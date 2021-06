Bursa de Valori Bucureşti a închis pe verde şedinţa de luni 29.06.2021

Bursa de Valori Bucureşti a închis în creştere pe toţi indicii şedinţa de luni, cu o valoare a tranzacţiilor de 57,373 milioane de lei (11,647 milioane de euro). Indicele principal BET s-a apreciat cu 0,78%,...

Lidera PNL Bucureşti, Violeta Alexandru a făcut anunţul, sâmbătă, într-o conferinţă de presă. Motivul pentru care Primarul Capitalei este chemat în instanţă este faptul că se blochează, intenţionat, în CGMB, votul pentru trei noi

Bilanţul total al persoanelor confirmate în România cu noul coronavirus a ajuns, diuminică, la 44.798 de cazuri, după ce în ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 1120 de noi îmbolnăviri. În acelaşi timp sunt înregistrate 2.187 de decese,

John Colletti, un american în vârstă de 55 de ani din Detroit, este acuzat de procurori că ar fi reușit să fure peste 100.000 de dolari de la cazinouri din Michigan și Kansas, folosind mască de latex, permise de conducere contrafăcute și

Horoscopul zilei de 27 iulie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru

Campionatul de fotbal al Chinei s-a reluat sâmbătă după o întrerupere de cinci luni datorată pandemiei de coronavirus, aducându-se un omagiu victimelor în cadrul unui minut de reculegere, relatează Agerpres, citând AFP. Cu capul plecat,

Dinamo se află într-o situație dificilă, fiind pe loc retrogradabil și cu 21 de cazuri de COVID-19, dar ar putea primi o veste bună din partea spaniolilor care vor să o cumpere de la Ionuț Negoiță. Șanse mari ca Dinamo să se vândă în

Juventus a învins duminică Sampdoria, scor 2-0 și a câștigat matematic al 36-lea trofeu în Serie A, al 9-lea consecutiv. Cristiano Ronaldo și Bernadeschi au marcat golurile campioanei Italiei, portughezul ratând și un penalty în finalul

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a demarat o anchetă şi face verificări la Jandarmeria Română, după ce în spaţiul public a apărut informaţia potrivit căreia şeful instituţiei, colonelul

Professional Pharma Line, un lanţ de farmacii de 22 de unităţi în judeţul Prahova, dar cu prezenţă şi în Dâmboviţa, a ajuns la 87,6 mil. lei în 2019, în creştere cu 14% faţă de anul

Prim-vicepreşedintele PNL, europarlamentarul Rareş Bogdan, susţine că liberalii au făcut destul de multe concesii în negocierile cu USR-PLUS pentru candidaţii la primăriile de sector din Bucureşti, iar USR vine cu noi pretenţii, scrie

Ultimii patru kilometri spre Sarmizegetusa Regia sunt cel spectaculos tronson ai şoselei din Munţii Orăştiei, iar tot mai mulţi turişti preferă să îi parcurgă pe

CFR Cluj se gândește să dea în judecată clinica „Regina Maria”, după ce 16 persoane din club au fost testate pozitiv cu noul coronavirus, în preajma meciului cu FCSB din urmă cu mai bine de o săptămână. Demersul a fost amintit și de

Paulo Dybala a suferit o întindere a dreptului femural al coapsei stângi în meciul împotriva Sampdoriei, scor 2-0, şi va lipsi minimum zece zile. La limită pentru returul "optimilor" Ligii Campionilor. "Alarmă Champions! Dybala în mare pericol

Epidemia de coronavirus continuă să fac ravagii la nivel global. Până în prezent au fost înregistrate foarte multe victime, iar numărul celor infectați depășește 16 milioane. De-a lungul tipului s-a constatat că virusul are diferite simptome

Tehnologia 5G a devenit un subiect despre care se pronunţă şi la care pare că se pricepe toată lumea, ca la fotbal şi politică, a declarat în cadrul videoconferinţei „Ce planuri are România cu tehnologia 5G?“ Eduard Lovin, vicepreşedinte

La începutul acestei săptămâni, aurul a atins noi preţuri record ca urmare a faptului că îngrijorările legate de statisticile referitoare la pandemie precum şi tensiunile dintre SUA şi China au pus presiune asupra sentimentului investitorilor,

Canalul de televiziune american HBO se pregăteşte să filmeze un serial în format limitat despre cursa mondială pentru obţinerea unui vaccin împotriva COVID-19, care va fi o adaptare a cărţii “The First Shot”, ce încă nu a fost

Berbec Te gândești din ce în ce mai mult la viitor. Vrei să începi o afacere și să muncești doar pentru tine de acum înainte. Încearcă să nu te lași descurajat, chiar dacă îți vor apărea în cale o

„Joi avem un Comitet Executiv Național, în care se vor lua mai multe decizii importante la nivelul țării, inclusiv pentru București”, a precizat primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Aceasta a

Riot Coreea va face un un reality show ca să descopere viitoarele staruri din League of Legends. LoL THE NEXT este show-ul organizat de cei de la Riot Coreea, care va rula pe canalul de Twitch LCK. Emisiunea va avea toate componentele unui reality show,