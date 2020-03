Business-uri care înfloresc în vremea coronavirusului: vânzările de bideuri, în creştere 15.03.2020

15.03.2020 Business-uri care înfloresc în vremea coronavirusului: vânzările de bideuri, în creştere Vânzările de bideuri au crescut după ce magazinele au fost golite de stocurile de hârtie igienică. Hârtia igienică a fost cumpărată în cantităţi mari de oamenii speriaţi de pandemia COVID-19, scrie



Business-uri care înfloresc în vremea coronavirusului: vânzările de bideuri, în creştere

Vânzările de bideuri au crescut după ce magazinele au fost golite de stocurile de hârtie igienică. Hârtia igienică a fost cumpărată în cantităţi mari de oamenii speriaţi de pandemia COVID-19, scrie Mediafax.

Business-uri care înfloresc în vremea coronavirusului: vânzările de bideuri, în creştere

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Accesul este interzis pe porţiunea dintre strada Poşta Veche şi strada Anul Revoluţiei 1848. Nu se ştie cât va dura restricţia de circulaţie. În ultimele zile, oraşul Galaţi a fost afectat de mai multe surpări, dintre care trei foarte grave.

Prinţul William a petrecut trei săptămâni în cadrul serviciilor secrete şi de securitate britanice, MI5, MI6 şi GCHQ, a anunţat

Un bărbat din Zlatna, judeţul Alba, în vârstă de 29 de ani, trimis în judecată pentru înşelăciune prin intermediul bursei de transport, a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare, sub

Senatorul PNL Alina Gorghiu cere Autorităţii Electorale Permanente (AEP) să suspende acordarea subvenţiilor către PSD, în contextul în care trezorierului social-democraţilor, Mircea Drăghici, a fost pus sub acuzare pentru

Un scut capabil să „orbească inamicul, să îl dezorienteze şi să îi provoace halucinaţii“ a fost dezvăluit de Ministerul rus al Apărării. Această armă de interferenţă optică vizuală, precum şi vehiculele de deminare şi blindate au

Protagoniştii din lupta pentru justiţie, de la Adina Florea la Augustin Lazăr, arată din ce în ce mai mult a ceea ce sunt. Cozi de

În urma victorie cu Atletico, Lionel Messi a devenit jucătorul cu cele mai multe victorii obţinute în prima liga din

Bicicletele şi trotinetele electrice, puse la dispoziţia timişorenilor gratuit de municipalitate, sunt puse la grea încercare de care nu ştiu să aibă grijă de

Doliu în lumea afacerilor! A murit Sorin Lefter, cunoscutul patron al uneia dintre primele firme de construcții apărute în Vrancea după decembrie 1989, societatea Lefter Construct. Firma a realizat

Am sentimentul ca in ultimii aproape 3 ani, de cand am scris opinia de mai jos, au aparut ceva muguri de politici publice durabile, chiar daca mai e mult pana la o schimbare completa – adica pana la a inlocui in totalitate formula din present in care

O cantitate moderată de alcool consumată zilnic poate creşte riscul de accident vascular cerebral, potrivit rezultatelor unui studiu făcut de o echipă de cercetători de la universităţile din Oxford, Marea Britanie, şi Beijing, China, informează

FCSB va juca luni, de la ora 21:00, cu Sepsi, în ultimul meci din etapa a 4-a din play-out. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și în direct pe TV Telekom Sport, LookTV și TV Digi Sport. La antrenamentul de azi și-a făcut apariția și

Reprezentanta României la Eurovision 2019, Ester Peony, a cântat sâmbătă seară, la cel mai mare eveniment pre-Eurovision din Europa. Ester a urcat pe scena Eurovision în concert din Amsterdam alături de aproape 30 dintre artiștii care vor

Clipe de groază pentru un tânăr în vârstă de 30 de ani, după ce a căzut pe șina de metrou. Incidentul s-a petrecut duminică, în jurul orei 13,45, în stația Ștefan cel Mare. Un bărbat a căzut duminică pe şina de metrou, iar la câteva

Serviciul 112 a preluat aproape 13 milioane de apleuri în 2018, conform datelor STS, însă mai mult de jumătate nu erau de competenţa serviciului, a anunţat, duminică, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă,

Scandal în showbiz între două dive foarte cunoscute în lumea showbizului. Este vorba despre Andreea Raicu şi Olivia Steer, soţia lui Andi Moisescu. Totul a început de la afirmaţiile Oliviei în legătură cu teoriile anti-vaccinare. Despre

47 de proiectile au fost descoperite duminică, 7 aprilie, într-o pădure din comuna Strunga, Iaşi. Echipajul pirotehnic din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi (ISU) a executat o misiuni de asanare în zona respectivă, care

Partidul preşedintelui turc Recep Tayyip Erdogan a anunţat că va cere renumărarea tuturor voturilor exprimate la Istanbul în alegerile locale de săptămâna trecută, pe care conform rezultatelor parţiale le-ar fi pierdut, relatează

După alegerile parlamentare, încheiate cu tensiuni între junta de la putere şi opoziţie, thailandezii se pregătesc de petrecere. După doi ani şi jumătate de aşteptare, urmaşul defunctului rege Rama al IX-lea preia într-un final

Duminica, 7 aprilie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 4 aprilie 2019, Loteria Romana a acordat 14.357 de castiguri, in valoare totala de 796.620,95