Bucurie mare pentru Cristiano Ronaldo! Celebrul fotbalist va deveni tătic pentru a cincea oară. Iubita lui este însărcinată cu gemeni 28.10.2021

28.10.2021 Bucurie mare pentru Cristiano Ronaldo! Celebrul fotbalist va deveni tătic pentru a cincea oară. Iubita lui este însărcinată cu gemeni Bucurie mare pentru Cristiano Ronaldo. Faimosul jucător de fotbal și partenera sa de viață, Georgina Rodrigurez, vor deveni din nou părinți. Vestea cea mare a fost dată de cei doi pe reţelele de socializare. Cristiano […] The post Bucurie



Bucurie mare pentru Cristiano Ronaldo! Celebrul fotbalist va deveni tătic pentru a cincea oară. Iubita lui este însărcinată cu gemeni

Bucurie mare pentru Cristiano Ronaldo. Faimosul jucător de fotbal și partenera sa de viață, Georgina Rodrigurez, vor deveni din nou părinți. Vestea cea mare a fost dată de cei doi pe reţelele de socializare. Cristiano […] The post Bucurie mare pentru Cristiano Ronaldo! Celebrul fotbalist va deveni tătic pentru a cincea oară. Iubita lui este însărcinată cu gemeni appeared first on Cancan.

Bucurie mare pentru Cristiano Ronaldo! Celebrul fotbalist va deveni tătic pentru a cincea oară. Iubita lui este însărcinată cu gemeni

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Statele Unite ale Americii (SUA) au raportat, miercuri, peste 3.000 de morți din cauza COVID-19 în 24 de ore și peste 220.000 de infectări cu SARS-CoV-2. Nivelul înregistrat este aproape un record, relatează Agerpres. Autoritățile sanitare din

Black Friday s-a încheiat, dar dacă aţi pierdut acele oferte, puteţi să vă bucuraţi de toate bucuriile pe care vi le va aduce luna cadourilor. Este decembrie şi promoţiile de la sfârşitul anului din cadrul magazinului online G2deal.com abia au

Vladimir Cohn, fost acţionar la Dina­mo şi unul dintre cei mai cunos­cuţi antreprenori români, susţine că nu vede o scădere majoră a economiei, luând ca puncte de reper faptul că ma­ga­zinele şi mallurile sunt pline - încă de la

Fatma Akyuz a contractat noul coronavirus când s-a întors în satul ei, Artvin, după ce a stat o vreme împreună cu copiii ei în Bursa. În mod incredibil, femeia a rămas în spital o singură zi, apoi a fost externată la cerere și a răspuns

O instanță din Milano, Italia, a menținut condamnarea fotbalistului Robinho la nouă ani de închisoare pentru viol. Decizia poate fi contestată în apel, anunță football-italia.net, citat de HotNews.ro. Faptele pentru care a fost condamnat

Berbec În acest weekend, preferi să petreci cât mai mult timp singur pentru a putea să te gândești la lucrurile pe care le ai de făcut, dar și pentru a analiza mai bine persoanele cu care alegi să-ți

AstraZeneca a anunțat vineri că va testa combinarea vaccinului său contra COVID-19 cu cel rusesc, Sputnik V, o decizie despre care savanții ruși spun că va crește mult eficacitatea produsului, transmite Reuters, citată de HotNews.ro.

Iubita lui Florin Ristei este extrem de controversată în Marea Britanie. Naomi Hedman a fost protagonista unui episod relativ rușinos în țara sa natală. Tânăra s-a luat la bătaie cu iubita unui bărbat pe care […] The post Imaginile

București, 10 decembrie 2020 – În cadrul ediției de iarnă a Gaming Marathon, specialiști din industria locală dezvoltatoare de jocuri video vor vorbi cu streamerii invitați și publicurile lor despre oportunitățile pe care le oferă acest

Cum s-a încheiat vizita la psiholog a doi soți care nu se mai înțelegeau, dar au hotărât ca au nevoie de încă o șansă? Iar specialistul ar fi fost Acela care le-ar fi redat speranța. […] The post Bancul Zilei | Tratament în criză, amor

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat, miercuri, că ţara sa va începe administrarea vaccinurilor anti-COVID-19 pe data de 27 decembrie, după ce un prim lot al vaccinului Pfizer a ajuns în țară, relatează

Un oraş din China a intrat în carantină, iar un altul a lansat o mare campanie de testare doar după descoperirea a unui caz de infectare cu noul coronavirus, relatează

Şapte militanţi de extremă-stânga care pregăteau acţiuni violente împotriva agenţilor forţelor de ordine sunt investigaţi de Parchetul antiterorist din Franţa, afirmă surse din cadrul comisiei de

Este doliu în lumea presei din România. Jurnalistul şi caricaturistul Octavian Andronic a încetat din viață la vârsta de 74 de ani. Potrivit unor surse, el se afla internat într-un spital de o săptămână, însă, […] The post Octavian

Un bărbat de 69 de ani a ajuns la spital joi, după ce a fost lovit de o maşină în Cluj-Napoca, pe trecerea de

Sorana Cîrstea a câștigat sâmbătă finala turneului ITF de la Dubai. Ea a întâlnit-o în ultimul act pe tenismena cehă Katerina Siniakova (nr. 64 WTA), pe care a învins-o cu scorul de 4-6, 6-3,

Un număr de 4.435 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 a fost înregistrat în ultimele 24 de ore, bilanţul total al infectărilor ajungând astfel la 556.335. În ultima zi au murit 121 de pacienţi, iar un număr de 1.289 de persoane

Documentarul Colectiv, regizat de Alexander Nanau, este cel mai bun film al anului, conform publicației Rolling Stone. Filmul este propunerea României la secțiunea „Cel mai bun lungmetraj internațional"

Pe 13 decembrie 1970, Cornel Dinu trăia o senzație pe care n-o mai încercase. Și pe care avea să n-o mai trăiască niciodată în tricoul roș-alb! Era rezervă. Pentru prima și ultima oară în prodigioasa-i carieră de dinamovist, începută în

CFR SA informează că, din cauza unor probleme tehnice neprevăzute, se înregistrează mici întârzieri în circulația trenurilor pe ruta ruta directă Gara de Nord - Aeroport. Dat fiind faptul că este prima