Bursa de la Bucureşti ajunge în top 10 în Europa după unul dintre cele mai dificile semestre pentru bursele europene, dar pe scădere. Segmentul de acţiuni listate la BVB a cunoscut creşteri de peste 5% în S1/2020 20.07.2020

20.07.2020 Bursa de la Bucureşti ajunge în top 10 în Europa după unul dintre cele mai dificile semestre pentru bursele europene, dar pe scădere. Segmentul de acţiuni listate la BVB a cunoscut creşteri de peste 5% în S1/2020 Bursa românească a ocupat locul al nouălea la nivelul Uniunii Europene în funcţie de evoluţia principalilor indici ai pieţelor de capital în primele şase luni ale anului, cu o dinamică negativă de 13,2%, în contextul în care doar Danemarca



Bursa de la Bucureşti ajunge în top 10 în Europa după unul dintre cele mai dificile semestre pentru bursele europene, dar pe scădere. Segmentul de acţiuni listate la BVB a cunoscut creşteri de peste 5% în S1/2020

Bursa românească a ocupat locul al nouălea la nivelul Uniunii Europene în funcţie de evoluţia principalilor indici ai pieţelor de capital în primele şase luni ale anului, cu o dinamică negativă de 13,2%, în contextul în care doar Danemarca (plus 9,4%) şi Letonia (plus 1,6%) au fost singurele care au înregistrat creşteri.

Bursa de la Bucureşti ajunge în top 10 în Europa după unul dintre cele mai dificile semestre pentru bursele europene, dar pe scădere. Segmentul de acţiuni listate la BVB a cunoscut creşteri de peste 5% în S1/2020

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Jucătorii echipei FC Viitorul au primit trofeul Supercupa României, de la directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiţă, sâmbătă, după meciul cu CFR Cluj, scor 1-0, de la

FC Viitorul, formaţie pregătită de Gică Hagi, a câştigat Supercupa României, scor 1-0, în faţa campioanei CFR Cluj. Ianis Hagi nu a fost folosit. Citește mai

După relația eșuată cu Bianca, Alex Bobicioiu a revenit în casa de la “Puterea Dragostei”, show difuzat de Kanal D. În prezent, tânărul nu are nicio legătură amoroasă. Este, însă, super atras de Loredana Chivu, pe care o urmărește și

Anna Lesko este o femeie cu sex appeal, iar asta se observă cu ochiul liber doar din imaginile pe care le posteazaă pe rețelele de socializare și nu numai. Cântăreața adoră să pozeze constant în ipostaze sexy, iar vara este anotimpul potrivit

Iulian Ştefan Obreja a murit joi, 4 iulie, chiar sub ochii tatălui său, în timp ce muncea pe un câmp în localitatea italiană

Cristian Socol, unul dintre arhitecții programului de guvernare PSD, a anunțat, duminică seara, pe contul său de Facebook că statul ar putea plăti vouchere de 10 lei pentru fiecare zi pe care un elev o petrece la școală. Profesorul de la ASE,

Trei persoane, printre care doi copii, au fost rănite, duminică seara, în urma unei coliziuni în lanţ între patru autoturisme, pe podul din Năvodari, maşinile circulând dinspre Constanţa către Lumina,

Simona Halep (27 de ani, 7 WTA) luptă azi pentru un loc în sferturile de finală cu Cori Gauff, 15 ani, 313 WTA, într-un peisaj în care jucătoarele tinere încep să-și facă din nou loc în fazele de sus ale turneelor de

LIVE STREAM ONLINE Simona Halep – Cori Gauff, în optimi, Wimbledon 2019. Simona Halep (7 WTA, 27 de ani) o va întâlni, luni, după ora 16:30, pe Cori Gauff (313 WTA, 15 ani), în optimile de finală ale turneului de Mare Șlem de la Wimbledon.

Creatorul filmului The Mask (Masca) și fondatorul Dark Comics, Mike Richardson, susține că personajul cu fața verde ar putea reveni pe marele ecran – dar de data aceasta va fi o femeie. Citește mai

Eugen Neagoe, antrenorul lui Dinamo, consideră că Ricardo Piscitelli și Cătălin Straton sunt apropiați valoric așa că înclină să-l titularizeze în etapa inaugurală a noului sezon, cu Viitorul, pe român fiindcă acesta a prins

Liderul WTA, australianca Ashleigh Barty, principala favorită, a fost eliminată surprinzător, luni, în optimile turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Şlem al anului, după ce a pierdut în trei seturi,

Rata de promovare a examenului de bacalaureat a fost de 67,2% în sesiunea iulie 2019 (înainte de contestaţii), procent care îi include şi pe absolvenţii de liceu din generaţiile anterioare. Procentul este similar cu cel înregistrat în ultimii

<h2>Altex – Telefoane, tablete si accesorii</h2> <p>Urmatoarea cea mai populara si apreciata categoria de produse de la Altex din aceasta promotie e cea de telefoane, tablete si alte accesorii. Citește mai

Simona Halep (7 WTA) şi-a egalat cel mai bun rezultat la Wimbledon, atingerea semifinalelor, şi inclusiv ea simte că un triumf uriaş pe iarbă e tot mai

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe încă face transferuri, deși mai sunt câteva zile până la startul Ligii 1. Covăsnenii au ajuns azi la un acord cu fundaşul dreapta bulgar Radoslav Dimitrov, care a jucat ultima dată la CSU

Un videoclip făcut public de PETA (n.r - People for the Ethical Treatment of Animals, o organizaţie pentru drepturile animalelor, cu sediul în Norfolk, Virginia) arată la ce chinuri sunt supuşi măgarii şi catârii de pe idilica insulă grecească

Instanţa americană a decis că preşedintele american Donald Trump a încălcat Constituţia în momentul în care a blocat mai multe persoane pe contul său de Twitter, după ce utilizatorii reţelei de socializare l-au criticat sau ironizat, scrie

Alexandru Anghel, care va face echipă împreună cu celebra sa soră, Monica Anghel, în cel de-al 14-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva!, în această toamnă, la Antena 1, a devenit din nou tată. De

Oamenii de știință au descoperit un nou tip de celulă a creierului, care este unică pentru ființele umane. Această descoperire ne arată că încă nu știm multe despre cel mai avansat „sistem" de pe Pământ -