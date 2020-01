Cadavrul unui brăilean a fost găsit ars în propria curte. Omorul, prima ipoteză a anchetatorilor 11.01.2020

Parchetul de pe lângă Tribunalul Brăila anchetează un caz petrecut vineri, în localitatea brăileană Vărsătura, unde a fost găsit incinerat cadavrul unui bărbat chiar în propria curte, informează Agerpres. Anchetatorii au suspiciuni legate de comiterea unei crime deoarece, pe lângă arsuri, corpul bărbatului prezenta și alte leziuni. „O femeie în vârstă de 43 de ani, […]

Deşi mai sunt două luni până la vizita Papei Francisc la Bucureşti serviciile secrete sunt deja în alertă. Asta pentru că sosirea la Bucureşti a Sfântului Părinte impune un protocol de securitate de cel mai înalt grad, identic cu cel

A doua etapă de înscriere în învăţământul primar pentru anul şcolar 2019-2020 începe, marţi, şi se va încheia în 8 aprilie. Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a anunţat că, în prima etapă, au fost depuse 150.084 de

E greu să rezişti mirajului scenei, apariţia în spectacole, în emisiuni de televiziune, în filme, toate acestea aduc o notorietate, care înseamnă rugămintea de poze, de autografe de la oameni, iar asta e

A doua etapă de înscriere în învăţământul primar pentru anul şcolar 2019-2020 începe, marţi, şi se va încheia în 8 aprilie. Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) a anunţat că, în prima etapă, au fost depuse 150.084 de cereri. În

Pe 2 aprilie 2004, steagul României se înălţa pe catargul de la sediul NATO din Bruxelles. Am avut privilegiul să reprezint ţara noastră la acest moment istoric, egalat ca semnificaţie, impact şi consecinţe doar de aderarea României la Uniunea

Dunărea Călăraşi a cţştigat luni luni, 1 aprilie, trei puncte cu FC Botoşani, în ultima partidă din cadrul etapei a 3-a a play – out-ului Ligii I

În 2019 vom avea autostradă continuă de la Sibiu-Nădlac, până la graniţa cu Ungaria, dar cu o gaură de 13

Marţi expiră termenul până la care senatorii din comisia juridică trebuia să dea un aviz asupra solicitării DNA de începere a urmăririi penale împotriva preşedintelui Senatului Călin Popescu Tăriceanu, acuzat de luare de mită. Cererea

V-aţi săturat cumva să auziţi despre BREXIT şi de non-deciziile ce marchează stilul politicii britanice? Sigur că da, e normal, s-a săturat toată

Your Tango prezintă șase cele mai loiale semne zodiacale. 1. Taur Persoanele aflate sub acest semn zodiacal sunt extrem de încăpățânate, ceea ce enervează pe mulți. Însă, atunci când vine vorba de

Compania media chineză "Home and Abroad News Press" a acordat premiul anual pentru ”News Person of the Year” (Personalitatea de știri a anului) ambasadorului României în China, E.S.

Complexul comercial Flora din zona Expoziţiei din Capitală este „curtat“ de mai mulţi investitori, potrivit datelor din piaţă, iar printre cei care anali­zează proiectul este şi Iulian Dascălu, cel mai mare proprietar român de malluri din

În cea de-a treia şedinţă de politică monetară din 2019, care va avea loc astăzi, analiştii Băncii Transilvania estimează că banca centrală va menţine dobânda-cheie la 2,5%. Totodată, ei apreciază că BNR va menţine la 8% nivelul ratelor

GSP LIVE // Camelia Bălțoi (30 de ani) a fost invitata lui Costin Ștucan la emisiunea din această dimineață. Frumoasa prezentatoare a știrilor TV Digi Sport și-a devoalat pasiunile, a povestit cum a ajuns să simpatizeze cu FCSB și a vorbit

Ceea ce pot și trebuie să iubesc nu va iubi Dumnezeu în locul meu. El o va face infinit. Dar persoanele pe care le pune în jurul meu, țara pe care o pune în jurul meu pentru a o face mai înfloritoare țin de mine, atât cât pot Părintele

Un biciclist de 17 ani a fost lovit, în această dimineață, în jurul orei 08.00, de o autospecială a Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU), care se afla în misiune. Accidentul a avut loc pe şoseaua Mihai Bravu, din sectorul 2 al

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu, a declarat, marţi, că în şedinţa de săptămâna aceasta a Guvernului va fi adoptată o ordonanţă de urgenţă care îi priveşte pe profesorii care au luat la concursul de titularizare note mai mari de

Am citit de atâtea ori Căldură Mare a lui Caragiale, filmul cu Radu Beligan şi Marin Moraru nu cred că poate fi uitat de cineva, ba ţin minte şi teatrul radiofonic. Şi am considerat întotdeauna celebrul dialog ca o ficţiune, o născocire

Pasajul rutier de la Drajna va intra în 2020 în faza de proiecţie şi execuţie, în următoarea lună urmând să fie realizat studiul de fezabilitate. Conform directorului SDN Călăraşi, Marian Ichim achiziţia pentru studiul de fezabilitate a

Fostul primar al Sectorului 2, Neculai Onţanu, a declarat, marţi, la Curtea Supremă că nu are resentimente faţă de denunţătorul său, Cristian Borcea, fost acţionar al echipei Dinamo, transportat luni seară la Spitalul Floreasca, chiar