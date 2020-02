Brutăria din Ditrău a fost amendată cu 10.000 de lei de Inspectoratul Teritorial de Muncă Harghita 04.02.2020

04.02.2020 Brutăria din Ditrău a fost amendată cu 10.000 de lei de Inspectoratul Teritorial de Muncă Harghita Brutăria din localitatea harghiteană Ditrău, unde a izbucnit un imens scandal după ce patronul societăţii a angajat ca brutari doi muncitori din Sri Lanka, a fost amendată cu 10.000 de lei de către inspectorii teritoriali de muncă din



Brutăria din Ditrău a fost amendată cu 10.000 de lei de Inspectoratul Teritorial de Muncă Harghita

Brutăria din localitatea harghiteană Ditrău, unde a izbucnit un imens scandal după ce patronul societăţii a angajat ca brutari doi muncitori din Sri Lanka, a fost amendată cu 10.000 de lei de către inspectorii teritoriali de muncă din Harghita.

Brutăria din Ditrău a fost amendată cu 10.000 de lei de Inspectoratul Teritorial de Muncă Harghita

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Mark Paling, un britanic în vârstă de 53 de ani și tată a trei copii, a vrut să meargă pe urmele eroului său fictiv Phileas Fogg, încă de când era școlar și a citit celebrul roman al lui Jules Verne, „Ocolul pământului în 80 de zile”.

Autospeciala Poliției, din dotarea IPJ Mehedinți, filmată la finalul partidei de fotbal disputate la Severin, asigurându-i protecția lui Valentin Dragnea, ar fi fost trimisă acolo la cererea Brigăzii Mobile de Jandarmi Craiova.

Legendarul fotbalist brazilian Edson Arantes do Nascomento, alias Pele, în vârstă de 78 de ani a fost internat de urgenţă, miercuri dimineaţa, la un spital din Paris, Franţa. Acesta a acuzat dureri de tetanie şi febră, înainte de călătoria

La 169 de ani de la prima atestare documentară a Jandarmeriei, cazarma jandarmilor din Galaţi a devenit neîncăpătoare pentru copiii curioşi să afle ce înseamnă, de fapt, să fii

Cristi Borcea este cu un pas mai aproape de libertate. Ştirile ProTV anunţă că comisia de eliberări de la spitalul penitenciar Rahova i-a dat miercuri după-amiază undă verde pentru

Compania Naţională Poşta Română avertizează că nu derulează, în prezent, campanii cu premii în telefoane de ultimă

ALDE România au lansat critici dure miercuri la adresa lui Guy Verhofstadt, liderul grupului ALDE din Parlamentul European, care a solicitat oficial excluderea partidului condus de Călin Popescu Tăriceanu din familia europeană (ALDE european),

IKEA va testa în 30 de pieţe un serviciu prin care le va permite clienţilor să închirieze mobilă, în loc să o cumpere, ca parte a strategiei companiei de a reduce vânzarea de mobilă ieftină de unică folosinţă ca răspuns la preocupările

Acuzaţiile de spălare de bani care implică Suedia şi Danemarca au slăbit încrederea în cultura nordică de business, declanşând cereri pentru controale mai stricte ale băncilor responsabile, notează

Fostul secretar de stat din Ministerul Sănătăţii, Alin Tucmeanu, a fost condamnat definitiv la 2 ani şi 6 luni de închisoare cu suspendare pentru complicitate la dare de

Regizorul documentarului „Leaving Neverland“, care-l prezintă pe Michael Jackson drept pedofil, a admis că există unele neconcordanţe între datele furnizate de acuzatorii

Preşedintele USR, Dan Barna, a declarat, miercuri, că este ruşinos pentru România că s-a ajuns ca reprezentanţi europeni ''să se chinuie'' să protejeze democraţia din ţara noastră, menţionând că din

Fostul premier Dacian Cioloş, lider al PLUS, îi cere Vioricăi Dăncilă să îşi respecte rolul instituţional de prim-ministru şi să apere, înainte de toate, interesul României. "Suntem într-un

Autoarea Kate Saunders, câștigătoare a Costa Children’s Award în 2014 și laureată în 2016 cu Carnegie Medal pentru cartea Five Children on the Western Front, se bucură anul acesta de nominalizarea la

Vremea va fi în general frumoasã. Cerul va fi variabil, cu unele înnorãri în timpul zilei în nord-vestul ţãrii, unde izolat şi trecãtor va ploua slab. Vântul va sufla slab şi moderat,

TVR şi Primăria Braşov au avut, miercuri, primele discuţii oficiale privind organizarea în parteneriat a ediţiei de anul acesta a Festivalului Cerbul de Aur, reprezentanţii municipalităţi braşovene

Preotul polonez care a organizat arderea publică a unor cărţi din celebrele serii ''Harry Potter'' şi ''Twilight'', considerate profanatoare, a prezentat scuze miercuri pentru acest ''act regretabil'', care

România se situează în penultimul loc în Uniunea Europeană ca rata de acoperire cu prima doză de vaccin împotriva rujeolei, cu un procent de 86%, în timp ce media europeană este de 93,5%, avertizează

♦ Lidl Digital, divizia de IT a discounterului german cu acelaşi nume, lansată pe plan local acum circa un an, a ajuns la 60 de salariaţi şi există planuri pentru încă 40 de angajări ♦ Această divizie lucrează la proiecte pentru grupul

Genoa, formația românului Ionuț Radu, o înfruntă azi pe Inter Milano, chiar fosta echipă a goalkeeper-ului, într-o partidă din etapa a 30-a din Serie A. Duelul va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV Digi Sport