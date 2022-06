Business Internaţional. Indicele american S&P 500 intră în teritoriul bear, cu un minus de peste 20% de la maximul din ianuarie. Scăderi pe linie pe bursele europene 14.06.2022

14.06.2022 Business Internaţional. Indicele american S&P 500 intră în teritoriul bear, cu un minus de peste 20% de la maximul din ianuarie. Scăderi pe linie pe bursele europene Acţiunile americane au deschis sesiunea de tranzacţionare de luni cu scăderi abrupte care au împins indicele S&P 500 în teritoriul bear, caracterizat printr-o scădere de 20% sau mai mult de la cel mai recent maxim, în contextul în care



Business Internaţional. Indicele american S&P 500 intră în teritoriul bear, cu un minus de peste 20% de la maximul din ianuarie. Scăderi pe linie pe bursele europene

Acţiunile americane au deschis sesiunea de tranzacţionare de luni cu scăderi abrupte care au împins indicele S&P 500 în teritoriul bear, caracterizat printr-o scădere de 20% sau mai mult de la cel mai recent maxim, în contextul în care investitorii se tem de perspectiva unor creşteri suplimentare ale dobânzilor din partea Rezervei Federale, banca centrală americană, potrivit informaţiilor agregate de ZF.

Business Internaţional. Indicele american S&P 500 intră în teritoriul bear, cu un minus de peste 20% de la maximul din ianuarie. Scăderi pe linie pe bursele europene

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Metode de slăbit şi, mai ales, metode de slăbit rapid, găsim cu sutele, la o simplă căutare pe Google. Însă, de regulă, cele care promit o pierdere rapidă şi masivă în greutate nu-şi menţin rezultatele pe termen lung. Singura reţetă

Legea care le dă dreptul celor care se vaccinează împotriva COVID-19 să beneficieze, la cerere, de câte o zi liberă plătită pentru fiecare doză de vaccin făcută, a intrat în vigoare de vineri, 30 iulie, arată EuropaFM. Legea 221/202

Potrivit informațiilor oferite de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19, 15.863 de persoane au fost vaccinate împotriva COVID-19 în ultimele 24 de ore. Numărul este în uşoară creștere față de

Un localnic din comuna Pielești a găsit, în mai 2020, peste 100 de monede romane şi podoabe de argint, vechi de aproape 2.300 de ani, îngropate într-o oală, în timp ce săpa pentru a-și face o piscină, a anunțat, vineri, preşedintele

Indicatorul de încredere al CFA România, asociaţia analiştilor financiari, a continuat să crească în iunie şi a ajuns aproape de maximul

Într-un demers realizat de ZF prin solicitări la peste 10 administraţii locale mari din România reiese că costul per capita pentru strângerea gunoiului menajer pentru persoanele fizice şi salubrizarea străzilor este de aproape 500 de lei pe an

Un incendiu de amploare a izbucnit, sâmbătă seara, la groapa de gunoi din Arad, informează publicaţia locală Special Arad. Potrivi ISU, a fost emis un mesaj Ro Alert pentru localitățile de pe direcția de propagare a fumului. ISU Arad anunţă

Jandarmii au intervenit sâmbătă dimineața în localitatea Lungeni, județul Suceava, după ce un localnic a reclamat faptul că un urs i-a omorât două oi. Potrivit IJJ Suceava, un bărbat din

La o zi după atingerea pragului de cinci milioane de persoane vaccinate anti-COVID, România înregistrează cel mai slab bilanţ al vaccinării din ultimele luni. Doar 7.330 de persoane au fost imunizate în ultimele 24 de ore, arată datele publicate

Echipa feminină de tenis de masă a României, alcătuită din Bernadette Szocs, Elisabeta Samara și Daniela Dodean au învins duminică dimineață echipa națională a Egiptului, în optimile de finală

Un jandarm din cadrul Inspectoratului Judeţean Teleorman a găsit duminică după-amiază un copil de 7 ani care s-a rătăcit de părinţi în stațiunea Mamaia. Aflat în concediu, ofițerul a observat că băiatul era singur și dezorientat și a

Mahle Componente de Motor, subsidiara locală a grupului german Mahle cu vânzări globale de 9,8 mld. euro, a raportat pentru 2020 o cifră de afaceri de aproximativ 560,3 mil. lei (116,3 mil. euro), în creştere cu 13% faţă de anul anterior, când

Faptul că toate cele 3 formații românești din Conference League s-au văzut eliminate din turul 2 a întărit impresia că fotbalul românesc se află la pământ. Mai jos ca oricând. De-a lungul anilor, e drept, s-au mai consemnat accidente

Roxana Ana, director de marke­ting al Velvet Winery, un concept de cramă tip boutique, situată în regiunea viticolă Dealu Mare, podgoria Tohani, spune că iubitorii de vin nu îşi mai doresc doar să comande sau să cumpere dintr-un magazin fizic o

GIgi Becali l-a exclus pe Andrei Vlad din lotul pentru UTA - FCSB, dar nu a fost inspirat. Cătălin Straton, titular din poartă, a încasat un gol curios în minutul 20. UTA - FCSB e liveTEXT AICI de la ora 22:00 UTA a arătat bine în prima

Pe 4 august, adică în două zile, se va împlini un an de la moartea interlopul Emi Pian. Chiar și acum, apropiații vin regulat să îi viziteze mormântul, care este păzit non-stop. Celebrul interlop este […] The post La un an de la moartea

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis că, în urma demersurilor făcute de Ambasada României la Muscat, autorităţile omaneze au confirmat decesul unui cetăţean român aflat la bordul navei "Mercer Street", precizând că natura exactă a

Clubul italian Juventus Torino a anunțat luni seara că a semnat un nou contract cu Giorgio Chiellini, valabil pentru 2 sezoane, până în vara anului 2023. Chiellini va împlini în curând 37 de ani, el evoluând

ADA Fabrica de Mobilă, unul dintre cei mai mari zece producători de mobilă de pe plan local, a ra­portat pentru 2020 o cifră de afaceri de 183,4 mil. lei (38 mil. euro), în creştere cu aproximativ 1% faţă de anul anterior, conform calculelor ZF

Sportivii români intră, joi, în cea de-a 13-a zi de competiții din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo. România va fi reprezentată pe 5 august în proba feminină la săritura în înălțime și la lupte libere, 53 kg feminin. Programul