Bucureştean condamnat penal după ce şi-a mutat maşina 5 metri în parcare 22.01.2018

22.01.2018 Bucureştean condamnat penal după ce şi-a mutat maşina 5 metri în parcare Un bărbat din Capitală a fost condamnat pe fond la o pedeapsă de 9 luni şi 10 zile de închisoare de Judecătoria Sectorului 5 după ce în data de 3 iunie 2016, având permisul de conducere suspendat şi numerele expirate, s-a urcat la volan pentru



Un bărbat din Capitală a fost condamnat pe fond la o pedeapsă de 9 luni şi 10 zile de închisoare de Judecătoria Sectorului 5 după ce în data de 3 iunie 2016, având permisul de conducere suspendat şi numerele expirate, s-a urcat la volan pentru a muta maşina două locuri de parcare mai încolo pentru a face loc unei autoutilitare REBU.

