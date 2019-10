Ca pe vremea lui Stalin: peste 140.000 de ruşi, strămutaţi de Moscova în Crimeea după anexarea din 2014 16.10.2019

16.10.2019 Ca pe vremea lui Stalin: peste 140.000 de ruşi, strămutaţi de Moscova în Crimeea după anexarea din 2014 Un raport al Biroului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR) arată că peste 140.000 de cetăţeni ruşi şi-au schimbat domiciliul din ţara lor în Crimeea într-un interval de patru ani, începând de la anexarea peninsulei de la



Un raport al Biroului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR) arată că peste 140.000 de cetăţeni ruşi şi-au schimbat domiciliul din ţara lor în Crimeea într-un interval de patru ani, începând de la anexarea peninsulei de la Marea Neagră în martie 2014 până la sfârşitul lui 2018.

