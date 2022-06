Business Internaţional. Acţiunile companiilor energetice domină lista câştigătorilor incluşi în indicele S&P 500: preţul petrolului, aproape de nivelurile din 2008 02.06.2022

În timp ce indicele american S&P 500 se chinuie să treacă peste pierderea de circa 14% din 2022, sectorul energetic se îndreaptă către noi maxime.

Listările pe bursele europene au totalizat 44,6 miliarde de euro printr-un număr de 223 de oferte publice iniţiale în primele şase luni ale anului, ajungându-se la cea mai aglomerată perioadă din istoria recentă a pieţelor de capital ale

Astăzi, vremea va deveni în general instabilă. În sud-vestul, vestul, centrul, nordul şi nord-estul ţării, precum şi la munte, iar seara izolat şi în restul teritoriului, vor fi înnorări temporar accentuate, averse ce vor avea mai ales

Ministrul Sănătăţii, Ioana Mihăilă, a declarat marţi, în Parlament, că nu poate da o dată exactă referitoare la când va apărea valul patru al pandemiei în România, însă din situația epidemiologică prezentată de alte țări,

Datele la jumătatea anului arată că suntem într-o uşoară creştere faţă de anul trecut, ceea ce înseamnă un rezultat foarte bun, având în vedere faptul că facem comparaţie între un an normal şi 2020, un an în care am înregistrat

Când îţi propui să cumperi un anumit produs, încerci să găseşti, de regulă, cel mai bun preţ. Trebuie să ştii că există şi metode simple, dar eficiente, care te scapă de stresul căutărilor istovitoare. Platformele de comparare te ajută

Aeronava Wizz Air care trebuia să decoleze și avea pasageri la bord a lovit cu aripa o scară mobilă care era pe pistă, potrivit Antena 3. UPDATE, ora 21:00 Incidentul în care a fost implicat avionul Wizz Air a avut loc pe aeroportul din Basel,

Miliardarul Jeff Bezos, cel mai bogat om din lume, a călătorit marți până la limita spațiului, într-o plimbare supersonică de 11 minute, la bordul sistemului de rachete și capsule dezvoltat de compania sa, Blue Origin. În scurta lor

Mult așteptatele Jocuri Olimpice, amânate de anul trecut, vor debuta în cele din urmă pe 23 iulie într-o atmosferă ostilă, departe de tradiționalul spirit olimpic, al apropierii sportivilor, al comunicării,

După ce a pierdut primele două meciuri la startul finalei NBA, Milwaukee Bucks a învins-o de patru ori la rând pe Phoenix Suns. Ultima oară, decisiv, azi-noapte: 105-98, la Milwaukee. După fix 50 de ani, Milwaukee Bucks e din nou în vârf, cea mai

Magistrala Bucureşti - Constanţa este blocată miercuri pe ambele sensuri după ce cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat. Trenurile de călători dinspre Constanţa au deja întârzieri de o oră, conform tabelei de sosiri din Gara de Nord

Schimbările climatice se plasează pe primul loc în lista riscurilor pe termen lung pentru bănci. Riscurile de creditare și de securitate cibernetică sunt principalele aspecte care îi preocupă pe responsabilii

Dureri de cap, secreții nazale, strănuturi, gât iritat sau pierderea mirosului – acestea sunt principalele cinci simptome pe care le resimt persoanele care dezvoltă Covid-19 deși au fost vaccinate, potrivit unui studiu realizat de ZOE Covid

O curte de justiţie din Hong Kong a condamnat joi la închisoare şapte bărbaţi pentru rolul lor într-un atac asupra demonstranţilor pro-democraţie şi reporterilor, în 2019, informează

Cu Dennis Man (22 de ani) titular, Parma a fost învinsă de VfL Bochum într-un meci amical, scor 0-1. În primul meci amical al verii, trupa gialloblu a cedat în fața VfL Bochum, nou-promovată în Bundesliga. Dennis Man a început ca titular în

Primele estimări arată că producţia de grâu ar putea ajunge la un nivel record de 12 milioane de tone, adică 2,3 miliarde de euro, cu randamente mari în vestul ţării şi cu producţii bune în

Carrion Expedition, com­pa­nia de transport marfă din Cluj-Napoca cu acţionariat spa­niol, a raportat pentru 2020 o cifră de afaceri de 467,7 mil. lei (97 mil. euro), în scădere cu 35% faţă de anul anterior, când tran­spor­tatorul a avut

FCSB va juca joi, 22 iulie, cu Shakhter Karagandy, pe Arena Națională, de la ora

Constructorul Wincon din Cluj-Napoca, deţinut de fraţii Bogdan şi Werner Irsik, ridică un depozit în localitatea Călan din judeţul

Din cele 9 bărci calificate la Tokyo, două intră în concurs vineri, la Tokyo. Simona Radiș și Ancuța Bodnar, fetele din dublu vâsle, sunt cotate cu prima șansă la aur Vineri dimineață, devreme, la ora 4:50 acasă, primul echipaj de canotaj

În speranţa de a afla înţelesul cititorilor posibili ai tabletei de astăzi, mă simt îndemnat să le ofer în sprijinul acestui înţeles un argument