Business sportiv. Sportul în business. Daniel Ben Yehuda, CEO al hotelului de cinci stele Sheraton Bucureşti, aleargă de trei ori pe săptămână, activitate pe care o practică de mai bine de 10 ani 02.12.2022

02.12.2022 Business sportiv. Sportul în business. Daniel Ben Yehuda, CEO al hotelului de cinci stele Sheraton Bucureşti, aleargă de trei ori pe săptămână, activitate pe care o practică de mai bine de 10 ani Sportul reprezintă pentru Daniel Ben Yehuda o modalitate de-a se relaxa şi a se menţine sănătos, alergatul face parte de ani buni din rutina lui



Sportul reprezintă pentru Daniel Ben Yehuda o modalitate de-a se relaxa şi a se menţine sănătos, alergatul face parte de ani buni din rutina lui săptămânală.

Formaţiunea guvernamentală ungară Fidesz are un avans de cinci puncte în faţa opoziţiei unite, în cel mai recent sondaj de opinie, realizat de agenţia Median şi ale cărui rezultate au fost publicate miercuri în săptămânalul HVG, relatează

Cum se vede anul 2021 în piaţa de energie, în retail, pe piaţa imobiliară şi în zona de fuziuni şi

Danemarca, în prezent ţara din lume cu cele mai noi cazuri de COVID-19 în raport cu populaţia sa, a depăşit, miercuri, recordul absolut cu 23.228 de cazuri suplimentare în 24 de

Tudorel Ivan, edilul PSD al comunei Cîmpineanca a organizat petrecerea la un restaurant din Focşani, în seara de 28 spre 29

Israelul vrea să privatizeze integral serviciul naţional poştal printr-o combinaţie de oferte de acţiuni la Bursa din Tel Aviv şi alte măsuri, inclusiv o posibilă vânzare către o entitate privată, anunta

Preţurile apartamentelor din marile oraşe şi în special al celor din Bucureşti ar putea creşte accelerat în 2022 pe fondul reducerii ofertei din

Dacă mediul de afaceri şi-a făcut bugetul pentru 2022 încă înainte de venirea iernii, la începutul lunii decembrie 2021, din cauza turbulenţelor politice, bugetul de stat nu avea nici măcar o

Bundesliga și-a invitat fanii să voteze cele mai tari goluri reușite în anul calendaristic 2021. Topul e dominat de starul lui Dortmund, Erling Haaland, cu 3 reușite. Nu lipsește nici Lewandowski, „vârful” campioanei Bayern Munchen. Cele mai

Aproape 100.000 de angajaţi din România lucrează pe contracte de muncă „temporare“, arată datele Inspecţiei Muncii de la finalul lunii

Anul 2021 a fost unul greu pentru toți, afirmă Raed Arafat: „cu toții ne uităm la anul nou cu speranța și cu dorința ca provocările prin care am trecut să nu se mai repete, să fie un an frumos, un an al succesului și al

Târgurile internaţionale pentru industria agroalimentară sunt unica cale ca micii producători să vină în întâmpinarea cererii, în creştere, din străinătate pentru produsele româneşti, în special pentru cele tradiţionale şi certificate

Datele publicate de experții din vestul Europei sugerează că noua tulpină Omicron a COVID, mai contagioasă, produce forme blânde de boală în urma infectării, a explicat sâmbătă medicul de terapie intensivă Radu Ţincu, la Digi24, citat de

Din 2022, beneficiarii programului RESPECT vor primi un card care va fi alimentat cu opt tranşe a câte 50 de lei

Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină, susține că Africa este continentul cel mai avansat în lupta împotriva pandemiei, în condițiile în care cercetătorii de acolo au analizat și avertizat lumea despre variantele

Dinamo Kiev, formația antrenată de Mircea Lucescu (76 de ani), l-a cedat la Everton pe fundașul stânga Vitaliy Mykolenko (22 de ani). Suma de transfer este de 23.5 milioane de euro. Prima mutare financiară importantă din anul 2022 pentru

PSD s-a metamorfozat, pentru Klaus Iohannis, de la un partid care, „în ciuda încercărilor disperate de a-și cosmetiza imaginea, rămâne același partid nereformat și toxic”, la o formațiune care poate lua decizii mature în interesul

Ministrul Sorin Cîmpeanu spune că, în noaptea de Revelion, stă acasă și consumă mâncăruri tradiționale românești alături de familie și prieteni. Oficialul spune că „slăbiciunea” sa din meniul de Revelion este salata Boeuf, rețeta

Anul 2021 a fost cel mai bun an din istoria Bursei de Valori Bucureşti, atât prin prisma numărului de companii listate cu obligaţiuni şi acţiuni, cât şi prin atingerea unor noi maxime pe final de an, iar perspectivele pentru 2022 sunt

Trei persoane din Constanţa, printre care un copil de trei ani, au ajuns cu diverse arsuri la spital, în noaptea de Revelion, din cauza petardelor, a informat Serviciul de Ambulanţă Judeţean

Ciprian Tătăruşanu, portarul echipei de fotbal AC Milan, a fost testat pozitiv cu COVID, informează News.ro, care citează un comunicat al clubului italian de fotbal. Ciprian Tătăruşanu, în vârstă de 35 de ani, a fost testat acasă şi se află