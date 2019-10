BULGARIA - ANGLIA 0-6 // VIDEO Legenda Hristo Stoichkov, în lacrimi! Cere pedeapsa MAXIMĂ pentru comportamentul reprobabil al fanilor bulgari! 17.10.2019

17.10.2019 BULGARIA - ANGLIA 0-6 // VIDEO Legenda Hristo Stoichkov, în lacrimi! Cere pedeapsa MAXIMĂ pentru comportamentul reprobabil al fanilor bulgari! Fostul internațional Hristo Stoichkov (53 de ani) a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre scandările rasiste și saluturile naziste ale compatriaților săi din timpul meciului Bulgaria - Anglia (scor 0-6), din preliminariile Campionatului



Fostul internațional Hristo Stoichkov (53 de ani) a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre scandările rasiste și saluturile naziste ale compatriaților săi din timpul meciului Bulgaria - Anglia (scor 0-6), din preliminariile Campionatului European 2020. Într-o apariție televizată la TUDN, Stoichkov nu și-a putut stăpâni emoțiile în momentul în care a atins delicatul subiect cu privire la comportamentul rasist al fanilor bulgari. ...

