Business sportiv. Doar 4.343 de absolvenţi au terminat licee cu program de educaţie fizică şi sport, nici măcar 1% din total 29.07.2022

29.07.2022 Business sportiv. Doar 4.343 de absolvenţi au terminat licee cu program de educaţie fizică şi sport, nici măcar 1% din total Doar 4.341 de absolvenţi de liceu, adică nici măcar 1% din totalul absolvenţilor de bacalaureat, au terminat cursurile unui liceu cu program de educaţie fizică şi sport în 2019, arată datele Institutului Naţional de



Business sportiv. Doar 4.343 de absolvenţi au terminat licee cu program de educaţie fizică şi sport, nici măcar 1% din total

Doar 4.341 de absolvenţi de liceu, adică nici măcar 1% din totalul absolvenţilor de bacalaureat, au terminat cursurile unui liceu cu program de educaţie fizică şi sport în 2019, arată datele Institutului Naţional de Statistică.

Business sportiv. Doar 4.343 de absolvenţi au terminat licee cu program de educaţie fizică şi sport, nici măcar 1% din total

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Premierul Florin Cîțu spune, după ce agenţia de rating Fitch a avertizat România, că reforma merge mai departe, veniturile la buget sunt mai mari, iar deficitul bugetar poate fi redus. „Le voi explica

Compania americană de biotehnologie Novavax a anunţat miercuri că a demarat un studiu incipient pentru a testa un vaccin combinat care să combată atât gripa, cât şi COVID-19, relatează

Podul pietonal din Parcul Uzinei, aflat în faţa turbinei electrice, a căpătat într-un timp foarte scurt un aspect civilizat. Vopsirea pasarelei s-a făcut printr-un proiect finanţat prin „Fondul pentru un viitor mai bun în

CFR Călători suplimentează cu vagoane trenurile care circulă spre Cluj-Napoca pe festivalul Untold. Este vorba despre unele dintre trenurile Interregio. În perioada 8-13 septembrie, trenurile IR 346/1539,

Preţul energiei electrice va continua să crească, dublându-se pentru clienţii anumitor furnizori, ceea ce îi poate aduce pe unii consumatori în imposibilitatea de a-şi plăti facturile, în ciuda ajutoarelor şi suplimentelor acordate de

6% din hotărârile pronunțate de instanțele judecătorești din România sunt erori judiciare, estima, într-un interviu din 2011, preşedintele de atunci al Consiliului Superior al Magistraturii, Horațius Dumbravă. Începând de azi, Libertatea vă

După 13 ani de exercitare a tutelei, Jamie Spears a cerut oficial, marți, anularea totală a acesteia asupra vieții și activității fiicei sale Britney Spears, scrie AFP. Vedeta pop se luptă de doi ani

Comerţul cu amănuntul şi vânzările de bunuri de larg consum (FMCG) din Europa va reveni pe creştere în 2021, după un an în care industria a fost zdruncinată din temelii de impactul Covid-19, arată raportul “Navigating the New Reality: Retail

Flavia Bălescu Coposu, sora politicianului român și, totodată, liderului opoziției din România postcomunistă, Corneliu Coposu, a încetat din viaţă la vârsta de 96 de

Doi profesori de la prestigiosul Colegiu Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuţi, judeţul Suceava, au fost depistaţi cu SARS-CoV-2, cu doar câteva zile înainte de debutul anului şcolar. Ei trebuie să stea în izolare 14

Noua listă a statelor/ teritoriilor de risc epidemiologic ridicat a fost adoptată joi, 9 septembrie în şedinţa Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU). În zona roşie sunt incluse, între altele, Bulgaria, Norvegia, Lituania,

Două femei au fost condmanate la Judecătoria Aiud pentru înşelăciune în dauna unei asociaţii de ajutor reciproc care oferă credite. Prejudiciul depăşeşte 70.000 de

Institutul Naţional de Statistică (INS1) a anunţat recent printr-un comunicat de presă că, în luna august 2021 comparativ cu luna iulie 2021, preţurile de consum au crescut cu 0,2%, tendinţă de creştere încă din luna decembrie 2020. Rata

Preşedintele SUA, Joseph Biden, a vorbit vineri, prin telefon, cu omologul său din China, Xi Jinping, cei doi lideri semnalând intenţiile de a evita transformarea competiţiei strategice într-un

Adela Popescu a anunțat că a intrat în izolare două săptămâni după ce a fost testată pozitiv la

La acţiune au participat jandarmi, specialişti de la Agenţia de Protecţia Mediului, poliţişti, voluntari S.V.S.U. Nistoreşti, angajaţi de la Primăria Nistoreşti, lucrători

Curtea de Apel a Mării Egee din Syros, Grecia, a respins extrădarea fugarului Dragoş Săvulescu, 47 de ani, în România şi l-a lăsat să plece în Italia, la Milano, potrivit unui comunicat de presă emis de omul de afaceri, prin intermediul unui

Tribunalul Constanţa a decis că suspende articolul din Hotărârea votată de consilierii judeţeni prin care elevilor nu li se asigura transport judeţean gratuit dacă CJ Constanţa nu primea banii de la bugetul de

Horoscop 11 septembrie 2021. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi. Horoscop Berbec – 11 septembrie

Marele actor Ion Caramitru va fi înmormântat azi, în cimitirul Bellu. Anunțul a fost făcut de Teatrul Național București, pe a cărui scena a făcut numeroase roluri memorabile, dar i-a fost și