Cadoul cerut de o bunicuţă, la împlinirea vârstei de 92 de ani. Toate rudele au rămas fără cuvinte 24.01.2018

La împlinirea venerabilei vârste de 92 de ani, o pensionară din Statele Unite şi-a pus o dorinţă îndrăzneaţă: să facă sky-diving. Inspirată de fostul preşedinte american George W. Bush, şi-a anunţat rudele că vrea să sară din avion.

În curând, în România, va intra în vigoare nouă incriminare a faptei de a nu reține la sursă și de a nu vira la bugetele publice unele contribuții sociale (CAS și CASS), precum și o serie infinită de taxe și impozite legate de muncă și de

Majoritatea PSD-ALDE a păcălit, din nou, toţi primarii din România, odată cu adoptarea bugetului pe 2018 în care este prevăzut că autorităţile locale vor avea o cotă defalcată de 71,5% din impozitul pe venit, şi aşa scăzut de la 16% la

O tânără de 25 de ani, din Băleşti, a fost rănită în urma accident de circulaţie, care a avut în această seară, chiar la intrare în

Au trecut mai bine de şapte ani de la moartea regretatului poet Adrian Păunescu, dar familia şi prietenii apropiaţi nu l-au uitat. Şi, în cele mai importante momente din an, aceştia merg la mormântul artistului ca să-i aducă un omagiu sau să

Un avion militar sirian a fost doborât de insurgenţi, marţi, în provincia Hama, situată în nord-vestul Siriei, iar pilotul a murit, anunţă Televiziunea publică siriană, citată de agenţia Reuters. Citește mai

Un cutremur s-a produs, marţi după-amiaza, la ora 17:18, în judeţul Vrancea, la adâncimea de 127 kilometri, potrivit Institutului Naţional pentru Fizica Pământului (INFP). Cel mai mare cutremur din acest an s-a produs în data de 8 februarie, în

Noul an este momentul perfect pentru a ne gândi cum să ne creăm un stil de viaţă mai sănătos. Există multe modalităţi de a ne îmbunătăţi sănătatea, iar specialiştii în nutriţie spun că în viaţa fiecăruia dintre noi trebuie să

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Renumitul scriitor și filosof Gabriel Liiceanu, una dintre vocile puternice din zona societății civile, nu a primit acordul organizațiilor #rezist pentru a participa la întâlnirea cu premierul Tudose. Citește mai

Autorităţile locale au anunţat în urmă cu trei ani că o firmă din China va construi mega-cartierul chinezesc în Craiova. Investitorul a anunţat pe data de 1 august 2017 că renunţă la proiect din motive

Un tânăr din Călăraşi a fost prins de poliţişti în timp ce conducea pe drumurile publice un autoturism fără a deţine permis. Bărbatul a căzut în plasa poliţiştilor pe 26 decembrie, în a doua zi de Crăciun. El s-a ales cu dosar penal sub

Gelu Ionescu face parte dintr-o generaţie care, în momentul în care şi-a început cariera - deopotrivă în critica literară cât şi cea în viaţa universitară -, părea a fi una

Un bărbat de 42 de ani din Argeş a fost plasat sub control judiciar după ce oamenii legii au aflat că îşi obliga fosta soţie să se

Viorel Soroceanu, fost campion naţional la box, a fost găsit fără suflare în maşina lăsată în parcarea unui centru comercial din Iaşi. A mai încercat să se sinucidă în 2005, dar atunci a fost găsit la timp şi a fost salvat de

La începutul anului, mai toată lumea era sigură că Angela Merkel va triumfa în alegerile pentru Bundestag şi se temea că prezidenţialele din Franţa vor fi câştigate de către Marine Le Pen. N-a

Un accident rutier s-a produs în această dimineaţă pe DN 22, pe raza comunei Boldu. Potrivit poliţiei, un TIR a derapat şi a acrosat un

Opt judeţe se află sub atenţionare cod galben de ceaţă, miercuri dimineaţă. Administraţia Naţională de Meterorologie a emis atenţionare cod galben pentru judeţele Vrancea, Galaţi, Iaşi, Bacău, Vaslui, Braşov, Harghita şi

O primărie din Alba a cumpărat un conac vechi de sute de ani, care până nu demult a funcţionat ca şi pensiune, pe care îl va transforma într-un centru de cazare şi relaxare pentru locuitori şi

Mai mulţi deputaţi, printre care şi preşedinţii Comisiei de Apărare a Camerei şi Comisiei pentru controlul activităţii SIE, au înregistrat la Camera Deputaţilor o propunere legislativă care reglementează modul de acordare a pensiilor

Noul proiect al PSD privind pragul pentru abuzul în serviciu sfidează inteligenţa a milioane de români, a declarat, la RFI, preşedintele executiv al Partidului Mişcarea Populară (PMP), Eugen