Business internaţional. Încep restructurările la Renault: acţiunile se apreciază cu peste 5% pe bursa de la Paris după ce CEO-ul Thierry Bollore a fost demis de boardul companiei. Clotilde Delbos, director financiar al Renault, va ocupa funcţia de 14.10.2019

14.10.2019 Business internaţional. Încep restructurările la Renault: acţiunile se apreciază cu peste 5% pe bursa de la Paris după ce CEO-ul Thierry Bollore a fost demis de boardul companiei. Clotilde Delbos, director financiar al Renault, va ocupa funcţia de Acţiunile Renault (simbol bursier - RENA) s-au apreciat vineri la Bursa de la Paris cu peste 5% după ce CEO-ul Thierry Bollore a fost demis din funcţia de director executiv al companiei cu 15,4 mld. dolari capitalizare, potrivit Market



Acţiunile Renault (simbol bursier - RENA) s-au apreciat vineri la Bursa de la Paris cu peste 5% după ce CEO-ul Thierry Bollore a fost demis din funcţia de director executiv al companiei cu 15,4 mld. dolari capitalizare, potrivit Market Watch.

Un tânăr în vârstă de 23 de ani, din comuna Ulmi, s-a ales cu dosar penal pentru conducerea unui autoturism sub influenţa drogurilor. Acesta a fost prins de poliţiştii din Târgovişte în urma unui control de

Procurorii anticorupţie, în comun cu ofiţerii Serviciului Protecţie Internă şi anticorupţie al MAI, au reţinut doi ofiţeri de patrulare luni, 25 martie, după ce au efectuat anumite acţiuni în cadrul Inspectoratului de Poliţie

Poliţiştii ialomieni acţionează periodic pentru combatererea faptelor ilegale asociate din pescuitul ilegal. Astfel, în perioada 22 – 24 martie, în timpul raziei, oaemnii legii au depistat pe raza comunei Stelnica un bărbat de 43 de ani, care

Patru din 10 români consumă apă neverificată. Cel puţin aşa arată cel mai recent studiu făcut de Asociaţia Pro Consumatori care atrage atenţia că buletinele de analiză a apei nu sunt afişate zilnic, aşa cum ar fi

Mai multi tineri din Iaşi au fost condamnaţi definitiv pentru trafic de droguri ei fiind acuzaţi că au adus canabis din Spania şi l-au vândut în ţara

Cum au devenit infractoare nişte fete strânse cu uşa de situaţia lor materială, dar mai ales cum s-a pus la cârma afacerii cu prostituate o femeie cumsecade ca Dorina, eroina piesei „Noii infractori“, aflăm din spectacolul montat la Teatrul

Bărbatul este cercetat pentru săvârşirea a două infracţiuni de ultraj. Pe numele acestuia a fost dispusă măsura arestului la

Pescarii nu mai au dreptul să captureze scrumbie, începând de marţi, pe Dunăre şi braţele fluviului până la ceatal Chilia, conform Ordinului privind prohibiţia pescuitului în acest an emis de

Jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu a abandonat luni în optimile de finală ale turneului feminin de tenis de la Miami (Florida), competiţie de categoria WTA Premier Mandatory, dotată

Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, şi cel al Energiei, Anton Anton, s-au contrazis în aceeaşi conferinţă pe tema modificărilor OUG 114 pe partea de energie, Teodorovici susţinând că a primit de

Plajele cipriote, mereu însorite, sunt numai bune pentru o vacanţă perfectă, de primăvara până toamna târziu. Chiar dacă destinaţia este mai scumpă decât acum zece ani, resorturile de la malul mării

Clubul de fotbal Dinamo a anunţat, marţi, pe site-ul său oficial, rezilierea contractului cu Jordan Mustoe, fundaş englez transferat de gruparea bucureşteană la 16 ianuarie. "FC Dinamo Bucureşti anunţă

Afacerile din industria hotelieră românească au ajuns la 1,2 mld. euro în

Selecţionerul Ucrainei, Andrei Șevcenko, s-a întâlnit la Kiev cu puştiul kazah venit, în scaunul cu rotile, de la 4.000 km depărtare pentru a-şi cunoaşte idolul. Autogolul cu care Ucraina a învins luni, în prelungiri,

Ceai din frunze de nuc. Infuzia din frunze nuc are multiple întrebuinţări terapeutice. Citește mai

Un bărbat arestat preventiv sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă de omor a murit, marţi dimineaţă, în camera Centrului de Reţinere şi Arestare nr. 1, a anunţat Poliţia Capitalei. Citește mai

Altex are un puternic magazin online cu o multime de promotii interesante pentru categorii de produse diverse si foarte diferite. Am aruncat o privire printre acestea si am selectat cele mai importante promotii ale saptamanii. Citește mai

Președintele Iohannis nu precupețește niciun efort pentru a ataca partidul de guvernământ. Astăzi, Forumul Global "Drepturile Omului și o Lume fără Tutun" a fost rampa de lansare a rachetelor prezidențiale către

Zece boxe vor fi amplasate în jurul noii fântâni arteziene muzicale din Hunedoara, iar oamenii care ajung în zonă vor fi întâmpinaţi cu muzica Shakirei şi a lui Andre

Analistul politic Dionis Cenuşă consideră că propunerea Blocului politic ACUM, privind propunerea de a-i avea pe Maia Sandu în calitate de prim-ministru si pe Andrei Nastase ca preşedinte al Parlamentului „constituie cumva o consecinţă logică