luat foc la două zile după ce pachetul a fost desfăcut. A fost nevoie de intervenția pompierilor pentru a stinge incendiul provocat de jucărie. Un cadou de Crăciun pentru un copil de



Cadoul de Crăciun al unui tată din Vaslui pentru copilul său a luat foc la două zile după ce a fost desfăcut

O jucărie primită cadou de Crăciun de un copil din Bârlad a luat foc la două zile după ce pachetul a fost desfăcut. A fost nevoie de intervenția pompierilor pentru a stinge incendiul provocat de jucărie. Un cadou de Crăciun pentru un copil de 10 ani din Bârlad s-a transformat în scrum. Hoverboard-ul fusese cumpărat […] The post Cadoul de Crăciun al unui tată din Vaslui pentru copilul său a luat foc la două zile după ce a fost desfăcut appeared first on Cancan.ro.

Cadoul de Crăciun al unui tată din Vaslui pentru copilul său a luat foc la două zile după ce a fost desfăcut

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Tehnologia permite ca lucrurile din industria auto să funcţioneze mai bine, iar România urmează acest trend, chiar dacă la un nivel mai scăzut, a spus Mihai Toma, partners & SMB sales manager la SAP România, prezent la conferinţa ZF Transport &

Niccolo Ubertalli, fost şef de cabinet pe vremea fostului CEO al gru­pu­lui UniCredit Alessandro Profumo, care a fost şi în echipa de conducere a UniCredit Bank România, a fost numit la conducerea diviziei grupului UniCre­dit pentru Europa

Fostul fotbalist al Rapidului, Robert Niță, 41 de ani, este invitatul lui Costin Ștucan, luni dimineața, de la 09:01, la GSP Live. Emisiunea poate fi urmărită pe pagina de Facebook a Gazetei și pe platforma video.gsp.ro. Intră în

Poliţia Locală a amendat-o pe proprietara unui autoturism parcat neregulamentar pentru că nu a dat curs unei invitaţii prin care femeia era chemată la Poliţia Locală pentru a spune cine a condus maşina pe care o deţine femeie într-o anumită

Deficienţa de magneziu poate provoca dureri musculare, mai ales dacă în organism există şi alte carenţe, precum cele de calciu, potasiu sau

Într-un video viral, cu peste 20 de milioane de vizualizări, faimosul chef Gordon Ramsey dezvăluie curioşilor câteva dintre trucurile pe care le pune în practică în

O elevă de 17 ani a participat la protestul #foaia goală, la simularea examenului de bacalaureat, şi nu a rezolvat subiectele, ci a analizat sistemul de învăţământ din România, în şase

Acţiunile OMV Petrom (simbol bursier SNP) s-au apreciat cu 22% în primele trei luni din 2019, fiind astfel cele mai performante din prima ligă a bursei de la Bucureşti, potrivit datelor agregate de ZF din platforma

Când Știința, pentru a dribla Balșul, pleacă în Capitală cu trenul și nu dă mai mult de trei goluri se întoarce acasă fără puncte. Meciul începe senzațional, cu aproape 4.000 de olteni cântând ,,O iubire

PSD vrea să repatrieze rezerva de aur a țării fără să stea prea mult pe gânduri. Proiectul depus de liderul PSD Liviu Dragnea și senatorul Șerban Nicolae ajunge, astăzi, în plenul Senatului. Citește mai

Serviciul Român de Informaţii mulţumeşte, luni, pe pagina sa de Facebook, Ambasadei Suediei la Bucureşti pentru „noul accesoriu obligatoriu al codului vestimentar“ al agenţilor

Preşedintele contestat al Venezuelei, Nicolas Maduro, a anunţat că guvernul său va reduce lungimea zilei de muncă, iar şcolile vor rămâne închise aşa încât ţara latino-americană să poată face faţă întreruperii curentului

Ministerul Agriculturii ia în calcul lansarea unei campanii de promovare a produselor agroalimentare româneşti cu ajutorul unui slogan de tipul „consumă responsabil”, iniţiativa fiind prevăzută într-un document publicat pe site-ul

Se speculează mult despre importanţa celor 3 rânduri de alegeri care urmează (europarlamentare, prezidenţiale, parlamentare) şi mai ales despre rezultatul acestora şi implicaţiile ulterioare. Părerile sunt împărţite, deznodămintele dintre

Oamenii legii au deconspirat activitatea unui grup criminal specializat în creşterea, păstrarea şi comercializarea drogurilor pe teritoriul Chişinăului şi în suburbii. Au fost identificate persoanele care comercializau, precum şi mai multe

Primăria Hunedoara a scos la licitaţie publică activitatea de gestionare a iluminatului public din municipiu. Sunt anunţate investiţii în modernizarea iluminatului pe bulevardele

Primarul general interimar al Capitalei, Ruslan Codreanu, a anunţat că va semna demiterea din funcţie a directorului şi vicedirectorului Pieţei Centrale, Octavian Bivol şi Victor Gutium, dar şi că va cere demisia arhitectului şef al capitalei,

Un adolescent de 16 ani a fost reţinut sub acuzaţia că a violat o minoră în vârstă de 8 ani. Infracţiunea s-a petrecut în comuna

Aşa cum am concluzionat într-unul din articolele precedente, diversificarea este răspunsul investitorului individual la volatilitatea presupusă de pieţele financiare. Mai precis, deţinerile portofoliului nu sunt

Preşedinţia română a Consiliului Uniunii Europene a închis, la jumătatea mandatului, 80 de dosare, iar acest lucru arată "seriozitatea cu care România tratează chestiunile europene", a afirmat,