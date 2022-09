Business sportiv. Compania din grupul Atlas care instalează corturi a încheiat un parteneriat cu Filbo, platformă de microfinanţare, pentru a veni în sprijinul micilor businessuri 23.09.2022

23.09.2022 Business sportiv. Compania din grupul Atlas care instalează corturi a încheiat un parteneriat cu Filbo, platformă de microfinanţare, pentru a veni în sprijinul micilor businessuri Corturi Atlas, parte din grupul Atlas Sport, a încheiat un parteneriat cu Filbo, o platformă de microfinanţare, pentru a veni în sprijinul micilor businessuri care doresc să îşi dezvolte businessul. Corturi Atlas a început cu instalarea



Business sportiv. Compania din grupul Atlas care instalează corturi a încheiat un parteneriat cu Filbo, platformă de microfinanţare, pentru a veni în sprijinul micilor businessuri

Corturi Atlas, parte din grupul Atlas Sport, a încheiat un parteneriat cu Filbo, o platformă de microfinanţare, pentru a veni în sprijinul micilor businessuri care doresc să îşi dezvolte businessul. Corturi Atlas a început cu instalarea corturilor pentru terenurile şi bazele sportive, însă ulterior şi-a extins activitatea şi în alte domenii precum agricultură, evenimente, industrial sau comerţ.

Business sportiv. Compania din grupul Atlas care instalează corturi a încheiat un parteneriat cu Filbo, platformă de microfinanţare, pentru a veni în sprijinul micilor businessuri

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Troia Premium Construct, o firmă de construcţii din Bucureşti, deţinută de doi antreprenori români, derulează investiţii în utilaje noi, deşi contextul de piaţă este unul dificil, după cum spun reprezentanţii

Moderna Inc a anunţat, luni, că vaccinul său anti-COVID-19 a generat un răspuns imunitar puternic şi că a fost în general bine tolerat la copiii cu vârste cuprinse între şase şi 11 ani. Moderna a […] The post Moderna anunţă că

Schimbarea de sezon aduce cu ea condiţii meteorologice instabile, cu schimbări bruşte ale temperaturii şi chiar ale stării de spirit. Acestea pot avea un impact negativ şi asupra organismului

Aflată la Cluj-Napoca, acolo unde urmează să debuteze la Transylvania Open, Simona Halep a luat decizia de a mai participa în acest an la un turneu, este vorba despre Upper Austria Ladies Linz, din Austria, care se va disputa între 6 și 12

Toamna deja și-a intrat în drepturi, iar tu privești în urmă cu dor la zilele călduroase de vară, însă și toamna există motive pentru care să te bucuri, peisajul cu nuanțe de roșu portocaliu, ce te determină să stai cât mai mult timp în

AUR a cerut, marţi, parlamentarilor PSD şi USR să nu accepte "un târg ruşinos cu trimişii lui Florin Cîţu, dacă vor încerca să-i corupă cu funcţii şi bani" pentru a vota un guvern

Fostul ministru al Sănătăţii Nelu Tătaru a admis la Digi24 că i s-a propus postul de ministru al Sănătății în guvernul pe care Nicolae Ciucă trebuie să îl formeze până pe 31 octombrie și a transmis pe Facebook că portofoliul de la

Pe 24 octombrie, Anda Călugăreanu ar fi împlinit vârsta de 75 de ani. Au trecut 30 de ani de când și-a pierdut mama, însă… Ioana Tufaru suferă și acum. Ioana Tufaru nu a trecut peste […] The post Ce a făcut Ioana Tufaru în ziua

Daca detii o afacere, probabil cea mai mare parte din zi o petreci la birou. Stiai insa faptul ca modul in care arata o astfel de incapere iti reduce sau creste productivitatea? In situatia in care detii un numar mare

Onix Asigurări este liderul seg­mentului asigurărilor de garanţii la finalul primului semestru (S1) din 2021, înregistrând o scădere uşoară de 3,4%, faţă de perioada similară a anu­lui trecut, până la un volum al pri­me­lor subscrise de

România se poate mândri cu momente importante din istoria sportului-alb: Novak Djokovici a câştigat, la Bucureşti, primul meci din carieră pe tabloul unui turneu ATP. Iar acum, noua senzaţie din tenisul feminin a reuşit o performanţă similară,

Toate paturile de Terapie Intensivă pentru bolnavii de COVID-19 sunt ocupate, miercuri, după ce ieri a fost anunțat un pat liber, transmite Grupul de Comunicare Strategică. Conform datelor existente

Antonia este una dintre cele mai frumoase și talentate artiste din România. Deşi o mare parte din oamenii care au auzit măcar o dată numele său o apreciază, există şi persoane care nu sunt de […] The post Antonia, criticată dur de fani.

Liderii Asociaţiei 15 Noiembrie 1987 au decis ca doi membri să alerge pe traseul pe care avea loc în fiecare an Crosul 15 Noiembrie, pentru ca tradiţia celei mai vechi competiţii de atletism din România să nu se piardă în această perioadă în

Senatorii au adoptat, astazi, cu majoritate de voturi (128), proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinţilor şi altor categorii de persoane în contextul

Redactorul-şef de la „Fanatik“, Cristi Coste, e jurnalistul care a semnat articolul care a făcut valuri în presa din România, în ultimele zile. Tot el a fost contactat de fostul internaţional, care a dorit să vorbească despre situaţia

La fiecare leu investit în educaţia unui copil, bugetul de stat câştigă 8 lei, arată rezultatele unui studiu realizat de firma de consultanţă Deloitte la cererea Fundaţiei World Vision România, organizaţie care derulează programe de educaţie

Uniunea Europeană şi Moldova au desfăşurat joi, 28 octombrie, cea de-a şasea şedinţă a Consiliului de Asociere în temeiul Acordului de Asociere

La Transylvania Open (25-31 octombrie), dialogurile purtate cu puştoaica de 18 de ani, la finalul partidelor, au devenit la fel de aşteptate ca meciurile pe care le joacă în cadrul

Raluka, jurata de la Superstar se află de ieri, în Turcia. Vedeta Pro Tv a plecat în Istanbul însoțită de mama sa și Ensar Duman, consilier medical. Din câte se pare, mama artistei întâmpină unele […] The post Raluka, călătorie