Bucurie fără margini în familia Andei Adam! Artista s-a căsătorit cu actualul său iubit, Yosif Mohaci 23.12.2022

23.12.2022 Bucurie fără margini în familia Andei Adam! Artista s-a căsătorit cu actualul său iubit, Yosif Mohaci Anda Adam a făcut din nou pasul cel mare cu două zile înainte de Crăciun și s-a cununat cu bărbatul alături de care trăiește o frumoasă poveste de iubire. Fanii vedetei nu se așteptau la […] The post Bucurie fără margini în familia



Bucurie fără margini în familia Andei Adam! Artista s-a căsătorit cu actualul său iubit, Yosif Mohaci

Anda Adam a făcut din nou pasul cel mare cu două zile înainte de Crăciun și s-a cununat cu bărbatul alături de care trăiește o frumoasă poveste de iubire. Fanii vedetei nu se așteptau la […] The post Bucurie fără margini în familia Andei Adam! Artista s-a căsătorit cu actualul său iubit, Yosif Mohaci appeared first on Cancan.

Bucurie fără margini în familia Andei Adam! Artista s-a căsătorit cu actualul său iubit, Yosif Mohaci

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

După ce plătit 110.000 de euro către Latovlevici și Rondon, CFR Cluj a mai făcut recent o plată: 100.000 de euro în contul transferului lui Ulrich Meleke. Formația din Gruia l-a adus în iulie 2021 pe fundașul ivorian de 22 de ani, urmând

O simplificare a legislaţiei care guvernează înfiinţarea de fonduri de investiţii în România ar cataliza dezvoltarea ecosistemului local de start-up-uri tech şi ar avea efecte benefice în întreaga economie, nu doar în industria de hi-tech şi

Florinel Coman (23 de ani) e refăcut 100% după accidentarea din vara trecută, însă randamentul lui încă lasă de dorit la antrenamente și riscă să rămână pe banca de rezerve la primul meci din 2022. FCSB și-a făcut speranțe mari în

Ghimbirul și-a câștigat numele de super aliment datorită proprietăților sale datorită cărora cu el se poate trata diverse

Ce alimente pot provoca insomnii? Somnul este una dintre cele mai importante nevoi în viață. Toate creaturile au nevoie de el pentru a funcționa. Fără el, ne prăbușim mental și fizic. Lipsa somnului poate provoca stări de spirit, lipsă de

Moldovagaz a propus majorarea tarifului mediu pentru furnizarea gazelor naturale consumatorilor finali: de la 9,227 lei la 13,418 lei pentru un metru cub. Propunerea se conţine într-o cerere înaintată Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în

Aceasta ar împărţi membrii organizaţiei în state de clasa I şi a II-a, ceea ce nu poate fi acceptat, a spus reprezentantul alianţei, Oana

Carpoint, o companie din Germania specializată în modificări spectaculoase de automobile, vinde pe site-ul său zeci de modele modificate ale producătorului Dacia, iar cel mai scump autoturism vândut este un

Tenismenul sârb Novak Djokovic, expulzat din Australia înaintea Australian Open pentru că este nevaccinat, a fost extrem de afectat de ceea ce s-a întâmplat în Australia, însă este puternic mental şi îşi va reveni, a susținut unul dintre

Peste 17.000 de persoane au fost vaccinate în ultima zi în România, a anunțat vineri

Directorul general al Societăţii de Transport Bucureşti, Adrian Criţ, le-a transmis angajaţilor, într-o conferinţă de presă, că dacă ies astăzi, 22 ianuarie, pe traseu nu riscă nimic din punct de vedere disciplinar. În schimb, dacă vor

„Masked Singer România” a fost una dintre cele mai apreciate emisiuni de la ProTV. Fanii show-ului aşteptau cu sufletul la gură să vadă în fiecare ediţie ce personalităţi se ascund în spatele măştilor. Munca pe […] The post

În Marea Britanie a fost lansat recent un program pilot legat de săptămâna de lucru de patru zile, la care participă cel puţin 30 de companii, scrie

Teo Trandafir este fără doar şi poate una dintre cele mai apreciate prezentatoare TV din România. O fire sinceră, vedeta de la Kanal D a mărturisit că nu a avut o relaţie apropiată cu Iulia […] The post Teo Trandafir, dezvăluiri despre

Dacă sunteţi în concediu şi vă apucă din senin o răceală care vă dă bătăi de cap, există o metodă prin care puteţi scăpa de ea fără să luaţi

Perechea Jaqueline Cristian/Andrea Petkovic (România/Germania) a ratat calificarea în sferturile de finală ale probei feminine de dublu de la Australian

Adrian Criţ, directorul general al Societăţii de Transport Bucureşti susține că pierderile provocate de grevă, în momentul de faţă,s-ar situa în jur de 20 milioane lei şi avertizează că, dacă angajaţii nu îşi vor relua activitatea, STB

Jacinda Ardern, premierul Noii Zeelande, a anunţat că şi-a anulat nunta din cauza noilor restricţii impuse pentru a încetini răspândirea variantei Omicron a coronavirusului. Duminică intră în vigoare noi restricții în Noua Zeelandă, ca

Horoscopul zilei de 24 ianuarie 2022, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Capricorn au parte de ingresul lui Marte, planeta acțiunii, chiar în zodia lor. Marte intră

Banca Internaţională de Investiţii (BII), fondată în 1970 de mai multe state printre care şi România, a atras 105 mil. lei (21 mil. euro) de pe piaţa locală, prin obligaţiuni pe 3