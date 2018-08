Bursa românească se apropie de încheierea verii în teritoriul pozitiv: BET-ul a crescut cu 2,48%; BET-FI-ul cu 4,1% 29.08.2018

La câteva şedinţe de tranzacţionare distanţă de încheierea sezonului estival, bursa românească afişează o performanţă pozitivă. Astfel, de la sfârşitul lunii mai şi până în prezent, indicele BET, referinţa bursei bucureştene, a crescut cu aproximativ 2,5%, până la un nivel de aproape 8.300 puncte.

