Bucurie în Casa Regală britanică. Ducesa de York este însărcinată 25.01.2023

25.01.2023 Bucurie în Casa Regală britanică. Ducesa de York este însărcinată Prințesa Eugenie de York și soțul ei, Jack Brooksbank, așteaptă al doilea



Bucurie în Casa Regală britanică. Ducesa de York este însărcinată

Prințesa Eugenie de York și soțul ei, Jack Brooksbank, așteaptă al doilea copil.

Bucurie în Casa Regală britanică. Ducesa de York este însărcinată

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Două tipuri de salam în care a fost identificată Listeria monocytogenes au fost retrase de producători de la vânzare, informează Agenția Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța

Vladimir Drăghia a spus public cine crede că va fi câștigătorul Survivor România.Acesta este un fost castigator al show-ului de luptă. „Pe când făceam sincron cu Ștefan Floroaica pe traseele din Dominicană. Au fost vremuri […] The post

Congresul Extraordinar al Partidului Mişcarea Populară (PMP), convocat de Eugen Tomac, fostul preşedinte al formaţiunii, şi susţinătorii săi, a început sâmbătă, la Sinaia, urmând să fie aleasă o nouă conducere a partidului. Actualul

Machester City - Tottenham - ponturi pariuri pentru meciul din Premier League - Tipsterii Alberto Boțoghină și Sebastian

Cheloo este unul dintre cele mai controversate personaje din showbiz-ul românesc. Acesta a fost implicat în multe proiecte de succes precum X Factor și The Four. În prezent, pe lângă muzică acesta este jurat împreună […] The post Îţi vei

Congresul extraordinar al PMP, convocat de europarlamentarul Eugen Tomac, a început sâmbătă, la Sinaia, Tomac fiind ales în funcţia de preşedinte al

O schimbare de comportament ar putea preveni sute de mii de decese COVID, la fel cum se întâmplă în cazul fumatului, este analogia pe care o prezintă medicul Benjamin Mazer, într-o analiză publicată de The Atlantic. În cazul COVID schimbarea

Brad Pitt o dă în judecată pe fosta lui soţie Angelina Jolie după ce actriţa a vândut partea ei dintr-o podgorie din Franţa pe care au cumpărat-o împreună,

În contextul în care tensiunile dintre Est şi Vest au atins cel mai înalt nivel de la prăbuşirea Uniunii Sovietice în anul 1991, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat vineri că lumea este probabil un loc mai periculos acum

Congresul Extraordinar al Partidului Mişcarea Populară l-a ales sâmbătă pe Eugen Tomac ca preşedinte al formaţiunii

Nu este deloc exclus ca celebra G11 din Cluj-Napoca care a facut inconjurul internetului sa fie de fapt o camera din caminele fabricilor sau din internatele liceelor industriale unde erau cazati angajatii nefamilisti, tinerii familisti sau respectiv

Separatiştii proruşi care controlează autoproclamata republică Doneţk din estul Ucrainei au anunţat vineri evacuarea civililor către Rusia, în urma intensificării bombardamentelor de artilerie pentru care armata ucraineană şi separatiştii se

Campioana României la handbal feminin, CSM Bucureşti, a remizat duminică, pe teren propriu, cu formaţia Team Esbjerg, scor 29-29 (15-16), şi a încheiat grupa A pe locul 5. Neagu a trecut pe primul loc în topul marcatoarelor Ligii Campionilor. În

Dacă şi-ar realiza visul, Simone Tempestini ar obţine cea mai mare performanţă pe care o realizează un pilot român, în acest

Tabloul conducerii Partidului Mişcarea Populară (PMP) a devenit şi mai neclar în urma Congresului Extraordinar pe care Eugen Tomac, fostul preşedinte al formaţiunii, l-a organizat sâmbătă şi în urma căruia a fost ales să conducă pe mai

CSU Craiova joacă în deplasare cu Academica Clinceni, de la ora 19:55, în etapa #27. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport. Toate rezultatele etapei #27 aici Academica Clinceni - CSU Craiova, live de

Un bărbat în vârstă de 33 de ani din judeţul Alba a scăpat, deocamdată, cu o pedeapsă cu suspendare pentru că a condus un autoturism sub influenţa alcoolului şi a provocat un accident rutier

Jucătorul sârb de tenis Novak Djokovici, 34 de ani, 1 ATP, va reveni în circuitul profesionist luni, 21 februarie, urmând să joace, în turul I de la Dubai Tennis Championships 2022, cu italianul Lorenzo Musetti, 19 ani, 58 ATP. Salah Tahlak,

Un incendiu a izbucnit, în această seară, la o fabrică de cherestea din comuna prahoveană Filipeştii de Târg. Pompierii intervin chiar la această oră cu trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, relatează

Eugen Tomac, eurodeputat român, originar din Ucraina,a fost zilele trecute în regiunea Cernăuți și a vorbit cu oamenii care sunt extrem de îngrijorați în ceea ce privește situația lor. Tomac crede că încă mai este speranță să poată fi