Bursa de la Bucureşti deschide noul an pe plus, după ce a închis 2019 un un avans anual de 35% 03.01.2020

03.01.2020 Bursa de la Bucureşti deschide noul an pe plus, după ce a închis 2019 un un avans anual de 35% Bursa de la Bucureşti a deschis prima şedinţă de tranzacţionare din 2020 pe plus, indicele principal al pieţei, BET, urcând cu 0,13% la ora 10.35, la 9.992 de puncte, faţă de maximul istoric de 10.857 puncte, înregistrat în decembrie



Bursa de la Bucureşti a deschis prima şedinţă de tranzacţionare din 2020 pe plus, indicele principal al pieţei, BET, urcând cu 0,13% la ora 10.35, la 9.992 de puncte, faţă de maximul istoric de 10.857 puncte, înregistrat în decembrie 2007.

